Pourquoi le budget rectificatif a-t-il été mis en vigueur après son rejet par les députés ? Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan invoque l’expiration du délai de soixante jours prévu par la Constitution. Il justifie aussi la décision par la nécessité d’assurer la continuité budgétaire et de respecter les engagements financiers de l’État.

Le rejet du budget rectificatif le 3 novembre pouvait-il déboucher sur sa mise en vigueur par décret ? C’est la lecture que fait le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan de l’article 68 de la Constitution. Dans le rapport qui accompagne le décret signé le 19 novembre par le président Bassirou Diomaye Faye, le ministère rappelle que l’Assemblée nationale dispose de soixante jours pour voter un projet de loi de finances. Selon son interprétation, une fois ce délai écoulé, le chef de l’État pouvait mettre le texte en vigueur malgré son rejet en séance plénière.

Déposé le 18 septembre, le projet avait été rejeté à deux reprises par la commission des Finances, les 23 et 30 octobre. Le 3 novembre, en plénière, 109 députés ont voté en faveur d’une motion de procédure qui a mis fin à l’examen du texte, contre 20 voix et trois abstentions. Les deux amendements présentés par le gouvernement ont également été rejetés. Le décret met donc en vigueur la version déposée le 18 septembre.

Un déficit désormais prévu à 7,6 % du PIB

Le ministère explique que l’équilibre du budget initial a été bouleversé en cours d’année. La révision ramène les recettes attendues à 5 848,7 milliards de francs CFA, soit 340,1 milliards de moins que prévu. Les dépenses, elles, augmentent de 150 milliards pour atteindre 7 583,9 milliards. Le déficit prévisionnel passe ainsi de 5,4 % à 7,6 % du PIB, soit 1 735,2 milliards de francs CFA. Le soutien au secteur de l’énergie, évalué à 790,3 milliards, figure parmi les principaux facteurs de ce creusement.

Lors de l’examen en commission, plusieurs députés avaient contesté la sincérité de cette prévision de déficit et demandé des précisions sur la dette et les financements de l’État. Pour justifier la mise en vigueur du texte, le ministère met en avant la nécessité de couvrir les charges de l’État, de poursuivre les programmes publics et d’honorer les engagements financiers internationaux du Sénégal.