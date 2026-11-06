Face aux 55 cas confirmés de diphtérie dans la région de Thiès au 1er novembre, les autorités administratives et les partenaires techniques et humanitaires organisent la riposte. ActionAid Sénégal et Caritas s’engagent à soutenir le dispositif sanitaire, à intensifier la sensibilisation et à contribuer à interrompre les chaînes de transmission.

La lutte contre l’épidémie de diphtérie s’intensifie dans la région de Thiès. Réunis à la gouvernance lors d'un CRD ce mercredi, les membres du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) ont procédé à une évaluation de la situation et au lancement des activités de riposte. Le bilan communiqué fait état de 55 cas confirmés, dont 20 à Thiadiaye, 15 à Mbour, 5 à Khombole, 5 à Popenguine, 4 à Thiès et 2 à Tivaouane.

Prenant la parole, Mohamed Diakhaté, responsable du suivi-évaluation d’ActionAid Sénégal, a présenté les contours du projet de riposte d’une durée de six mois, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Santé. L’intervention couvre cinq régions : Dakar, Thiès, Louga, Diourbel et Kaffrine, avec une attention particulière accordée à l’engagement communautaire.

En collaboration avec Caritas Sénégal, notamment la Caritas du diocèse de Thiès, ActionAid prévoit de former 6 000 acteurs communautaires, de mener des visites à domicile et de multiplier les séances de sensibilisation dans les établissements scolaires, les daaras et les radios communautaires. Des émissions sont également prévues sur les grands médias nationaux. L’ambition affichée est de toucher directement au moins 65 000 personnes en six mois et de contribuer à briser les chaînes de transmission.

Pour sa part, Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective et d’une coordination efficace entre les différents acteurs territoriaux. Selon lui, la réussite de la riposte repose sur l’implication des autorités administratives, des collectivités territoriales, des services techniques, du secteur de l’éducation et des acteurs communautaires.

Il a également souligné que la sensibilisation ne devrait pas se limiter aux relais communautaires et aux Badienou Gokh, mais intégrer les leaders religieux, les imams, les notabilités locales et toutes les personnes susceptibles de contribuer à la diffusion des messages de prévention.

Par ailleurs, les échanges ont mis en évidence plusieurs défis, notamment la faiblesse de la couverture vaccinale, la mobilisation des ressources financières nécessaires à l’exécution des plans d’action départementaux et le renforcement de la surveillance épidémiologique. Si les enfants âgés de 5 à 15 ans constituent la tranche la plus touchée, les autorités rappellent que toutes les catégories d’âge, de 6 mois à 60 ans, restent concernées.

Au terme des échanges, les recommandations ont porté sur l’intensification de la vaccination, le renforcement de la communication communautaire et l'amélioration de la coordination intersectorielle, dans une approche inclusive inspirée du concept « One Health ».

À travers cette mobilisation des autorités et des partenaires, la région de Thiès entend renforcer son dispositif de riposte, réduire significativement les nouvelles infections et, à terme, contribuer à l’élimination de la maladie.

Ndeye Diallo (Thiès)