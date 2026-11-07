Réunis à Abuja les 29 et 30 octobre 2026, les États membres de la CEDEAO ont examiné l’application de la stratégie régionale de commerce électronique 2023-2027 et les défis de l’intégration numérique en Afrique de l’Ouest.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) entend accélérer la construction d’un marché numérique régional. La deuxième réunion de sa Commission régionale de commerce électronique, tenue à Abuja, au Nigeria, les 29 et 30 octobre 2026, s’inscrit dans cette dynamique. Organisée dans le prolongement du Forum communautaire sur le commerce électronique des 27 et 28 octobre, elle a permis d’examiner les progrès de la stratégie régionale 2023-2027 et les conditions de son opérationnalisation.

L’enjeu dépasse la simple promotion des échanges commerciaux en ligne. Pour l’organisation communautaire, il s’agit de faire du numérique un instrument de transformation structurelle des économies ouest-africaines, de diversification des activités productives, de création d’emplois et d’intégration des marchés. Cette ambition s’inscrit à la fois dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine et dans la Vision 2050 de la CEDEAO.

Adoptée en juillet 2023 avec l’appui de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la stratégie repose sur un plan de mise en œuvre couvrant la période 2023-2027. Son architecture s’articule autour de quatre axes : le renforcement institutionnel, la confiance dans la chaîne de valeur du commerce électronique, l’intelligence économique et l’inclusion des groupes vulnérables. Ces quatre piliers constituent le cadre de référence pour apprécier les avancées et les difficultés de l’intégration commerciale numérique régionale.

Quatre piliers pour structurer le marché numérique régional…

Le premier axe concerne le renforcement institutionnel. Il vise à consolider les capacités des ministères chargés du Commerce et des administrations compétentes afin de mieux encadrer le développement du commerce électronique national et transfrontalier. Cette orientation répond à un problème structurel lié à la fragmentation des cadres réglementaires et les différences de capacités administratives entre les États membres. Sans une coordination institutionnelle effective, les initiatives nationales risquent de produire des dispositifs disparates, difficilement compatibles avec les exigences d’un marché régional intégré.

Le deuxième pilier porte sur la confiance dans la chaîne de valeur du commerce électronique. Il concerne l’ensemble des acteurs impliqués dans une transaction à savoir les producteurs, vendeurs, plateformes numériques, prestataires de services, transporteurs et consommateurs. La sécurisation des échanges suppose notamment des règles de protection des consommateurs, des mécanismes de recours contre les fraudes, des transactions fiables et une meilleure reconnaissance des opérations électroniques.

Cette dimension est déterminante. Le développement du commerce en ligne ne dépend pas uniquement de la capacité à mettre des produits sur des plateformes. Il repose également sur la garantie que les paiements sont sécurisés, que les marchandises commandées sont effectivement livrées et que les consommateurs disposent de voies de recours en cas de litige. La confiance constitue ainsi une condition économique de la multiplication des transactions transfrontalières.

Le troisième axe, consacré à l’intelligence du commerce électronique, met en évidence l’importance des données dans la conduite des politiques publiques. La CEDEAO entend améliorer la disponibilité des statistiques et des informations de marché pour éclairer les décisions des administrations et des opérateurs privés. L’insuffisance de données fiables et comparables constitue en effet un obstacle à l’évaluation de l’activité numérique, à l’identification des besoins des entreprises et à la mesure des résultats des politiques engagées.

Enfin, le quatrième pilier concerne l’inclusion. Il vise à élargir la participation des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des petites entreprises et des commerçants transfrontaliers informels à l’économie numérique. Il s’agit d’éviter que les bénéfices de la transformation numérique soient concentrés entre les mains des entreprises déjà dotées de ressources financières, technologiques et humaines importantes.

Une mise en œuvre confrontée à des obstacles structurels…

Si les orientations stratégiques sont clairement définies, leur application se heurte à des contraintes qui dépassent les seules capacités institutionnelles de la CEDEAO. La première concerne les disparités d’infrastructures numériques entre les États membres, mais également entre les zones urbaines et rurales. L’accès inégal à Internet, à l’électricité et aux services numériques limite encore la capacité de nombreuses entreprises à intégrer les circuits commerciaux en ligne.

À cette difficulté s’ajoute la fragmentation réglementaire. Les différences entre les législations nationales compliquent les transactions transfrontalières, notamment en matière de certification électronique, de reconnaissance des signatures numériques et de protection des consommateurs. L’harmonisation des règles apparaît dès lors comme une condition indispensable à la fluidification des échanges.

Les systèmes de paiement et les infrastructures logistiques constituent un autre point de fragilité. La généralisation des paiements numériques sécurisés demeure nécessaire pour faciliter les transactions entre pays. Dans le même temps, les coûts de livraison, les délais d’acheminement et la fiabilité des services de transport peuvent réduire la compétitivité des vendeurs en ligne. Un marché numérique intégré ne saurait donc fonctionner efficacement sans des mécanismes de paiement et de distribution adaptés à la dimension régionale des échanges.

La question des compétences numériques mérite également une attention particulière. De nombreuses petites et moyennes entreprises ne disposent pas encore des capacités techniques et commerciales nécessaires pour exploiter pleinement les plateformes numériques. Cette insuffisance réduit leur aptitude à conquérir de nouveaux marchés et à rivaliser avec les entreprises mieux structurées.

Enfin, le déficit de statistiques spécifiques au commerce électronique complique le pilotage des politiques publiques. En l’absence de données suffisamment fiables et comparables, les États disposent de moyens limités pour mesurer les volumes d’échanges, identifier les secteurs porteurs et évaluer les retombées économiques des initiatives engagées.

L’inclusion, au-delà des déclarations d’intention…

La question de l’inclusion constitue l’un des enjeux transversaux de cette stratégie. En accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux commerçants transfrontaliers informels, la CEDEAO reconnaît que l’accès à l’économie numérique demeure inégalement réparti.

Pour les femmes entrepreneures et les jeunes porteurs de projets, le commerce électronique peut offrir des possibilités de commercialisation sans nécessiter systématiquement une présence physique sur les marchés. Il peut également favoriser l’émergence de nouvelles activités dans les services numériques, la distribution et l’intermédiation commerciale.

Toutefois, l’ouverture de ces opportunités ne garantit pas automatiquement leur appropriation. Les contraintes financières, l’insuffisance des équipements, le coût de la connexion et le déficit de formation peuvent maintenir une partie des acteurs à l’écart de cette transformation.

La prise en compte des commerçants transfrontaliers informels présente, à cet égard, un intérêt particulier. Leur intégration progressive dans les circuits numériques pourrait faciliter leur accès aux marchés, améliorer la traçabilité des opérations et favoriser leur formalisation économique. Mais cette évolution suppose des dispositifs accessibles, adaptés à leurs réalités et qui ne transforment pas la numérisation en une nouvelle barrière administrative.

Le défi est ici donc de faire de l’inclusion un objectif opérationnel, assorti de mesures concrètes de formation, d’accompagnement et d’accès aux infrastructures, plutôt qu’une simple composante sociale de la stratégie régionale.

Le marché numérique ouest-africain à l’épreuve des résultats…

À travers sa stratégie 2023-2027, la CEDEAO cherche à inscrire le commerce électronique dans une dynamique plus large d’intégration économique régionale. L’objectif est de permettre aux entreprises ouest-africaines de dépasser les limites de leurs marchés nationaux et de participer davantage aux échanges numériques transfrontaliers.

Mais l’ambition d’un marché numérique commun se heurte encore à une réalité contrastée dans la mesure où les infrastructures sont inégalement développées et les réglementations fragmentées. Il s’y ajoute des systèmes de paiement et de livraison perfectibles, une confiance encore fragile dans les transactions en ligne et un déficit de données économiques.

La réunion d’Abuja intervient ainsi à un moment important de l’application du plan 2023-2027. À l’approche de son échéance, la question n’est plus seulement de définir les orientations stratégiques, mais d’apprécier le degré de réalisation des engagements pris depuis son adoption.

La CEDEAO devra notamment démontrer que les mécanismes de coordination mis en place permettent effectivement de rapprocher les législations nationales, de faciliter les transactions entre les États et d’élargir la participation des petites entreprises à l’économie numérique.

En définitive, le véritable test de cette stratégie sera sa capacité à transformer l’intégration numérique institutionnelle en intégration commerciale effective. Car le commerce électronique devra devenir un véritable levier de création de création d’emplois et d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.