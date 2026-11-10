Selon un rapport de l’ONU publié hier, la proportion de femmes et de filles parmi les victimes civiles a doublé en quatre ans. Les violences sexuelles progressent également, tandis que les financements destinés aux organisations féminines s’amenuisent.

Au moins 25 femmes et filles sont tuées chaque jour dans les conflits armés. Le rapport annuel du secrétaire général des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, publié hier, établit qu’elles représentaient 25 % des plus de 37 000 victimes civiles recensées en 2025. Environ 750 millions de femmes et de filles vivent désormais à moins de 50 kilomètres d’un conflit actif, soit 40 millions de plus qu’en 2024.

Un niveau jamais atteint depuis 1990, avec des possibilités souvent limitées de fuir ou de trouver une protection. Le recours aux drones et aux armes à longue portée dans les zones peuplées accroît les risques, notamment lorsque les frappes touchent des marchés, des écoles ou des hôpitaux. Les Nations unies alertent également sur les dangers associés aux technologies militaires utilisant l’intelligence artificielle.

Entre 2022 et 2025, le nombre de cas de violences sexuelles liées aux conflits et vérifiés par les Nations unies a presque quadruplé. Ces données restent toutefois en deçà de leur ampleur réelle, en raison des obstacles au signalement et aux enquêtes. Les conséquences des guerres se mesurent aussi dans les conditions de vie. Quelque 170 millions de femmes et de filles vivent à la fois dans une zone de conflit et dans l’extrême pauvreté, avec moins de trois dollars par jour.

Elles représentent près de 40 % de la population féminine confrontée à cette précarité dans le monde. Dans les pays touchés par les conflits, les femmes consacrent cinq fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et aux soins non rémunérés. Cet écart est deux fois supérieur à la moyenne mondiale. L’effondrement des services publics les conduit souvent à prendre seules en charge les enfants, les malades et les personnes âgées.

En 2025, les femmes ne représentaient que 5 % des négociateurs dans les 57 processus de paix examinés par le rapport, contre 7 % l’année précédente. Ce recul intervient 26 ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui consacrait la nécessité de les associer pleinement à la prévention et au règlement des conflits. « Davantage de femmes et de filles sont prises au piège des guerres qu’à aucun autre moment depuis des décennies. Pourtant, les dépenses militaires continuent d’augmenter et l’aide au développement de diminuer », a déploré Sima Bahous, directrice exécutive d’Onu Femmes.

Les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2 900 milliards de dollars en 2025. Faute de financements suffisants, 40 % des organisations féminines intervenant dans les contextes de crise prévoient, selon ONU Femmes, de suspendre leurs activités ou d’y mettre définitivement fin au cours des douze prochains mois. Ces structures accueillent les personnes déplacées, accompagnent les survivantes de violences sexuelles, apaisent les tensions locales et maintiennent des liens entre les communautés.

Leur disparition menacerait des services essentiels et les initiatives locales de prévention des violences. « Chaque jour, partout dans le monde, des femmes œuvrent pour mettre fin aux guerres et construire la paix », a rappelé Sima Bahous, qui considère leur travail comme « l’un des meilleurs investissements que le monde puisse faire en faveur de la paix ».

CHEIKH THIAM