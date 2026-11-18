À Antalya, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a demandé des financements accessibles pour faire face aux effets du dérèglement climatique. Le Sénégal défend également un soutien à sa transition énergétique et un meilleur accès des pays africains aux marchés carbone.

« On ne peut pas demander à un pays qui se noie de s’endetter pour payer l’inondation provoquée par d’autres. » À la tribune du Sommet des dirigeants de la COP 31, ce 17 novembre à Antalya, en Türkiye, Aliou Gori Diouf a placé la question de la dette au cœur du financement climatique. Pour le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, les ressources destinées à l’adaptation doivent répondre aux besoins des pays vulnérables sans aggraver leur endettement. Le Sénégal, confronté aux inondations, à la sécheresse, à l’érosion côtière et à la montée du niveau de la mer, réclame une traduction concrète des engagements financiers.

Le ministre a notamment demandé que le triplement du financement de l’adaptation cesse de rester une promesse. Il a également appelé à doter le fonds pour les pertes et préjudices de ressources à la hauteur des besoins des communautés et des territoires touchés. Son intervention pose la question du délai entre les annonces internationales et l’arrivée effective des financements sur le terrain. « Combien de temps faut-il pour que le financement de l’adaptation arrive sur le terrain auprès des communautés qui se lassent des promesses non tenues ? », a-t-il interrogé.

La transition énergétique dépend aussi des financements

Le deuxième volet des demandes sénégalaises concerne les moyens nécessaires à la transition énergétique. Selon les chiffres avancés par Aliou Gori Diouf, près de 60 % de la population ouest-africaine n’a pas accès à l’électricité. Un déficit qui place l’extension de l’accès à l’énergie au centre des choix de transition dans la sous-région. Au Sénégal, les énergies renouvelables représentent déjà 27 % de la puissance électrique, a indiqué le ministre, qui a rappelé l’objectif de porter cette part à 40 % en 2030.

Il a également annoncé la validation de la troisième version de la contribution déterminée au niveau national, la CDN 3.0, qui fixe les engagements climatiques du pays. Mais, à ses yeux, ces objectifs restent tributaires de l’accès aux ressources. Sans financements prévisibles et accessibles, a-t-il averti, les cibles de cette nouvelle contribution resteront hors de portée. Le Sénégal demande ainsi que les engagements de transition soient accompagnés de moyens permettant leur mise en œuvre.

Aliou Gori Diouf a aussi défendu un meilleur accès des pays africains aux mécanismes de financement des marchés carbone prévus par l’article 6 de l’Accord de Paris. Le Sénégal souhaite en faire une source de ressources supplémentaires pour ses activités économiques et ses engagements climatiques. Le ministre a toutefois assorti cette demande d’exigences : les réductions d’émissions doivent être réelles, mesurables et vérifiables, sans double comptage. Il a appelé au renforcement des capacités des pays les moins avancés et à la simplification des méthodologies pour faciliter leur participation à ces mécanismes.

Il a également demandé aux pays développés de contribuer à combler le déficit d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des dispositifs de l’article 6.2 et de soutenir la mise en œuvre du marché prévu par l’article 6.4. À travers ces trois priorités, le Sénégal défend une participation africaine plus active à la définition des politiques climatiques.

« L’Afrique ne veut plus répondre aux transitions qui lui sont imposées, elle veut les façonner », a affirmé Aliou Gori Diouf. Pour les populations exposées, l’enjeu reste cependant l’accès aux moyens de protéger les habitations, les activités économiques et les ressources dont elles dépendent.