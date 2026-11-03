Publié le 3 Nov 2026 - 22:40
CONTENTIEUX AUTOUR DE LA DIRECTION DU WASCAL

Ahmadou Aly Mbaye débouté en référé face à l’UCAD

 

Le juge des référés a rejeté, hier, les demandes de l’ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, qui réclamait notamment des arriérés de salaire et la restitution de matériel de bureau. Dans une autre procédure, l’Ucad a obtenu la mainlevée de la saisie de ses comptes engagée par trois anciens étudiants.

 

Le Pr Ahmadou Aly Mbaye n’a pas obtenu gain de cause devant le juge des référés. Dans le contentieux l’opposant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), son ancien recteur a vu l’ensemble de ses demandes rejetées, hier. Il sollicitait notamment le paiement d’arriérés de salaire liés à ses fonctions de directeur du pôle de recherches et d’innovation Wascal, la restitution de matériel de bureau ainsi que le paiement d’une astreinte par l’établissement.

Cette décision constitue un nouvel épisode d’un différend engagé après son remplacement à la tête du pôle. En août 2025, deux arrêtés rectoraux avaient successivement mis fin à ses fonctions et désigné Idrissa Yaya Diandy comme directeur par intérim. Ahmadou Aly Mbaye avait contesté ces actes, faisant valoir qu’il avait été nommé pour un mandat de cinq ans courant jusqu’en 2029. L’ancien recteur avait alors saisi la Chambre administrative de la Cour suprême. Le 11 juin 2026, celle-ci avait annulé l’arrêté abrogeant sa nomination ainsi que celui portant désignation de son remplaçant.

Le rejet prononcé lundi concerne les demandes présentées en référé, notamment sur les rémunérations et le matériel. Il doit donc être distingué de l’annulation des arrêtés rectoraux obtenue auparavant par l’universitaire. Les motifs détaillés de cette nouvelle décision ne sont pas disponibles à ce stade. Le litige porte sur la direction du pôle Wascal de l’Ucad, consacré à la recherche et à la formation sur le changement climatique. L’université accueille notamment, dans ce cadre, un programme doctoral en économie du changement climatique, accrédité en 2024 par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en France.

La saisie des comptes de l’université levée

L’Ucad a également obtenu une décision favorable dans le dossier l’opposant à Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue. Le tribunal hors classe de Dakar, statuant en référé, a ordonné la mainlevée de la saisie de ses comptes. Il a assorti sa décision de l’exécution provisoire et condamné les trois anciens étudiants aux frais du procès. À l’origine de cette procédure figure une condamnation de l’université à leur verser 5 milliards de francs CFA, prononcée le 28 septembre 2026. Cette somme correspond à la liquidation provisoire d’une astreinte liée à leur non-réintégration.

Exclus de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) en 2016, après des troubles sur le campus, les trois intéressés avaient obtenu, le 26 décembre 2019, une décision de la Cour suprême ordonnant leur réintégration. Une ordonnance du 13 décembre 2021 avait ensuite servi de fondement à la liquidation de l’astreinte. Le 28 septembre dernier, le juge des référés avait arrêté à 5 milliards de francs CFA le montant dû pour la période allant du 17 juin 2022 au 10 septembre 2026. Les anciens étudiants avaient alors engagé une procédure de saisie pour recouvrer cette somme.

 

Section: 
social
Agressions à la sortie d’un concert
Affaire Astou Pierre
CONVOCATIONS DE POLICE ET DE GENDARMERIE : La Justice veut en finir avec la mention « affaire vous concernant »
PREMIÈRE SOUTENANCE DE THÈSE À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS : Les mathématiques pour explorer l’adaptation des moustiques
OBJECTIF ZÉRO PALUDISME AU SÉNÉGAL EN 2030 : Les élus locaux préparent leur coalition
RECLASSEMENT DES PERSONNELS DU GREFFE : Les demandes ouvertes le 5 novembre, le maintien du grade écarté
DÉCÈS CAUSÉS PAR LA DÉGRADATION DE LA ROUTE FIRGUI-KAYMOR-NGANDA : Les populations en colère réclament le bitumage
AKILEE, PRIMES IMPAYÉES ET CAR PLAN Le SUTELEC hausse le ton
Agression à Sicap Mbao
ZIARRA DE THIES : La famille omarienne appelle à la revitalisation des valeurs morales et spirituelles
Kinésithérapeutes rééducateurs
Greve santé
MENACES SUR LA BANDE VERTE DES FILAOS : Les populations de Guédiawaye vent debout
Ministre de l’intérieur
CONSOMMATION DE DROGUE CHEZ LES ADOLESCENTS À THIÈS / Dalal Xel alerte et mise sur la prévention
FEMMES DANS LES CONFLITS ARMÉS : Tuées dans les guerres, écartées des négociations
ACCUEIL DES ENFANTS DES FAMILLES MILITAIRES : Les Armées veulent renforcer leurs crèches
CEP : FONCIER ET PATRIMOINE BÂTI DE L’ÉTAT : Les incohérences des dossiers fonciers au crible des députés
Sensibilisation aux cancers
SÉCURISATION DES JOJ DAKAR 2026 : Le ministre de l’Intérieur appelle les forces de sécurité à une vigilance sans faille