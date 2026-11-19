Cinq jours après la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, Bassirou Diomaye Faye a demandé qu’un Conseil présidentiel d’évaluation se tienne avant la fin de l’année. L’entretien des équipements, le suivi des athlètes et l’insertion des volontaires figurent parmi les chantiers de l’après-Jeux. Pour les volontaires, le gouvernement évoque des pistes allant de la formation à l’emploi, sans préciser combien de jeunes pourraient en bénéficier.

Les compétitions ont pris fin le 13 novembre. Reste à savoir ce que le Sénégal fera des installations sportives et comment il accompagnera les jeunes qui ont fait vivre les Jeux. Mercredi 18 novembre, en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a chargé le Premier ministre de préparer, avant la fin de l’année, une réunion consacrée au bilan de Dakar 2026. Premier événement olympique organisé en Afrique, ces Jeux ont réuni 205 délégations, selon le communiqué du Conseil.

Le rendez-vous le plus proche est fixé au 20 novembre. Le chef de l’État doit remettre des distinctions aux médaillés sénégalais et à des acteurs de l’organisation. Pour la suite, il a demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports et au Comité national olympique et sportif sénégalais de poursuivre l’encadrement des jeunes athlètes et des équipes nationales qui se sont illustrés pendant les Jeux.

Les équipements à entretenir, les usages à définir

Le président a demandé que les installations sportives réalisées pour Dakar 2026 soient entretenues et restent utilisables. Il a également appelé à élaborer un programme national consacré à l’héritage des Jeux, qui s’appuierait sur un Livre blanc retraçant leur organisation et les enseignements à en tirer. Le communiqué ne précise ni le coût de l’entretien des sites ni la répartition des responsabilités entre les acteurs concernés.

À la Primature, un projet d’arrêté est en cours de finalisation pour fixer le cadre de pilotage du programme « JOJ Impact-Héritage ». En attendant, les ministres concernés ont été chargés de préserver les installations, les équipements et les partenariats noués autour des Jeux. Le gouvernement entend s’appuyer sur ces investissements pour développer des activités dans le sport, le tourisme et les industries culturelles, ainsi que pour accueillir d’autres grands événements.

Le Premier ministre a indiqué que les retombées des Jeux devraient se mesurer à la création d’emplois, au développement des compétences et à la capacité de faire durer les activités économiques. Pour les volontaires, le gouvernement prévoit d’utiliser les données recueillies pendant les Jeux et celles des structures d’insertion afin de préparer leur orientation vers des formations, des stages, le service civique, l’emploi ou l’entrepreneuriat.

Le communiqué ne donne ni objectif chiffré ni calendrier pour cette orientation. Pour les volontaires, la suite dépendra des places effectivement ouvertes et des conditions d’accès à ces dispositifs.

F. BA