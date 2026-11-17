Le Sénégal a battu le Soudan (2-4) à l’issue d’un match plein de rebondissements, ce lundi à Juba, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions ont consolidé leur leadership dans le groupe J et pourraient même se qualifier en cas de victoire du Mozambique sur l’Éthiopie, ce mardi.

Les hommes de Patrick Vieira se sont fait peur lors de la rencontre contre le Soudan, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027, ce lundi. Après avoir mené par deux buts à zéro en première période, grâce à Nicolas Jackson et El Hadji Malick Diouf, les Sénégalais ont été rattrapés par les Soudanais en début de seconde période. C’est du banc de touche qu’est venue la délivrance, avec deux buts inscrits par les remplaçants, Pathé Mboup et Paul Mendy.

Patrick a bien retenu la leçon du match aller à Dakar où l’équipe a bien marché, quand il a opté pour le 4-3-3. Ainsi, pour la manche retour, le coach a reconduit le même dispositif en seconde période. Yehvann Diouf a été aligné dans le but. La défense a été réaménagée, avec la titularisation de Malang Sarr, préféré à Kalidou Koulibaly, qui a formé l’axe avec Moussa Niakhaté.

Sur les côtés, Sadibou Sané, à droite, et El Hadji Malick Diouf, à gauche, ont été reconduits. Le milieu de terrain a également connu un changement. Dion Lopy a été relégué sur le banc et Pape Gueye et Pape Matar Sarr ont formé le trio de l’entrejeu avec Lamine Camara. En attaque, Nicolas Jackson a été aligné seul en pointe, contrairement au match aller où il était associé à Boulaye Dia. Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye ont occupé les flancs.

Intensité et efficacité

Les Sénégalais ont très vite pris les choses en main. Dès le coup d’envoi, les Lions ont mis la pression sur l’adversaire et Nicolas Jackson s’est rapidement retrouvé dans la surface de réparation soudanaise. Après seulement 30 secondes de jeu, l’attaquant d’Aston Villa a mystifié son vis-à-vis, mais son tir a manqué de peu le cadre. Ce ne fut que partie remise, car, trois minutes plus tard, Jackson a trouvé le chemin des filets. Sur un corner d’Ibrahim Mbaye, prolongé de la tête par Sané, Jackson (4e, 1-0) a envoyé la balle au fond des filets.

Après le but, les Sénégalais ont un peu levé le pied. Les Soudanais en ont profité pour remonter leur bloc et se rapprocher un peu plus du tiers de terrain adverse. Mais les Sénégalais ont repris la balle en jouant plus bas pour attirer les Soudanais. La stratégie a payé, car le Sénégal a doublé la mise avant la demi-heure de jeu. Sur une longue passe de Pape Gueye, El Hadji Malick (22e, 2-0) a pris de vitesse son vis-à-vis et battu le portier soudanais du pied gauche.

Le relâchement coupable

L’équipe sénégalaise a regagné les vestiaires avec un avantage confortable de deux buts d’écart. À la fin de la pause, le Sénégal a repris le match espérant, peut-être, avoir une seconde partie facile. Mais c’était sans compter sur James Kwesi Appiah et son équipe. Le technicien ghanéen a procédé à deux changements, avec les entrées de Nooh et Mozamil.

Les Faucons de Jediane ont affiché un nouveau visage. Ils sont revenus sur le terrain avec plus d’engagement, ne laissant pas le temps aux Sénégalais de dérouler leur jeu. Agressifs sur le porteur du ballon et présents sur les deuxièmes ballons, les Soudanais ont dominé la bataille du milieu.

Face à une équipe sénégalaise en manque de combativité, les poulains d'Appiah ont pris l’ascendant et concrétisé ce momentum. C’est Nooh (52e, 1-2) qui a allumé la première mèche, sur une passe d’Omer. Le premier buteur a ensuite été au service pour le but de l’égalisation inscrit par Adil (75e, 2-2). Un coaching presque gagnant de James Appiah.

La peur s’est alors installée dans le camp sénégalais. Les hommes de Vieira ont continué à subir les assauts soudanais et n’arrivaient pas à sortir de leur moitié de terrain. Les Aigles de Jediane, croyant à la victoire, ont continué à acculer les Sénégalais.

Magic Pathé

Patrick Vieira se retrouva dos au mur. Le technicien français opéra quatre changements en cinq minutes : Pape Demba Diop (Pape Gueye), Dion Lopy (Pape Matar Sarr), Paul Mendy (Nicolas Jackson), à la 77e minute, et Pathé Mboup (Iliman Ndiaye), à la 82e minute, ont été lancés dans le jeu. Comme lors de la rencontre de Dakar, il y a quatre jours, les nouveaux entrants ont redonné du rythme au jeu des Lions. L’équipe du Sénégal a repris du poil de la bête et inversé la vapeur.

Les Lions ont repris l’avantage grâce à Pathé Mboup, qui a inscrit son deuxième but en sélection en deux matchs. Servi par Lopy, l’attaquant du Stade brestois (87e, 2-3) a battu le gardien de but du Soudan d’un petit lob du pied droit. Quelques minutes plus tard, il s’est mis au service de Paul Mendy (90e +2, 2-4), qui a inscrit son premier but en sélection.

Patrick Vieira et son équipe bouclent, ainsi, la fenêtre de novembre sur un carton plein (deux victoires en autant de sorties) contre le Soudan, avec huit buts inscrits et trois encaissés. Le Sénégal conforte sa première place dans le groupe J, avec 10 points. Les Lions peuvent valider leur qualification à la CAN 2027 dès à présent, en cas de victoire du Mozambique face à l’Éthiopie, ce mardi.

LOUIS GEORGES DIATTA