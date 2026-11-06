Le 3ᵉ Sommet Russie-Afrique ouvre une nouvelle séquence de coopération entre Moscou et le continent. Entre ambitions géostratégiques, engagements économiques et défis de mise en œuvre, quel bilan peut-on réellement en tirer et quelles perspectives dessine le Plan d’action 2027-2029 ? Dr Ibrahima Dabo, chercheur en relations internationales et spécialiste de la Russie, apporte des éléments de réponse.

Au-delà de la Déclaration de Moscou, quelle est la principale ambition géostratégique de la Russie à travers ce 3ᵉ Sommet Russie-Afrique ?

Au-delà de la Déclaration de Moscou, la principale ambition géostratégique de la Russie à travers ce troisième Sommet Russie-Afrique est de faire de l’Afrique un levier de consolidation et de projection de sa puissance sur la scène internationale. À travers le renforcement de ses partenariats politiques, militaires, économiques et énergétiques avec les États africains, Moscou cherche à consolider durablement son influence sur le continent et à s’affirmer comme un partenaire stratégique incontournable. En proposant des alternatives aux partenariats occidentaux, la Russie entend également réduire la prééminence des puissances occidentales en Afrique, notamment celle de la France et des États-Unis.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion d’un ordre mondial multipolaire, dans lequel Moscou souhaite renforcer son poids diplomatique et sa capacité à influencer les équilibres internationaux, notamment au sein des Nations unies. Au-delà de ses intérêts économiques et sécuritaires, cette orientation traduit une ambition de puissance, associée au concept russe de « Derzhavnost », qui exprime la volonté de préserver et de réaffirmer le statut de grande puissance de la Russie. Dans cette perspective, l’Afrique ne constitue pas seulement un espace de coopération, mais également un levier stratégique au service des ambitions mondiales de Moscou.

La participation de 48 pays africains témoigne-t-elle d’un renforcement de l’influence russe sur le continent ou davantage d’une volonté africaine de diversifier ses partenariats ?

La participation de 48 pays africains au troisième Sommet Russie-Afrique témoigne à la fois de la capacité de Moscou à maintenir une présence diplomatique significative sur le continent et de l’intérêt que suscite son partenariat auprès des États africains. Depuis le sommet de Sotchi en 2019, la Russie cherche à consolider ses relations avec plusieurs États africains à travers la coopération militaire, sécuritaire, énergétique, économique, mais également culturelle et informationnelle.

Toutefois, cette mobilisation traduit également une volonté des États africains de diversifier leurs partenariats stratégiques, d’accroître leur autonomie diplomatique et de multiplier leurs marges de manœuvre dans un contexte international marqué par la concurrence entre puissances, révélant ainsi une convergence d’intérêts entre les ambitions russes et les stratégies africaines de diversification.

Le Plan d’action 2027-2029 peut-il réellement faire passer la coopération russo-africaine de la solidarité politique à des résultats économiques et sécuritaires concrets ?

Oui, le Plan d’action 2027-2029 peut constituer un véritable levier de transformation de la coopération russo-africaine, dans la mesure où il définit des axes de collaboration dans 19 domaines, notamment le commerce, l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, les nouvelles technologies et la sécurité. Le conseiller présidentiel russe Anton Kobyakov a annoncé la signature de plus de 60 accords lors du sommet, illustrant ainsi la volonté des deux parties de donner une dimension plus opérationnelle à leur partenariat. Toutefois, la concrétisation de ces engagements dépendra de leur mise en œuvre effective, de la mobilisation des financements nécessaires, de l’existence de mécanismes de suivi et de leurs retombées économiques et sécuritaires réelles pour les États africains. En définitive, le principal défi sera de transformer les engagements politiques en projets structurants et durables, capables de répondre aux priorités de développement du continent et de faire de la coopération russo-africaine un véritable partenariat opérationnel.

Avec des échanges commerciaux estimés à 27,7 milliards de dollars en 2025 et des investissements russes encore limités, quelles sont les principales contraintes qui freinent l’approfondissement du partenariat ?

Les principales contraintes qui freinent l’approfondissement du partenariat russo-africain sont liées aux sanctions occidentales, qui compliquent les transactions financières, limitent l’accès aux financements internationaux et entravent certains investissements russes, ainsi qu’aux difficultés logistiques et à l’insuffisance des infrastructures commerciales. Sur le plan économique, Moscou demeure un partenaire commercial de poids relativement limité par rapport à la Chine et à l’Union européenne, dont les échanges avec l’Afrique dépassent largement les 27,7 milliards de dollars enregistrés avec la Russie en 2025. De plus, les échanges russo-africains restent fortement concentrés sur certains produits, notamment les céréales, les engrais, les hydrocarbures, les armements et les ressources minières, sans être suffisamment accompagnés d’investissements productifs, de transferts technologiques et de projets industriels structurants. Enfin, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et financières réduisent les marges de manœuvre de Moscou, soulevant ainsi la question de sa capacité à transformer ses ambitions géopolitiques en un partenariat économique durable, diversifié et mutuellement bénéfique.

La volonté de diversifier les échanges et de développer les exportations africaines à valeur ajoutée traduit-elle une évolution réelle de la stratégie économique russe en Afrique ?

La volonté de diversifier les échanges et de développer les exportations africaines à valeur ajoutée traduit une évolution des orientations de la stratégie économique russe en Afrique. Elle témoigne de la volonté de Moscou de dépasser progressivement un modèle de coopération historiquement dominé par les matières premières, les hydrocarbures et les exportations énergétiques, pour promouvoir des partenariats plus diversifiés, notamment dans les secteurs agricole, industriel, technologique et des infrastructures. Toutefois, cette évolution doit être relativisée, dans la mesure où les ambitions affichées ne se traduisent pas encore systématiquement par des réalisations économiques concrètes. Les contraintes financières, logistiques et infrastructurelles, auxquelles s’ajoute la concurrence des autres partenaires internationaux du continent, constituent autant de facteurs qui limitent cette transformation. Ainsi, il convient davantage de parler d’une tentative de diversification et d’adaptation de la stratégie économique russe en Afrique que d'une véritable rupture avec ses modes traditionnels de coopération.

Dans quelle mesure la coopération sécuritaire et technologique proposée par Moscou répond-elle aux priorités des États africains, sans créer de nouvelles dépendances stratégiques ?

La coopération sécuritaire et technologique proposée par Moscou répond à certaines priorités stratégiques des États africains, notamment la lutte contre le terrorisme, la gestion des crises sécuritaires et le renforcement des capacités opérationnelles de leurs forces armées. À travers les ventes d’équipements militaires, la formation, l’assistance technique et le partage d’expertise, la Russie offre à ses partenaires africains une possibilité de diversification de leurs relations de défense. Toutefois, cette coopération n’est pas dépourvue de risques. La dépendance à l’égard des équipements russes, de leur maintenance, des pièces de rechange et de l’expertise technique peut créer de nouvelles vulnérabilités et limiter l’autonomie stratégique des États concernés. Dès lors, l’enjeu pour les pays africains consiste à tirer profit de cette coopération sans compromettre leur souveraineté, en diversifiant leurs partenariats, en développant leurs propres capacités technologiques et industrielles et en conservant la maîtrise de leurs décisions sécuritaires.

Quels mécanismes de suivi, de financement et d’évaluation seraient nécessaires pour transformer les 101 engagements de la Déclaration de Moscou en résultats mesurables d’ici 2029 ?

La transformation des 101 engagements de la Déclaration de Moscou en résultats mesurables à l’horizon 2029 nécessite la mise en place d’un dispositif rigoureux de suivi, de financement et d’évaluation. À cet égard, le Plan d’action 2027-2029 constitue un cadre opérationnel essentiel pour traduire les orientations politiques en projets concrets dans les domaines économique, commercial, sécuritaire, social et technologique.

Cette mise en œuvre suppose notamment la création d’un mécanisme conjoint de suivi Russie-Afrique, associant les institutions compétentes des deux parties, ainsi que la désignation de responsables pour chaque engagement. Elle nécessite également des mécanismes de financement transparents, des ressources clairement identifiées, des calendriers d’exécution et des indicateurs de performance permettant de mesurer les progrès accomplis. Par ailleurs, l’organisation d’évaluations périodiques et la publication de rapports sur l’état d’avancement des projets permettraient de renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs.

En définitive, la réussite de ces engagements dépendra moins de leur nombre que de la capacité des parties à mobiliser les ressources nécessaires, à respecter leurs obligations et à transformer leurs déclarations politiques en réalisations concrètes au bénéfice des populations africaines et russes.

Propos recueillis par Tafsir Khaly SARR