Le juge des référés a rejeté, hier, les demandes de l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, qui réclamait notamment des arriérés de salaire et la restitution de matériel de bureau. Dans une autre procédure, l’Ucad a obtenu la mainlevée de la saisie de ses comptes engagée par trois anciens étudiants.

Le Pr Ahmadou Aly Mbaye n’a pas obtenu gain de cause devant le juge des référés. Dans le contentieux l’opposant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), son ancien recteur a vu l’ensemble de ses demandes rejetées, hier. Il sollicitait notamment le paiement d’arriérés de salaire liés à ses fonctions de directeur du pôle de recherches et d’innovation Wascal, la restitution de matériel de bureau ainsi que le paiement d’une astreinte par l’établissement.

Cette décision constitue un nouvel épisode d’un différend engagé après son remplacement à la tête du pôle. En août 2025, deux arrêtés rectoraux avaient successivement mis fin à ses fonctions et désigné Idrissa Yaya Diandy comme directeur par intérim. Ahmadou Aly Mbaye avait contesté ces actes, faisant valoir qu’il avait été nommé pour un mandat de cinq ans courant jusqu’en 2029. L’ancien recteur avait alors saisi la Chambre administrative de la Cour suprême. Le 11 juin 2026, celle-ci avait annulé l’arrêté abrogeant sa nomination ainsi que celui portant désignation de son remplaçant.

Le rejet prononcé lundi concerne les demandes présentées en référé, notamment sur les rémunérations et le matériel. Il doit donc être distingué de l’annulation des arrêtés rectoraux obtenue auparavant par l’universitaire. Les motifs détaillés de cette nouvelle décision ne sont pas disponibles à ce stade. Le litige porte sur la direction du pôle Wascal de l’Ucad, consacré à la recherche et à la formation sur le changement climatique. L’université accueille notamment, dans ce cadre, un programme doctoral en économie du changement climatique, accrédité en 2024 par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en France.

La saisie des comptes de l’université levée

L’Ucad a également obtenu une décision favorable dans le dossier l’opposant à Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue. Le tribunal hors classe de Dakar, statuant en référé, a ordonné la mainlevée de la saisie de ses comptes. Il a assorti sa décision de l’exécution provisoire et condamné les trois anciens étudiants aux frais du procès. À l’origine de cette procédure figure une condamnation de l’université à leur verser 5 milliards de francs CFA, prononcée le 28 septembre 2026. Cette somme correspond à la liquidation provisoire d’une astreinte liée à leur non-réintégration.

Exclus de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) en 2016, après des troubles sur le campus, les trois intéressés avaient obtenu, le 26 décembre 2019, une décision de la Cour suprême ordonnant leur réintégration. Une ordonnance du 13 décembre 2021 avait ensuite servi de fondement à la liquidation de l’astreinte. Le 28 septembre dernier, le juge des référés avait arrêté à 5 milliards de francs CFA le montant dû pour la période allant du 17 juin 2022 au 10 septembre 2026. Les anciens étudiants avaient alors engagé une procédure de saisie pour recouvrer cette somme.