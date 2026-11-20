Hier en conférence de presse, Aminata Touré a exprimé son soutien indéfectible à la décision du président Bassirou Diomaye Faye de promulguer la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par décret. Elle a dénoncé les blocages parlementaires causés par le parti PASTEF, accusant ses membres de sacrifier l'intérêt général sur l'autel de leurs ambitions politiques.

Fidèle à sa ligne de conduite quand il s’agit de défendre son camp, Aminata Touré, coordonnatrice générale de Kiiraay, n’y est pas allée de main morte pour défendre la décision du Chef de l’État de promulguer la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par un décret. L’ancienne Première ministre a salué cette promulgation qu'elle considère comme un acte de courage et de responsabilité de la part du président Bassirou Diomaye Faye. Pour elle, cette décision est essentielle pour éviter que les blocages parlementaires n'entravent la continuité des services publics et les projets d'envergure destinés à améliorer la vie des Sénégalais.

« À un certain moment, il faut que la politique laisse la place à l’intérêt des populations », a-t-elle déclaré, soulignant que les députés de PASTEF ont fait preuve d'irresponsabilité en refusant de voter la loi. Selon elle, ils préfèrent défendre leurs intérêts partisans plutôt que de se concentrer sur les urgences que rencontrent les citoyens, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.

Pour étayer son propos, la coordonnatrice générale a énuméré les conséquences potentielles du blocage de la LFR 2026, en citant des projets cruciaux tels que le démarrage de cinq hôpitaux, les bourses de sécurité familiale, et les financements destinés aux agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Elle a également mentionné des infrastructures essentielles comme l'hôpital de Bakel et l'assainissement de Touba. « Ces projets sont désormais en danger à cause des querelles politiques », a-t-elle martelé.

À ses yeux, le président n'a fait qu'exercer ses prérogatives constitutionnelles, conformément à l'article 68 de la Constitution sénégalaise. Elle affirme que la décision présidentielle est non seulement légale, mais également nécessaire pour préserver la stabilité et la continuité des actions publiques au bénéfice des Sénégalais.

« Le budget de l'État appartient à tous les Sénégalais », affirme-t-on, non sans souligner que les ressources publiques ne doivent pas être utilisées à des fins partisanes. Elle dénonce, de ce fait, l'instrumentalisation des fonds publics par certains parlementaires, qui, selon elle, préfèrent faire passer leurs agendas personnels avant les besoins pressants de la population.

Dans ce même sillage, Aminata Touré s’en est vertement prise à Ousmane Sonko, leader de PASTEF. « Ousmane Sonko n'est plus Premier ministre, et le pays continue d'avancer. Voilà ce qui fait mal à certains », a-t-elle persiflé, soulignant que la stabilité du pays ne dépend pas d'individus, mais de la capacité des institutions à fonctionner correctement.

De fait, elle a appelé tous les Sénégalais à se mobiliser pour soutenir la LFR 2026 et à sensibiliser leurs concitoyens sur les enjeux de cette loi. Elle exhorte les membres de Kiiraay à intensifier leur travail dans les régions, notamment à Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda, afin d'expliquer les conséquences du bras de fer politique autour de la loi.

Aminata Touré affirme que le décret présidentiel est conforme à la Constitution et un moyen de préserver les institutions. « La Constitution est notre boussole », dit-elle, appelant à l'unité et à la responsabilité collective pour faire avancer le pays.

AMADOU FALL