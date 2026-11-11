Longtemps incarnée par Mario Balotelli au prix de nombreuses humiliations racistes, la diversité de la Nazionale prend aujourd’hui une nouvelle dimension. Une génération prometteuse pourrait profondément changer le visage de l’Italie à l’approche de l’Euro 2028.

Mario Balotelli n’aura jamais vraiment connu une histoire d’amour paisible avec l’Italie. Pourtant, pendant plusieurs années, l’ancien attaquant a incarné l’un des plus grands espoirs de la Nazionale. Son doublé face à l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2012 avait fait de lui un héros national. À 21 ans, il avait offert aux Italiens l’une de leurs plus belles soirées de football et semblait avoir définitivement conquis un pays qui attendait depuis longtemps un nouveau grand avant-centre.

Mais derrière les exploits sportifs, son parcours international a aussi été marqué par des épisodes beaucoup plus douloureux. Les cris de singe dans les tribunes, les insultes racistes et les polémiques à répétition ont régulièrement accompagné ses apparitions sur les pelouses de Serie A. Même avec le maillot azzurro sur les épaules, Balotelli a parfois dû rappeler une évidence à ceux qui contestaient sa légitimité, celle d’un Italien né à Palerme qui représentait son pays avec la même fierté que n’importe quel autre international. Son histoire a longtemps symbolisé les contradictions du football transalpin, capable de célébrer un joueur pour ses performances tout en le renvoyant à ses origines dès que l’occasion se présentait. Près de quinze années après les premières grandes apparitions de Super Mario sous le maillot italien, une nouvelle génération semble pourtant dessiner un tout autre horizon.

L’Italie change et sa sélection commence enfin à refléter cette évolution démographique et culturelle. Les enfants et petits-enfants de familles venues d’Afrique ou d’autres régions du monde occupent une place grandissante dans les centres de formation, les clubs professionnels et les équipes nationales de jeunes. Une transformation qui prend une dimension particulière dans un pays dirigé par un gouvernement d’extrême droite, sous l’autorité de Giorgia Meloni, où les questions d’immigration et d’identité nationale restent au cœur du débat politique.

Le football n’échappe évidemment pas à ces tensions et les incidents racistes continuent de ternir certains stades, tandis que des groupes ultras associés à l’extrême droite, comme certaines factions de l’Hellas Vérone ou de la Lazio, entretiennent une culture du repli identitaire. Mais sur le terrain, une autre réalité prend forme, car les joueurs issus de cette nouvelle Italie ne demandent pas leur place, ils la gagnent par leur talent. Et Roberto Mancini semble décidé à leur ouvrir les portes de la Nazionale. Le retour du sélectionneur, vainqueur de l’Euro 2021, s’accompagne d’un renouvellement profond de son groupe et d’une volonté affichée de regarder au-delà des frontières de la Serie A. La sélection devient ainsi le reflet d’un pays plus ouvert, plus diversifié et déjà bien différent de celui que Balotelli avait dû affronter.

Une nouvelle génération qui bouscule les codes

Le premier cercle de cette nouvelle génération est déjà bien installé chez les Azzurri. Moise Kean en est l’un des visages les plus connus. Né à Vercelli de parents ivoiriens, l’attaquant de la Fiorentina a déjà disputé plusieurs grandes compétitions internationales et représente une solution offensive importante pour Mancini.

Destiny Udogie, lui aussi né en Italie de parents nigérians, s’est imposé dans le paysage européen grâce à ses performances avec Tottenham. À leurs côtés, Michael Kayode poursuit son ascension à Brentford après avoir quitté la Fiorentina, tandis qu’Honest Ahanor, recruté par Chelsea puis prêté à Crystal Palace, incarne l’une des promesses défensives les plus suivies de sa génération. Issa Doumbia a également franchi un cap en rejoignant le Sporting CP après s’être révélé à Venise. Né à Treviglio de parents ivoiriens, le milieu de terrain de 23 ans a signé jusqu’en 2031 avec le club lisboète, qui a fixé sa clause libératoire à 80 millions d’euros.

«L’immigration a toujours fait partie de l’histoire italienne : qu’elle se retrouve aujourd’hui stigmatisée dans le Calcio n’a rien d’un hasard. C’était même le souhait du gouvernement, avec la fin du Decreto Crescita porté en partie par le ministre Matteo Salvini, il y a quelques années», nous confie le journaliste franco-italien Teo Contu. La présence de plusieurs de ces profils dans les convocations de Mancini n’a plus rien d’anecdotique pour des pépites qui ne sont plus simplement des espoirs que l’on observe de loin, mais des solutions concrètes pour reconstruire la Nazionale. Derrière ces premiers noms, le réservoir italien est encore plus impressionnant.

La convocation d’Alphadjo Cissè pour la première fois est un autre symbole fort. Né à Trévise de parents guinéens, le milieu offensif de 20 ans a grandi dans les structures de l’Hellas Vérone avant de se révéler avec Catanzaro. Recruté par l’AC Milan, il a rapidement confirmé son potentiel en Serie A avec cinq buts inscrits lors de ses premières apparitions cette saison. Passé par le centre de formation du PSG et désormais à la Fiorentina, Cher Ndour fait également partie des joueurs qui peuvent prétendre à un rôle important dans les années à venir.

Seydou Fini, prêté à Frosinone et déjà appelé chez les Espoirs, représente une autre option offensive intéressante, tout comme Mohamed Ali Zoma, né à Merate de parents burkinabés et ivoiriens. Difficile de ne pas mentionner Luca Koleosho, aujourd’hui au Paris FC, qui a intégré le groupe professionnel après avoir évolué dans les catégories de jeunes. Il faut aussi surveiller Jeff Ekhator, attaquant de la Juventus et déjà auteur de deux buts en six apparitions avec les Espoirs. Eddy Kouadio, défenseur de Monza, a de son côté découvert le groupe A en octobre avant de retrouver les U21. «Cette politique anti-migratoire de Meloni risque pourtant d’avoir l’effet inverse, si la relève de la Nazionale est assurée par une ou plusieurs diasporas.

Et vu les besoins actuels de la Squadra et les qualités de cette génération-là, on y va tout droit», ajoute Teo Contu, fondateur du média CalcioTeo. La liste ne s’arrête pas là puisque Wisdom Amey, Kevin Zeroli et Alvin Okoro font partie de cette génération qui frappe à la porte. Tous ne disposent évidemment pas des mêmes perspectives et certains devront encore confirmer leur potentiel au plus haut niveau. Mais leur présence dans les différentes catégories de la Nazionale témoigne d’un changement profond dans la politique de formation et de détection de la Fédération italienne.

La passerelle entre les deux équipes devient essentielle pour installer durablement ces nouveaux visages dans le projet sportif italien. L’horizon de l’Euro 2028 pourrait offrir une image totalement différente de la Nazionale. En ajoutant les joueurs déjà installés aux jeunes qui frappent à la porte, l’Italie pourrait compter près d’une dizaine de joueurs de couleur susceptibles de prétendre à une place dans son groupe. Il ne s’agit pas de promettre à chacun une sélection, encore moins de construire une équipe sur des critères d’origine, mais de mesurer l’étendue du vivier désormais disponible.

Cette évolution pourrait aussi permettre à l’Italie de retrouver une partie de son identité footballistique, longtemps enfermée dans une vision parfois trop traditionnelle de la formation et de la sélection. «Le vrai changement à acter est du côté des tribunes : paradoxalement, dans des clubs au racisme systémique, où les présidents ne font rien pour changer les choses, des joueurs de couleur ont déjà été porté en héros. Reste désormais à ces tifosi d’accepter et de comprendre qu’aujourd’hui, leur Nazionale est le fruit de multiples histoires et se reflète sur différents visages. Et que pour retrouver une partie de sa gloire, ils n’auront nul autre choix que de les avoir», conclut Teo Contu.

Le pays a manqué trois Coupes du Monde consécutives et ne peut plus se permettre de passer à côté de talents capables de renforcer son équipe nationale. Dans un contexte politique où les discours identitaires restent puissants, voir ces joueurs défendre le même maillot bleu constitue un symbole positif. La Nazionale n’a pas vocation à devenir un instrument politique, mais elle peut raconter une Italie qui évolue, s’enrichit et s’ouvre à ceux qui la composent réellement. Mario Balotelli avait dû se battre pour faire accepter cette évidence. La génération de Cissè, Doumbia, Kayode et Ahanor pourrait enfin contribuer à la rendre naturelle.

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