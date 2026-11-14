Le samedi 14 novembre 2026, Ousmane Sonko, président de PASTEF – Les Patriotes, a réuni d'anciens ministres, directeurs généraux, présidents d'organes délibérants des secteurs public et parapublic, ainsi que d'anciens chargés de mission. Tous ont quitté leurs fonctions ces derniers mois, quelles qu'en soient les circonstances. On pourrait lire cette rencontre comme un simple regroupement de cadres écartés. Je propose une autre lecture, empruntée aux sciences de l'éducation : celle d'un collectif qui sort d'une épreuve et qui a désormais les moyens d'en faire un savoir.

En 1997, Jean-Pierre Astolfi publie L'erreur, un outil pour enseigner. Il y conteste une tradition scolaire qui assimile l'erreur à une faute, donc à quelque chose qu'on sanctionne et qu'on cache. Pour lui, l'erreur renseigne sur la façon dont l'apprenant raisonne. Elle signale un obstacle, au sens où Gaston Bachelard parlait d'obstacle épistémologique, et c'est en travaillant cet obstacle qu'on progresse. Astolfi montre que le statut de l'erreur change selon le modèle pédagogique : le modèle transmissif l'impute à l'élève et la pénalise, alors que l'approche constructiviste en fait un point d'appui pour apprendre. Sa conclusion tient en une idée simple : celui qui ne se trompe jamais n'a, le plus souvent, rien tenté de difficile.

Cette thèse vaut au-delà de la classe. Elle suppose aussi une certaine conception de l'expérience, qui ne se mesure pas au temps passé dans une fonction. John Dewey l'avait établi dès 1938 : toutes les expériences ne sont pas éducatives, et une longue présence dans une activité peut ne rien apprendre si elle n'est pas réfléchie. La didactique professionnelle, avec Pierre Pastré, va dans le même sens. On apprend dans l'action, mais c'est l'analyse de l'action après coup qui transforme le vécu en compétence. L'expérience relève donc de l'éprouvé et des leçons qu'on tire des situations traversées. Deux ans et demi de pouvoir, quand ils ont été vécus de l'intérieur et sous tension, peuvent former davantage qu'une décennie de gestion routinière.

C'est précisément ce qu'ont traversé les cadres reçus samedi. Ils ont gouverné dans une conjoncture difficile, avec une dette lourde, des marges budgétaires étroites et une administration dont tous les rouages ne tournaient pas dans le même sens. Ils ont aussi connu la rupture d'une alliance au sommet de l'État, que je ne nommerai pas ici. Cette séquence a été coûteuse. Elle a pourtant mis en évidence des choses qu'aucun programme de campagne ne pouvait enseigner : la manière dont une décision se perd entre le Conseil des ministres et son exécution, les résistances d'un système que l'on prétend réformer, les conditions qu'il faut réunir pour qu'un partenaire politique reste loyal. Ce sont, pour reprendre Astolfi, des erreurs qui disent où se trouvaient les obstacles.

Encore faut-il que ce capital soit travaillé. Une expérience non analysée s'oublie ou se transforme en ressentiment. La rencontre du 14 novembre prend son sens si elle ouvre un travail de capitalisation : recenser ce qui a fonctionné dans chaque ministère et chaque société nationale, identifier les blocages, documenter les dossiers laissés en cours, et construire à partir de là une doctrine de gouvernement. Un parti qui reviendrait aux affaires avec ce travail derrière lui ne découvrirait plus l'État. Il saurait où agir dès les premiers jours.

« À quelque chose malheur est bon », dit l'adage. Le départ forcé de ces hommes et de ces femmes ne prive pas PASTEF de ses compétences : il les met en réserve, éprouvées par l'exercice réel du pouvoir. Lorsque le parti reviendra aux commandes, et tout indique que ce retour peut être proche, il disposera de cadres qui connaissent l'État de l'intérieur et qui savent ce qu'il coûte de le transformer. La rupture avec le système, promise en 2024, pourra alors être conduite avec la lucidité de ceux qui ont déjà payé le prix de l'apprentissage.

Pr Baba Dièye Diagne

Enseignant-chercheur, ENSETP – UCAD