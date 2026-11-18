Le lancement officiel de cotation de l'emprunt obligataire « Green Bond Swami Agri 7,00 % 2026-2031 » a eu lieu hier. Il a été présidé par le conseiller technique du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

D'après Cherif Samba Bodian, avec cette émission de 30 milliards de FCFA, au taux de 7 % sur cinq ans, Swami Agri inscrit à la cote de la BRVM le premier emprunt obligataire vert porté par une entreprise agricole dans l'espace UEMOA. "Notre agriculture reste sous-financée. Selon les données de la BCEAO, sur la période 2021-2023, les crédits bancaires au secteur agricole n'ont représenté qu'environ 1,5 % de l'ensemble des crédits accordés à l'économie sénégalaise. C'est pour y répondre que la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH) pose le principe d'un financement diversifié et pérenne du secteur.

Le Ministère travaille à l'opérationnalisation d'un nouveau dispositif de financement adossé à cette loi, combinant ressources publiques, mécanismes de garantie, instruments de marché et mobilisation de l'épargne nationale" a informé le Ct. Pour qui, Swami Agri occupe déjà une place centrale dans les filières sénégalaises dans la mesure où en 2024, elle a contribué à plus de 70 % de la consommation nationale de pommes de terre et à 9 % de celle de l'oignon.

À partir de ses sites de Mbane et de Syer, elle a bâti un modèle intégré associant production, irrigation, stockage et énergie : dix chambres froides d'une capacité totale de 140 000 tonnes et deux centrales solaires de 11 MW. A Keur Momar Sarr, selon lui, Swami Agri, a acquis 1 000 hectares en 2025, 25 milliards de FCFA pour cinq entrepôts frigorifiques multifonctionnels fonctionnant à l'énergie solaire, de 12 500 tonnes chacun, soit 62 500 tonnes de capacités nouvelles, 5 milliards de FCFA pour une centrale solaire de 16,7 MW, qui renforcera l'autonomie énergétique des installations et réduira leur empreinte carbone.

Au total, les capacités de conservation de l'entreprise progresseront de près de 45 %, pour dépasser 200 000 tonnes.