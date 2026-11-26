En marge de la Biennale de Dakar, la première édition de Dakar Art Platform met en lumière des artistes et des démarches singulières. Inauguré le 21 novembre à la place de la Nation, ce rendez-vous entend rapprocher les créateurs, les galeristes, les collectionneurs et le grand public.

La place de la Nation accueille une autre expression de la création contemporaine. Du 19 au 26 novembre 2026, Dakar Art Platform réunit artistes, galeristes et amateurs d’art autour d’une ambition : offrir une meilleure visibilité aux créateurs parfois laissés en marge des grands rendez-vous artistiques. Le vernissage, organisé le 21 novembre, a permis au public de découvrir des œuvres aux univers multiples, entre photographie, peinture et questionnements sociaux. Commissaire de cette première édition, Youma Fall défend une plateforme de rencontres et de valorisation du travail artistique. Dans son intervention, elle a notamment insisté sur le rôle essentiel des collectionneurs dans la vitalité du secteur. « Les collectionneurs qui donnent une seconde vie à nos œuvres. Vous êtes le maillon qui fait vivre la création », a-t-elle souligné, saluant également le soutien du Fonds Ndary Lô, des galeristes, des exposants et des contributeurs au catalogue.

Parmi les œuvres exposées, celles d’Abdou Khadre Dieylani Seydi interpellent sur la pollution plastique et la dégradation du littoral sénégalais. Photojournaliste à l’Agence de presse sénégalaise (APS), l’artiste présente deux photographies consacrées aux déchets plastiques dans la baie de Hann et sur une plage de la localité de Rufisque. À travers ses images, il met en évidence les conséquences des comportements humains sur l’environnement. « Ces déchets plastiques ne sont pas venus se déposer eux-mêmes. C’est l’être humain qui les a utilisés et jetés en mer », dénonce-t-il. Pour le photographe, son travail dépasse la simple représentation du réel. Il s’agit avant tout d’alerter et de sensibiliser. « Moi, je fais des photos pour sensibiliser, alerter, informer », explique-t-il. Convaincu de l’importance de l’éducation environnementale, il plaide pour une sensibilisation dès l’école, estimant que les enfants peuvent devenir des relais auprès de leurs parents.

La femme au-delà du statut d’épouse

Autre démarche, autre combat. Venue du Congo-Brazzaville, Vanessa Manta présente une œuvre intitulée Ni épouse, ni seulement épouse, inscrite dans une exposition autour du silence et de la résilience. Photographe, peintre, performeuse et réalisatrice de documentaires, l’artiste interroge les représentations sociales du mariage et la place accordée aux femmes dans les sociétés africaines. Son œuvre défend une femme capable de concilier vie familiale, ambitions personnelles et aspirations professionnelles, sans devoir renoncer à son identité. « On peut être de bonnes épouses, de bonnes mamans, sans pourtant abandonner nos rêves », affirme-t-elle. À travers cette proposition artistique, Vanessa Manta invite à dépasser les injonctions sociales qui réduisent trop souvent la réussite féminine au mariage. Elle rappelle que derrière les silences imposés se cachent des histoires, des combats et des aspirations qui méritent d’être entendus.

Avec cette première édition, Dakar Art Platform entend ouvrir de nouvelles perspectives aux artistes et favoriser les échanges entre les différents acteurs du marché de l’art. La diversité des propositions présentées témoigne de la capacité de la création contemporaine à questionner les réalités sociales, environnementales et identitaires. Entre dénonciation de la pollution plastique et revendication de l’émancipation féminine, les œuvres exposées rappellent que l’art ne se limite pas à l’esthétique. Il interpelle, sensibilise et provoque le débat.

Fatou Ba