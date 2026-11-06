Publié le 6 Nov 2026 - 08:51
CAF AWARDS 2026

Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Sadio Mané portent les espoirs du Sénégal

 

À l'approche de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue le 7 décembre à Lagos, le Sénégal s'avance en position de force. Trois de ses cadres : Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Sadio Mané font figure de sérieux prétendants grâce à des performances XXL en club et un sacre retentissant en sélection, lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations.

 

Ismaïla Sarr, l'année de la consécration

Auteur d'une saison 2026 exceptionnelle, Ismaïla Sarr s'impose comme l'un des candidats les plus crédibles pour les distinctions individuelles. Avec Crystal Palace, l'attaquant sénégalais a activement participé au premier sacre européen de l'histoire du club londonien en Ligue Europa Conférence, s'offrant le titre de meilleur buteur (9 buts) et de meilleur joueur de la compétition.

En Premier League, il a confirmé sa forme avec 9 réalisations supplémentaires (20 buts toutes compétitions confondues). Sous le maillot national, Sarr a également brillé lors de la Coupe du monde 2026. Auteur de 4 buts dans le tournoi — face à la France, la Norvège, l'Irak et la Belgique —, il a terminé meilleur buteur africain de la compétition et est devenu, avec 5 buts au total, le meilleur réalisateur sénégalais de l'histoire du Mondial.

Pape Gueye, en embuscade

De son côté, Pape Gueye a éclaboussé la Liga de son talent sous les couleurs de Villarreal, bouclant une saison pleine (5 buts en 30 matchs de championnat) qui lui a valu le trophée de meilleur joueur africain de Liga pour l'exercice 2025-2026.

Mais c'est indéniablement avec les Lions que le milieu de terrain a marqué les esprits. Héros de la finale de la CAN 2025 remportée face au Maroc, il a inscrit à la 94e minute le but historique offrant le sacre au Sénégal, tout en décrochant le trophée d'homme du match. Une année pleine qui s'est prolongée par une participation remarquée à la Coupe du monde.

Sadio Mané, une der pour la postérité

Leader technique de la sélection, Sadio Mané a conduit le Sénégal vers un nouveau sommet continental en étant désigné meilleur joueur de la CAN 2025. Buteur décisif en demi-finale face à l'Égypte, il s'est aussi illustré par son leadership hors pair lors d'une finale sous haute tension contre le Maroc.

En club, l'attaquant n'a pas enclenché la marche arrière : avec Al-Nassr, il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en Saudi Pro League, tout en décrochant son premier titre de champion d'Arabie saoudite. Au crépuscule de sa carrière, décrocher ce dernier trophée individuel pourrait être la cerise sur le gâteau d'une carrière déjà exceptionnelle.

Forts de ce bilan impressionnant, les trois internationaux sénégalais abordent la grand-messe du football africain à Lagos avec des arguments indiscutables.

Le football sénégalais à la fête !

Au-delà de ce trio royal en course pour le Ballon d'Or africain, c'est toute la vitrine du football sénégalais qui brille dans cette édition des CAF Awards. L’équipe nationale masculine récolte les fruits de sa régularité et de son sacre en figurant logiquement parmi les nommés pour le titre de Meilleure Équipe de l'année.

Ce collectif d'exception s'appuie également sur des individualités fortes à tous les étages, à l'image d'Édouard Mendy, en lice pour le trophée de Meilleur Gardien, du jeune prodige Ibrahim Mbaye, nommé chez les espoirs, et du sélectionneur Pape Thiaw, logiquement plébiscité pour le titre de Meilleur Entraîneur. De quoi promettre une razzia potentielle pour les Lions le 7 décembre prochain au Nigeria.

MAMADOU DIOP

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sport
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