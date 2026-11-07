Le ministre espagnol de l'Intérieur est en visite de travail au Sénégal. Avec son homologue sénégalais, ils ont abordé la douloureuse question de l’émigration irrégulière et son lot de drames. Les deux autorités ont saisi l'occasion pour se rendre à Kër Ayo, le centre névralgique du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) pour les JOJ de Dakar 2026.

Même si le ministre espagnol de l'Intérieur est à Dakar pour une visite de travail (les 5 et 6 novembre), difficile de rester indifférent à l'événement phare du moment : les Jeux olympiques de la jeunesse. « À travers le ministre de l'Intérieur du royaume d'Espagne, je voudrais remercier le gouvernement espagnol pour sa contribution à ces jeux, et à cette partie visible qui est là aujourd'hui avec le détachement espagnol qui intègre toutes les composantes de nos forces, mais également la formation qui a précédé et le conseil, l'aide dans la planification qui nous a été fournis par le Royaume d'Espagne », a martelé le ministre de l'Intérieur.

Dans son propos, il a évoqué « la mise à disposition de moyens aériens et navals ». Un soutien qui, selon lui, intègre « le dispositif national sous la coordination des forces de défense et de sécurité du Sénégal ».

Le ministre de l'Intérieur a ensuite saisi l’occasion pour rendre hommage à son homologue pour tout le soutien apporté par le royaume ibérique dans la lutte contre l'immigration irrégulière. « Nous les remercions pour tous les efforts qui sont faits dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous continuons le combat, c'est un combat difficile mais que nous devons gagner. Nous devons gagner non pas pour protéger l'Espagne — ils ont les moyens de le faire eux-mêmes —, mais nous devons gagner pour garder notre jeunesse chez nous, lui offrir un avenir meilleur chez elle », a soutenu Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il ajoute : « Je pense que les candidats à l'immigration irrégulière ne le pratiquent pas par gaieté de cœur. C'est parce qu'ils rêvent d'un lendemain meilleur, alors que ce lendemain meilleur coûte souvent la vie ». Après ce constat, M. Cissé a soutenu qu'il fallait couper le mal à la racine en mettant la main sur les promoteurs du phénomène migratoire. « C'est pourquoi il est important de faire ce travail de sensibilisation, mais de continuer à faire un gros travail pour réprimer toutes les organisations criminelles qui sont derrière ce trafic-là, qui coûte cher à la nation sénégalaise et peut altérer les relations que nous avons avec les pays amis ».

Eloge à la coopération entre les deux pays

A la suite de son hôte, le ministre espagnol a magnifié l'organisation des JOJ en terres sénégalaises. « Je voudrais tout d'abord féliciter le Sénégal pour l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse, les premiers événements de ce genre en Afrique », a souligné Fernando Grande-Marlaska Gómez.

L'invité de Mouhamadou Makhtar Cissé s'est ensuite prononcé sur la question migratoire dans un contexte où les départs vers l'Espagne sont redevenus récurrents. « Je dois remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour la parfaite coopération, coordination pour garantir la sécurité pour la lutte contre la migration irrégulière et aussi pour la coopération pour la sécurité de ces Jeux olympiques de la Jeunesse. Je crois que le travail conjoint est la meilleure manière de se faire confiance, de construire une confiance entre les deux pays. Je dois dire que la relation entre le Sénégal et l'Espagne reste extraordinaire, demeure stratégique ».

Entre les questions inhérentes aux jeux et l'immigration irrégulière, les deux hommes n'ont pas omis d'ouvrir la rubrique des condoléances par rapport aux drames respectifs qui ont frappé les deux pays : l'accident de la base navale Amiral-Faye-Gassama et celui du train à Urda. « Je voudrais adresser mes sincères condoléances pour le dernier accident à la base navale Amiral-Faye-Gassama et je voudrais partager ma solidarité avec les familles des personnes décédées et des blessés aussi », a déclaré Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Lui rendant la politesse, Mouhamadou Makhtar Cissé dira : « À mon tour, je voudrais le remercier pour sa visite, d'avoir pris le temps de venir à Dakar. Nous avons tous suivi l'accident ferroviaire survenu en Espagne et c'est à notre tour de lui présenter nos condoléances et notre compassion également aux familles des victimes ».

MAMADOU DIOP