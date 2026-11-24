En déplacement à Kaolack, l’Agence de développement local (ADL) a remis un lot de matériel à la mairie de la ville. Des collectivités territoriales de plusieurs régions ont bénéficié du même appui pour améliorer le fonctionnement des services municipaux et le cadre de vie des populations. Cette démarche décentralisée, portée par le directeur général de l’Agence, Diamé Signaté, marque le début d’un programme d’accompagnement plus large. Un appui aux entrepreneurs locaux est annoncé et un plan stratégique pour la période 2027-2030 est en préparation.

L’Agence de développement local (ADL) a remis hier un lot de matériel à plusieurs collectivités territoriales. La dotation comprend des lampadaires, des ordinateurs, des imprimantes, des poubelles et d’autres équipements destinés à améliorer le fonctionnement des services municipaux et le cadre de vie des populations. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l’ADL, Diamé Signaté, qui a réaffirmé l’engagement de l’Agence à accompagner les collectivités dans leurs initiatives de développement.

Selon lui, l’opération s’inscrit dans une nouvelle démarche décentralisée, après une première distribution organisée l’an dernier à Dakar. « Cette année, nous avons adopté un format décentralisé qui consiste à aller à la rencontre des départements et des communes pour voir comment les accompagner », a-t-il expliqué.

Le directeur général a précisé que cette dotation constitue la première phase d’un programme qui doit s’étendre à d’autres secteurs, notamment à l’entrepreneuriat local. Un appui est prévu pour les boulangers, les tailleurs et les femmes qui transforment des produits locaux. Diamé Signaté a également annoncé l’élaboration d’un plan stratégique de développement local pour la période 2027-2030, destiné à renforcer l’accompagnement des collectivités et à soutenir les projets structurants au bénéfice des populations. La tournée de l’ADL s’est poursuivie avec une autre remise de matériel aux collectivités territoriales. Ces équipements répondent à des besoins quotidiens dans des mairies qui manquent souvent de moyens. Les ordinateurs et les imprimantes doivent permettre de traiter plus rapidement les dossiers et d’améliorer l’accueil des usagers. Les lampadaires serviront à renforcer l’éclairage public et la sécurité la nuit dans les quartiers, les marchés et le long des principaux axes. Les poubelles doivent contribuer à la propreté des espaces publics et à la lutte contre l’insalubrité. Pour les élus locaux, cette dotation témoigne de la volonté de l’État d’aller à la rencontre des collectivités.

En se déplaçant dans les départements et les communes, l’ADL entend recueillir directement les besoins des élus et adapter ses interventions aux réalités de chaque territoire. Cette présence sur le terrain doit aussi lui permettre de renforcer ses relations avec les collectivités et de mieux suivre les résultats de ses interventions. Le programme annoncé prévoit également un accompagnement des acteurs économiques locaux. Les boulangers, les tailleurs et les femmes qui transforment des produits locaux contribuent à la création d’emplois et aux revenus des familles. L’aide pourrait prendre la forme d’équipements, de formations ou d’un appui technique pour leur permettre de développer leurs activités et d’en tirer de meilleurs revenus. Le plan stratégique 2027-2030 doit servir de feuille de route à l’Agence pour planifier ses interventions, cibler les communes qui en ont le plus besoin et mesurer les résultats sur le terrain. Il s’inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui place les territoires au cœur du développement du pays. Les élus locaux ont accueilli favorablement la tournée. Ils attendent désormais que les engagements se traduisent par des actions durables et que l’ADL poursuive son accompagnement sur le terrain.

Du côté des populations, les attentes portent sur des changements dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse de services municipaux plus efficaces, de rues plus propres et mieux éclairées ou d’un meilleur soutien aux entrepreneurs locaux. Les élus se sont engagés à faire bon usage du matériel et à l’affecter aux services et aux populations qui en ont le plus besoin. Ils ont également appelé l’ADL à étendre son appui à la formation des agents municipaux et à l’emploi des jeunes. Diamé Signaté a assuré que l’Agence continuerait à travailler avec les collectivités pour définir les priorités et y apporter des réponses adaptées. Cette tournée marque une première étape dans la démarche décentralisée de l’ADL. Reste à donner suite aux engagements pris et à faire en sorte que les appuis se traduisent par des améliorations visibles pour les populations. Outre Kaolack, la tournée a fait étape à Kahone, à Mbam et à Passy.

Bachir KANE