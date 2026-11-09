Publié le 9 Nov 2026 - 12:49
COUP DE TORCHE SUR LES JOJ DAKAR 2026 BASKET 3X3

Lionceaux et Lioncelles, même élan vers le dernier carré

 

Les deux sélections sénégalaises de basket 3x3 ont validé, dimanche, leur billet pour les demi-finales. Les garçons ont écarté la Mongolie (20-11), et les filles, le Chili (13-11).

Le Complexe Tour de l'Œuf commence à ressembler à une forteresse. Dimanche, en quarts de finale du tournoi de basket 3x3, le Sénégal a aligné une double qualification qui prolonge le parcours sans faute de ses deux équipes. Six matches, six victoires depuis le début du tournoi. Chez les garçons, la Mongolie n'a jamais trouvé la parade (20-11). Frédéric Clovice Mané, déjà auteur de 13 points face à la Lituanie en poule, a encore mené l'attaque avec 11 points. Ibrahima Ndiaye en a ajouté 6, et Papa Mamadou Cissé 3. Vainqueurs de l'Algérie (16-13) puis de la Lituanie (21-12) en phase de groupes, les Lionceaux confirment une maîtrise rare pour une discipline encore jeune au Sénégal.

Les Lioncelles, elles, ont dû batailler. Face au Chili, dans une rencontre fermée où aucune des deux équipes n'a approché la barre des 21 points, elles se sont imposées 13-11. Bintou Bangoura et Fatou Diop ont inscrit quatre points chacune, Néné Sira Diallo trois et Fatou Ndiaye deux. Une victoire de caractère, dans la lignée d'une phase de poules spectaculaire : 18-12 contre la France, puis 20-19 face à la Pologne sur un panier au buzzer. Ce sang-froid, Néné Sira Diallo l'avait résumé à l'issue des poules : « On n'a jamais peur ». Il faudra le confirmer lundi, face à la Chine. Les garçons défieront quant à EUX l'Allemagne. Demi-finales et finales se disputent le même jour, lundi 9 novembre.

Pour le basket sénégalais, l'enjeu dépasse le podium. Discipline olympique depuis Tokyo, le 3x3 offre aux nations émergentes un raccourci vers le haut niveau. Sur les vingt-quatre équipes engagées à Dakar, peu affichent un bilan aussi propre que les deux formations du pays hôte. Devant un public acquis à leur cause, Lionceaux et Lioncelles ne sont plus qu'à une victoire d'une médaille.

 

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