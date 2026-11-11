La densité du trafic ferroviaire lors des événements des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar s’est accrue au point de faire vivre aux passagers du Train express régional (TER) le calvaire de leur vie. En effet, à quelques jours du démarrage des olympiades, les gares de Dakar, Yeumbeul, Pikine, Keur Mbaye Fall et surtout celle de Colobane ont connu une affluence monstre de voyageurs qui, du fait des travaux et déviations liés aux JOJ, empruntent le train pour éviter les embouteillages du trafic routier. Hélas, voyager à bord du train est devenu un véritable casse-tête à cause des milliers de personnes qui l’utilisent en même temps, en plus de la réquisition de certains wagons pour le transport des athlètes, des staffs et des volontaires des JOJ.

Bousculades, blessures, heurts, évanouissements et longues files d’attente qui durent des heures, c’est désormais le vécu des milliers de passagers du Train express régional (TER). À la gare de Colobane, la scène est si surréaliste que tout le monde s’interroge. Cette confusion surprenante impressionne également les gendarmes, dont un, posté à côté de la file des voyageurs, prend une photo de cette scène, en plus des passagers désorientés qui filment et photographient leur galère quotidienne, qui a débuté deux jours avant le lancement des JOJ et persiste encore plus sévèrement après le démarrage des olympiades de Dakar.

La tension de la gare a atteint un niveau tel que les gendarmes en charge de la sécurité de ce trafic ferroviaire, dont l’effectif semble avoir augmenté, sont mobilisés pour tenter de contenir la foule incontrôlable, exténuée après une très longue journée de travail. Pour y parvenir, au-delà des mouvements répétés des hommes en bleu au sein de cette gare, des barricades sont érigées aux extrémités des deux sorties des passerelles conduisant au quai de départ. À côté de ces forces militaires qui ont la tâche compliquée de faire leur job, le personnel du TER, dans sa belle tenue aux couleurs de la compagnie ferroviaire, fait le pied de grue, apportant main-forte aux gendarmes parfois débordés par le grand nombre de passagers.

Entre le sifflement du train qui entre en gare et l’annonce de l’arrivée de la rame de wagons par une sublime voix féminine qui tiennent compagnie aux voyageurs, il arrive que certains, ayant trop attendu, forcent le passage sans se soucier de la gendarmerie, qui laisse parfois faire si ça ne déborde pas. « Pourquoi ils passent et pas moi ? » lancent souvent ceux qui ne trouvent pas d’explication à cela. En réponse, des explications sont données sans vraiment convaincre et, pour, semble-t-il, calmer les nerfs, un autre groupe réduit est autorisé à passer. À noter aussi que ce passage forcé de certains impatients est stoppé. Les gendarmes n’hésitent pas à les interpeller, même s’ils parviennent à se confondre dans la masse. D’autres sont vite relâchés après avoir montré une carte ou un ticket de première classe.

Dans la confusion, des personnes du troisième âge réclament leur droit de passage et ça fonctionne. Pour profiter de cette faveur, certains vieillissent en une seconde pour passer et ça marche aussi. Seulement, l’âge ne se mesurant pas au regard, les gendarmes exigent une pièce d’identité. « J’ai 53 ans », dit un homme. « Votre carte d’identité ? » lui demande un gendarme. « Je l’ai oubliée à la maison », lui répond-il. Et il passe avec ses 53 ans. L’étonnement se lisait chez les personnes dont certaines réclamaient leur droit de passage.

Le calvaire de la gare de Colobane

La première fois que cette affluence a été constatée remonte à deux jours avant le lancement officiel des JOJ. Nous étions dans les rangs kilométriques à hauteur du guichet à côté du pont de Colobane, puisque d’autres passagers empruntent la passerelle située sur l’autre flanc, plus excentrée. Toutefois, tous se croisent au point de départ de la gare de Colobane pour embarquer à bord du TER qui file vers Diamniadio en passant par Hann, Yeumbeul, Keur Mbaye Fall, Pikine et Rufisque.

Ce qu’il y a à retenir, c’est que le casse-tête de la gare de Colobane n’arrive que les après-midi, aux heures de descente où chacun veut rappliquer chez lui au même moment. « J’ai pris l’habitude du TER car c’est rapide, mais je reste parfois deux heures de temps à attendre une rame de wagons et j’arrive tard chez moi. Je vis à Rufisque et mon lieu de travail se situe à Dakar », a expliqué Fat Seye, une habituée du train. D’après elle, cette situation est due au fait que certains wagons sont dédiés aux JOJ, ce qui fait que les athlètes, leur staff et les volontaires des JOJ sont prioritaires. À son avis, comme à celui d’autres qui se lamentent, cette stratégie, bien que les Jeux soient importants, est nulle, car elle porte atteinte à la libre circulation des Sénégalais. Modou Ndiaye vient de Rufisque. Il prend le train, dit-il, à la gare du PNR de Rufisque pour se rendre tous les jours au travail. Son souci, c’est qu’il arrive tard chez lui et a du mal à bien dormir pour revenir en forme travailler le lendemain. Un bouleversement de ses horaires de sommeil qu’il dit subir sans qu’aucune solution ne s’offre à lui.

Bagarres, évanouissements dans le train

Au-delà de ces considérations, les bousculades à l’arrivée du train causent des dommages aux voyageurs. En effet, à plusieurs reprises, certains se blessent, perdent connaissance ou sont pris de vertiges, forçant les sapeurs-pompiers et même les gendarmes à les débarquer pour une prise en charge par les secouristes peu visibles dans les gares du TER. Autre fait, les petites engueulades çà et là éclatent souvent entre passagers se sentant à l’étroit dans le train, surchargé au point que le chef de bord demande à ceux qui sont sur le quai d’attendre le train suivant. Ces querelles sont aussi notées quand les passagers sur le quai forcent pour entrer, piétinant ceux qui sont à peine accrochés aux portes d’accès du train, dont la chaleur grimpe malgré la climatisation, du fait de la chaleur corporelle dégagée par les passagers qui transpirent alors que la clim marche. « Mais où se trouve la clim ? » s’est interrogée une vieille maman suffoquant de chaleur.

Dans ce désordre à l’intérieur du TER, les places prioritaires dédiées aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à celles vivant avec un handicap sont occupées par d’autres. Une adulte en béquilles et une femme enceinte ont effectué le trajet debout lors d’un de nos voyages à bord du train de confort rendu méconnaissable par les JOJ et qui a presque tout d’un « Ndiaga Ndiaye » (car de transport en commun). D’autres explications sont évoquées pour expliquer cette forte affluence. Il s’agit, selon certains, des routes fermées pour fluidifier la circulation liée aux JOJ sur les axes routiers. À la descente, au niveau de la gare du PNR, un homme de forte corpulence qui grommelait à nos côtés dans le train dit : « C’est compliqué. J’espère que les JOJ vont bientôt se terminer. Le nombre de passagers a quasiment quadruplé. Je n’ai pas le choix, mais je pense que pour des événements de cette ampleur, il faut trouver des solutions pour tout le monde, mais pas pour certains au détriment des autres. »

Les gares de Dakar, Yeumbeul, Pikine, Keur Mbaye Fall dans le même calvaire

Au bout de plus d’une semaine de voyages à bord du train, la tension n’est toujours pas retombée au niveau de la gare de Colobane. Les gares de Pikine, Keur Mbaye Fall et Yeumbeul connaissent les mêmes troubles. Ici, la difficulté majeure s’explique par le fait que le train qui part de Dakar est déjà plein à craquer après avoir ramassé les clients de Colobane, dont le plus grand nombre reste à quai faute de place. Du coup, les voyageurs des localités comme Pikine, Keur Mbaye Fall et Yeumbeul ont peu de chances d’embarquer. À vrai dire, la situation est devenue insoutenable. Ça frôle le chaos ferroviaire. Elle s’étend jusqu’à la gare de Dakar où les rames sont quasi pleines au départ du train et où on note une course à pied hors du circuit des JOJ, mais vers les wagons, dès que le signal d’embarquement est donné par la sécurité. Ce trafic pénible du TER risque de s’éterniser, le temps que les Jeux olympiques s’achèvent ce 13 novembre. Des JOJ qui ne sont pas que des jeux pour les voyageurs du TER, mais plutôt un enfer sur les rails.

Bachir KANE