Le parquet de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les décès d’Adama Salif Lamine Diallo et d’Abdou Tidiane Diop, survenus le samedi 14 novembre 2026. Les premiers éléments font état d’une défaillance multiviscérale chez les deux hommes. Des analyses toxicologiques sont en cours en France.

Dans un communiqué, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar indique que les résultats des analyses sont attendus dans un délai estimé à six mois. Ces examens doivent aider à déterminer les causes précises et les circonstances des deux décès.

À ce stade, les investigations n’ont révélé aucun autre cas présentant des symptômes similaires ou susceptibles d’être liés aux faits. Aucun lien de causalité n’a été établi entre les décès et le séjour des deux hommes dans un hôtel de Dakar, précise le parquet.

Les auditions se poursuivent. Le procureur indique que toute conclusion définitive dépendra de la réception et de l’analyse de l’ensemble des résultats attendus.