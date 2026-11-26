Plusieurs organisations, dont Aar Sunu Momel, SOS Consommateurs et l’Union nationale des forages ruraux, ont mis en place à Kaffrine un collectif dénommé « Kaddu Askanwi Flex Eau Dégage » pour dénoncer la gestion de Flex Eau. Cherté des factures, mauvaise qualité de l’eau, branchements qui tardent des années, activités économiques asphyxiées : les populations exigent le non-renouvellement du contrat de Flex Eau et interpellent le président de la République pour éviter des soulèvements à Kaffrine et à Kaolack.

Kaffrine a abrité le lancement du nouveau collectif dénommé « Kaddu Askanwi Flex Eau Dégage ». Fondé notamment par l’Union nationale des forages ruraux, Aar Sunu Momel et SOS Consommateurs, le collectif estime que « le mauvais service de Flex Eau a fait beaucoup de dégâts aux populations », l’eau étant devenue à la fois difficile à trouver et chère pour les consommateurs. « Nous avons décidé de nous unir parce que nous souffrons tous de la même chose.

L’eau est devenue un luxe à Kaffrine alors que c’est un droit. Nous avons créé Kaddu Askanwi Flex Eau Dégage pour porter la voix des populations et dire que ça suffit », a déclaré Bassirou Ba. Pour lui, Flex Eau a échoué et ne mérite plus la confiance des populations. « On ne peut pas continuer à payer cher pour une eau qu’on n’a pas ou qui arrive sale. Les populations sont fatiguées. Nous demandons le départ de Flex Eau », a-t-il ajouté.

À ses côtés, les représentants de SOS Consommateurs ont dénoncé des factures qu’ils jugent exorbitantes et incompréhensibles pour des ménages déjà éprouvés par la cherté de la vie. « Les familles reçoivent des factures très élevées alors qu’elles passent des jours sans eau. Comment peut-on payer pour un service qui n’existe pas ? C’est une injustice que nous ne pouvons plus accepter », a soutenu un représentant de SOS Consommateurs. L’Union nationale des forages ruraux, également membre du collectif, a, pour sa part, pointé du doigt la mauvaise qualité de l’eau distribuée et les difficultés d’accès au réseau. « Dans beaucoup de localités, l’eau est impropre. Elle a une couleur et un goût qui inquiètent les populations.

Et pour avoir un simple branchement, il faut attendre plusieurs années. Pendant ce temps, les gens sont obligés de se débrouiller, d’acheter de l’eau à prix fort ou de parcourir de longues distances », a déploré un membre de l’Union. Les femmes qui ont pris la parole lors du lancement ont raconté leur calvaire quotidien. « Nous souffrons énormément. Pour la cuisine, la lessive, l’hygiène des enfants, c’est un combat de chaque jour. Parfois, nous passons la nuit à attendre l’eau qui ne vient pas. Nos enfants tombent malades à cause de la mauvaise qualité de l’eau », a témoigné une femme de Kaffrine, sous les applaudissements de l’assistance.

Les conséquences économiques sont également dramatiques, selon le collectif. Les activités qui dépendent de l’eau, comme le maraîchage, l’élevage, la transformation des produits locaux, la restauration et les petits métiers, sont en train de mourir à petit feu.

« Quand il n’y a pas d’eau, il n’y a pas de travail. Beaucoup de jeunes, découragés, n’ont plus d’autre choix que de prendre la route de l’émigration irrégulière. C’est l’eau qui pousse nos enfants à partir », a alerté Bassirou Ba. Face à cette situation, le collectif « Kaddu Askanwi Flex Eau Dégage » exige clairement le non-renouvellement du contrat de Flex Eau. « Nous disons aux autorités que les populations ne veulent plus de Flex Eau.

Il ne faut pas renouveler ce contrat. Il faut trouver une autre solution qui respecte les populations », ont martelé les membres du collectif. Ils interpellent directement le président de la République. « Nous appelons le président de la République à entendre la voix de Kaffrine et de Kaolack. Si rien n’est fait, la colère va monter et on risque des soulèvements. Nous voulons éviter cela. Nous voulons une solution pacifique, mais rapide », a conclu Bassirou Ba. Le collectif annonce qu’il va poursuivre la mobilisation, sensibiliser les populations et saisir les autorités compétentes pour que la question de l’eau à Kaffrine et à Kaolack soit enfin prise au sérieux.

Bachir KANE