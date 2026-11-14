Alors que l’organisation communautaire envisage le déploiement d’une force antiterroriste d’ici décembre 2027, les défis dépassent largement la mobilisation des contingents militaires. Entre terrorisme transfrontalier, coups d’État et rupture avec les pays de l’AES, la Cedeao joue une partie décisive pour sa crédibilité sécuritaire et politique.

La Cedeao veut reprendre l’initiative sur le terrain sécuritaire. La feuille de route adoptée lors de la 45e réunion ordinaire du Comité des chefs d’état-major, tenue à Dakar du 17 au 19 novembre 2026, en donne une nouvelle illustration. Les responsables militaires des États membres ont convenu de faire avancer l’opérationnalisation d’une force régionale de lutte contre le terrorisme, avec un objectif de déploiement fixé à décembre 2027. Quelques jours auparavant, du 6 au 14 novembre, une mission d’inspection avait évalué au Nigeria plusieurs unités et équipements déclarés disponibles pour la Force en attente de la Cedeao.

Ces deux initiatives traduisent une volonté de passer des engagements politiques à une capacité militaire plus concrète. Mais derrière cette ambition se pose une question importante : la Cedeao peut-elle bâtir une véritable sécurité collective alors que son espace politique est profondément fragmenté ? La Force en attente de la Cedeao constitue l’un des instruments de l’architecture régionale de paix et de sécurité. Fondée sur le mécanisme institué par le protocole de 1999, elle doit permettre à l’organisation de disposer de capacités militaires, policières et civiles mobilisables en cas de crise. Son champ d’intervention ne se limite pas aux conflits armés. Il englobe également certaines situations de rupture de l’ordre constitutionnel, conformément aux dispositions communautaires.

Sa portée est donc à la fois militaire et politique. Dans une sous-région confrontée à la multiplication des foyers d’instabilité, elle représente un instrument de solidarité entre États et un moyen de mutualiser des capacités nationales souvent insuffisantes lorsqu’elles sont mobilisées isolément.

Une architecture sécuritaire face à des menaces transfrontalières…

La nouvelle force antiterroriste répond, quant à elle, à une urgence particulière. La progression des groupes armés dans le Sahel, les mouvements transfrontaliers des combattants et l’extension des menaces vers les pays côtiers imposent une coordination qui dépasse les frontières nationales. Le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont notamment concernés par les risques de propagation de l’insécurité depuis le Sahel. Dans ce contexte, la mutualisation du renseignement, la surveillance des frontières et la coordination des opérations militaires pourraient renforcer considérablement les capacités de réponse des États. L’inspection des moyens nigérians prend ainsi une dimension stratégique. Elle consiste à vérifier les effectifs, les équipements, les communications, la maintenance et la disponibilité opérationnelle qui revient à s’assurer que les engagements nationaux peuvent effectivement se traduire en capacités d’intervention.

L’enjeu est sans commune mesure. Une force régionale ne se mesure pas au nombre de soldats annoncés, mais à sa capacité à être mobilisée rapidement, à conduire des opérations coordonnées et à maintenir son soutien logistique sur le terrain. Cependant, cette ambition se heurte à une première contradiction majeure liée à la fragmentation de l’espace communautaire. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, devenu effectif le 29 janvier 2025, a considérablement compliqué les perspectives de coopération sécuritaire. Ces trois pays occupent pourtant une position centrale dans les dynamiques de violence au Sahel. La difficulté est de toute évidente dans la mesure où est inefficace la construction d’une réponse antiterroriste cohérente sans une coopération étroite avec les États situés dans les zones les plus affectées.

Le paradoxe d’une sécurité régionale sans véritable unité politique…

La rupture institutionnelle ne signifie pas la disparition des intérêts sécuritaires communs. Les groupes armés, les réseaux de trafics et les circuits de financement illicites ne s’arrêtent pas aux frontières de l’AES ou de la Cedeao. La géographie de la menace impose donc une coopération pragmatique, indépendamment des divergences diplomatiques. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait d’ailleurs souligné, en novembre 2025, les déficits de communication, de coordination et de confiance entre les deux ensembles. « Cette situation constitue l’un des principaux obstacles à une réponse régionale cohérente », a souligné le SG des Nations unies.

À cette fracture politique s’ajoutent les contraintes financières et logistiques. Une force antiterroriste exige des moyens de transport, des équipements adaptés, des systèmes de communication sécurisés, du renseignement, du carburant et des capacités de soutien sanitaire. Sans financement prévisible et durable, les contingents risquent de rester disponibles sur le papier, mais difficilement déployables dans la réalité. L’interopérabilité des armées constitue un autre défi. Les différences d’équipements, de formation et de procédures opérationnelles imposent des exercices conjoints et une harmonisation des doctrines. L’inspection des unités nationales est une étape utile, mais elle ne saurait remplacer un dispositif permanent de préparation et d’évaluation.

Enfin, la réponse militaire ne peut, à elle seule, résoudre les causes profondes de l’insécurité. La marginalisation de certaines populations, les conflits locaux, les déficits de gouvernance et les économies criminelles alimentent les dynamiques de recrutement des groupes armés. Une stratégie exclusivement militaire risquerait ainsi de traiter les symptômes sans s’attaquer aux facteurs de reproduction de la violence.

Une armée anti-putsch en branle pour crédibiliser la démocratie…

L’autre défi majeur concerne la défense de l’ordre constitutionnel. La Cedeao dispose déjà d’instruments juridiques pour prévenir et sanctionner les changements anticonstitutionnels de gouvernement, notamment le Protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pourtant, la succession des coups d’État dans la région a révélé les limites d’une approche principalement fondée sur les sanctions après la rupture institutionnelle. La prévention doit désormais occuper une place centrale. Condamner les putschs militaires ne suffit plus, il faut également s’attaquer aux pratiques qui fragilisent les institutions démocratiques. Les manipulations constitutionnelles destinées à prolonger les mandats, les restrictions des libertés publiques, l’affaiblissement de la justice et les contestations de la crédibilité électorale doivent faire l’objet d’une vigilance communautaire accrue.

La défense de la démocratie ne saurait se réduire à la protection des gouvernements en place. Elle suppose aussi de garantir les conditions de leur légitimité et de leur alternance. À défaut, la Cedeao risque d’entretenir une perception de traitement différencié des crises politiques, au détriment de son autorité morale. La réforme de son dispositif sécuritaire devrait donc s’accompagner d’un mécanisme d’alerte précoce sur les dérives institutionnelles, de sanctions graduées et cohérentes, mais également de capacités renforcées de médiation et de prévention des conflits politiques.

Refonder la sécurité collective au-delà des déclarations…

Pour réussir son pari de décembre 2027, la Cedeao devra ainsi dépasser la simple addition de contingents nationaux. La mise en place d’un commandement opérationnel permanent, d’un centre régional de renseignement, d’exercices militaires réguliers et d’un financement autonome apparaît indispensable. Il faudra également clarifier les rapports entre la Force en attente, la future brigade antiterroriste et les mécanismes de sécurité de l’Union africaine afin d’éviter les chevauchements institutionnels. Surtout, l’organisation sous-régionale devra renouer le dialogue sécuritaire avec les pays de l’AES. La coopération transfrontalière ne peut être durablement sacrifiée sur l’autel des rivalités diplomatiques. La protection des populations doit également rester au cœur de cette architecture. Le respect du droit international humanitaire, la responsabilisation des forces engagées et le contrôle politique des opérations sont des conditions essentielles pour préserver la légitimité des interventions.

Au fond, le défi de la Cedeao dépasse la création d’une nouvelle force militaire. Il pose la question de sa capacité à reconstruire un projet de sécurité collective dans une Afrique de l’Ouest traversée par des fractures politiques et institutionnelles. Car on ne peut durablement combattre le terrorisme dans une région où la coopération entre États s’effrite, pas plus qu’on ne peut prétendre défendre la démocratie sans combattre les pratiques qui fragilisent l’ordre constitutionnel. La puissance réelle de la Cedeao se jouera donc, au-delà des effectifs qu’elle mobilisera, dans sa capacité à restaurer la confiance, à prévenir les crises et à faire de la sécurité des populations une priorité commune.

Khaly SARR