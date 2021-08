Le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), par ailleurs responsable ‘’apériste’’, a annoncé hier sa candidature aux prochaines élections locales. Il veut remplacer Alioune Ndoye à la mairie de Dakar-Plateau.

En vue des prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Salihou Keita, a annoncé sa candidature pour la mairie de Dakar-Plateau. À l’occasion d’un point de presse tenu hier, le directeur général du Cices a exposé son programme sociétal pour cette localité. Ce dernier, selon lui, cadre ‘’avec la vision du président de réaliser un Sénégal prospère pour tous et par tous’’. D’après lui, ce dessein est, sans nul doute, à la portée de tous les citoyens de Dakar-Plateau, mais exige une unité autour de l’essentiel avec des ‘’énergies fécondes et fédératrices’’.

‘’En tant que fils de cette commune qui m’a vu naitre et grandir, en guidant mes pas vers l’école, jouer aux navétanes, participer aux mouvements associatifs, je viens par devoir annoncer ma volonté de servir encore ma commune’’, a déclaré M. Keita. Une candidature qui caractérise sa ‘’reconnaissance’’ aux populations de Dakar-Plateau pour, dit-il, leur soutien à son endroit depuis son enfance.

Dans ce sens, il propose une politique orientée vers l’action et le concret. Il s’agit précisément d’innover dans la mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités territoriales. A cet effet, M. Keita souhaite réorienter la planification locale vers les logiques participatives et inclusives avec un alignement soutenu sur les grandes stratégies de l’Etat comme le PSE, le PUDC, la CMU, etc. Il ambitionne également de contribuer à l’assainissement de l’environnement, en luttant contre toutes les formes de pollution, l’insalubrité, la dégradation chronique du cadre de vie, l’occupation anarchique et illégale de la voie publique, entre autres.

Du point de vue de l’habitat et de l’urbanisme, le responsable politique entend travailler pour ‘’une commune reflétant l’image d’une ville moderne, écologique et résiliente’’. La définition d’un régime foncier permettant à tous les résidents de régulariser leurs propriétés foncières tout en respectant les recommandations de l’Etat. A ce titre, ‘’les édifices de type commercial, implantés dans la commune seront inventoriés dans le but de les amener vers la responsabilité sociétale de l’entreprise pour devenir simplement des entreprises d’activités commerciales’’, déclare-t-il.

Pour l’éducation, un programme de réhabilitation des écoles publiques, afin qu’elles soient des espaces respectant les normes de qualité, demeurent nécessaires, pour lui. Il compte, en collaboration avec le ministère en charge de l’Education, travailler à l’extension de la carte scolaire du Plateau, avec un système innovant comme les écoles en hauteur. Un dispositif de formation professionnelle sera aussi mis en place.

La santé est prise en compte dans le programme de Salihou Keita. En effet, une fois élu à la tête de la mairie, il s’évertuera à renforcer les capacités des centres et des postes de santé, afin qu’ils offrent des services de proximité et de qualité à des coûts accessibles, avec la mise en place ‘’d’une forme de subvention permettant d’avoir un système de santé plus réactif et capable d’offrir des soins de qualité à la population’’, avec l’appui du secteur privé local.

