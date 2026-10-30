Le stade de Diourbel a vibré ce week-end pour la grande finale de la Zone 1 de l'ODCAV. Une affiche qui opposait l'ASC Lackalé à l'ASC Jakarlo, et qui s'est soldée par une victoire sans appel de Lackalé.

Pour donner à cette finale tout son éclat, les organisateurs ont porté leur choix sur un parrain de marque : le Commissaire principal divisionnaire Modou Bop, directeur du Centre de recueil et d'enregistrement des données en informations policières (CREDIPOL).

Un choix naturel, selon le comité d'organisation, pour encadrer et soutenir la jeunesse de Diourbel à travers les valeurs de discipline, de fair-play et de citoyenneté. Le parrain n’est pas venu les mains vides. La générosité affichée est sans précédent dans l’histoire de la Zone. Le vainqueur, l’ASC Lackalé, a empoché une enveloppe de 1 million de francs CFA, tandis que le finaliste malheureux, Jakarlo, a reçu une prime de 500 000 francs CFA. À cela s'ajoute un lot important de matériel sportif. Il s’agit de 4 jeux de maillots complets flambants neufs et de 15 ballons répartis entre les clubs.

Dans son discours de clôture, le Commissaire Modou Bop a mis l'accent sur le sens profond du mouvement Navétanes. Il a appelé à la non-violence dans les stades, à la solidarité entre jeunes issus des différents quartiers de Diourbel et au fair-play. Mais surtout, il a invité à réorienter le mouvement au-delà des 90 minutes. ‘’Il faut réorienter le mouvement Navétanes, en dehors des matches, sur l'investissement humain au sein des quartiers’’, a-t-il plaidé, citant en exemple les opérations de nettoiement ‘’set sétal’’ dans les écoles et la sensibilisation à travers le culturel avec des séances théâtrales.

Revenant sur son propre parcours, le DG du CREDIPOL s'est présenté comme un pur produit des mouvements de jeunesse diourbelois. ‘’Je suis un produit des mouvements de jeunesse. Les Conseils de jeunes, Secrétaire général d'une association de développement de quartier appelée ADM - Association pour le développement du quartier Médinatoul - et puis les Navétanes à Diourbel de 1992 à 1999. C'est presque à la licence en droit à la FSJP/UCAD que j'ai abandonné. À l'UCAD, j'étais également vice-président de l'amicale des élèves et étudiants de Diourbel. Juste pour faire comprendre aux jeunes qu'on peut bel et bien être utile à son quartier tout en étant jeune et devenir une grande autorité et servir son pays plus tard.’’

CHEIKH THIAM