‎Novembre 2026, la 16éme édition de la biennale de l’Art africain contemporain (DAK’ART) célèbre « l’Anti fragilité ».

‎Novembre 2003, un artiste plasticien sénégalais du nom de Sidy SECK (Directeur général des Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs de Thiès en 2010), conceptualisait l’esthétique de « la Fragilité » en ces termes :

‎Si « L'INSTANT », thème auquel nous venons de consacrer des années de travail, aura eu pour l'essentiel une reconversion esthétique d'objets frustes, la série « FRAGIL’ART » quant à elle se veut d'emblée la reconnaissance de ces objets comme porteurs en eux-mêmes d'une esthétique : celle de la « Fragilité ».

‎‎Cette fragilité qui sous-tend la présente série comme une donnée obsessionnelle nous conduit d'ailleurs au-delà du matériau usagé, au cœur de la précarité qui mine certaines couches socio-professionnelles.

‎‎Avons-nous ainsi posé en actes esthétiques, la problématique de l'identité et de la rébellion, l'ambiance d'un salon de coiffure et d'un studio de photographie abandonnés par les maîtres des lieux du fait de la conjoncture implacable dont l'une des causes lointaines est à imputer au nouvel ordre international et aux termes inéquitables du libre-échangisme ; ce, parallèlement à une quarantaine d'autres œuvres dont l'usure du matériau témoigne de l'esthétique de la fragilité.

‎Ici, s'agit-il justement de diriger un regard de plasticien sur les conséquences désastreuses du nouvel ordre mondial sur ce qu'on peut appeler sans aucune connotation péjorative le bas peuple ; ceux-là dont l'ombre n'a jamais plané sur Davos et Cancún.

‎L'option est juste de partir de réalités quotidiennes vécues dans des zones désignées pour réécrire par le langage plastique des sujets mondialisants et savants, souvent portés de façon théâtralisante par une élite aux sommets de prétendues instances de régulation du monde.‎

‎De Cancún à Yarakh-Village, la relation de cause à effet passe pour une évidence. Combien sont-ils ces pécheurs, maraîchers, petits marchands, photographes, coiffeurs et autres entrepreneurs privés de tous ordres à abandonner ou à se voir arracher leur gagne-pain du fait d'un nouvel ordre du travail inique mis en place par les bourreaux aux gants de velours des grandes puissances ?

‎La marchandisation du monde, la libéralisation à sens unique et la mercantilisation tous azimuts des échanges et des rapports sociaux sont passés par là, sous-tendus évidemment par le rush de nouvelles technologies et de nouveaux modes de production et de transactions.

‎Pour partager cette déchirure des temps modernes avec ces nouveaux pauvres fabriqués de toutes pièces par les « chirurgiens de ce monde », nous essayons de fixer pour l'éternité, le peu qu'il leur reste - ils sont sur le point d'abandonner si ce n'est déjà fait - et qui est porteur d'une esthétique souvent imprimée dans l'anonymat, l'indifférence et la misère de milieux populaires. Que les œuvres présentées ici soient titrées « Diaw Fotogaraf » ou « Guéye Koifor », peu importe ! Il faut juste comprendre là, un Seck qui joue à la parenté à plaisanterie avec ses cousins Guéye et Diaw.

‎Le mal n'en est cependant pas moins à nos pieds. Profond. Lorsque les maîtres non moins fragiles du globe ne trouvent que des mots à nos maux après une valse effrontément coûteuse de sommet en sommet, de Rio à Davos, de Cancún à Tokyo, l'inhumaine condition humaine résistera à toutes les feuilles de route.

‎L'heure est grave ! Et les routes des feuilles de routes ne sont pas forcément et nécessairement les nôtres.

‎Fort de cet état de fait, l'Espace Ombres et Lumières (E.O.L) vous invite le temps d'une pérégrination artistique, à mesurer à sa juste valeur, la fragilité de l'être et de tout ce qui l'entoure.

‎Devant cette série de création plastique entièrement faite de matériau fragile et composée de dessins au bic, de peintures et d'installations, il ne s'agit pas pour nous d'aimer ou de ne pas aimer mais plutôt, de constater la rencontre entre « la fragilité » et « l'art » sous une approche qui pourrait être assimilée à de « l'art-réalité ».

‎Avis donc aux inconditionnels des œuvres classiques sorties des soins méticuleux des académies ! Une fois n'est pas coutume. L'Espace Ombres et Lumières consacre tout ce qu'il y a de fragile dans l'être et dans la matière par l'intronisation de « la plastique de la fragilité », de la crasse, de la rouille, du précaire, de l'anonymat, de l'absence, de la déchirure, de l'indifférence et du fruste. Ce n'est ni de l'art pauvre ni de l'art populaire mais plutôt, l'art du nouveau pauvre du millénaire, éternel oublié des grands fora, dont le silence strident du cri n'a aucune chance de parvenir aux sourds chirurgiens du monde.

Sidy SECK

‎Artiste Plasticien

Espace Ombres et Lumières (E.O.L.)

‎16 Novembre 2003‎