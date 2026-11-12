Plus d’un tiers des femmes et des filles dans le monde vivent dans des « points chauds » climatiques, selon ONU Femmes. Dans le scénario le plus défavorable, le changement climatique pourrait faire basculer 141 millions d’entre elles supplémentaires dans l’extrême pauvreté d’ici à 2050.

Exposées aux sécheresses, aux inondations et aux cyclones, les femmes subissent aussi les effets des inégalités qui limitent leurs revenus, leur accès aux ressources et leur capacité à faire face aux catastrophes. Environ 1,5 milliard de femmes et de filles, soit plus d’un tiers d’entre elles dans le monde, vivent dans des « points chauds » climatiques, constate ONU Femmes dans une nouvelle fiche d’information intitulée « L’égalité des sexes à l’heure de la crise climatique ». L’agence onusienne souligne que les femmes et les filles les plus durement touchées vivent dans les pays les moins responsables du changement climatique. La précarité de l’emploi et les inégalités entre les sexes y aggravent leur vulnérabilité.

Dans le scénario le plus défavorable, jusqu’à 141 millions de femmes et de filles supplémentaires pourraient basculer dans l’extrême pauvreté d’ici au milieu du siècle. Un risque qui conduit ONU Femmes à réclamer un meilleur accès aux ressources et une participation accrue des femmes aux décisions. Pour sa directrice exécutive, Sima Bahous, les femmes jouent déjà un rôle dans la réponse à la crise, au sein des communautés comme dans la recherche et les institutions politiques. Elle appelle à leur garantir les mêmes droits et le même pouvoir de décision afin de renforcer leur capacité d’action.

Quand les températures montent, les revenus baissent

Les conséquences économiques du réchauffement sont inégalement réparties. Selon des données recueillies dans 24 pays, une hausse de 1 °C des températures moyennes pourrait entraîner chez les femmes une perte de revenu proportionnellement supérieure de 34 % à celle des hommes. Cet écart s’expliquerait notamment par leurs possibilités plus limitées de trouver un emploi hors de l’agriculture ou de migrer lorsque les récoltes sont mauvaises.

Le changement climatique alourdit également leur travail non rémunéré. La recherche d’eau et de combustible, ainsi que les soins apportés aux proches après une catastrophe, mobilisent davantage de temps et réduisent leurs possibilités d’exercer une activité rémunérée. Les risques concernent aussi les violences fondées sur le genre. Dans 14 pays étudiés, l’exposition à une sécheresse extrême prolongée était associée à une probabilité de violences sexuelles supérieure de 21 % chez les adolescentes et les jeunes femmes. La crise climatique menace également les efforts contre le mariage des enfants. Dans 24 des 46 pays pour lesquels des données sont disponibles, ces unions étaient plus fréquentes dans les zones arides que dans les zones humides. Par ailleurs, 326 millions de femmes et de filles restent privées d’électricité.

Peu de place dans les décisions et les financements

La reconnaissance de ces inégalités peine à se traduire dans les politiques publiques. Si 73 % des plans nationaux d’action climatique mentionnent les risques auxquels les femmes et les filles sont exposées, à peine plus d’un tiers y apporte une réponse globale, selon ONU Femmes. Les femmes ne détiennent que 12 % des portefeuilles ministériels de l’énergie. Dans le même temps, seuls 4 % de l’aide publique au développement consacrée au climat font de l’égalité entre les sexes une priorité. Les défenseures de l’environnement sont, elles aussi, confrontées à des menaces et au harcèlement, parfois au péril de leur vie. ONU Femmes demande leur protection et appelle les dirigeants à placer les droits des femmes au cœur de l’action climatique, notamment leur droit à un environnement propre, sain et durable. L’agence plaide également pour une participation accrue des femmes et des filles aux décisions.

CHEIKH THIAM