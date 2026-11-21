Attendu entre décembre 2026 et février 2027, le phénomène El Niño pourrait aggraver l’insécurité alimentaire en Afrique et accentuer les tensions autour des ressources naturelles. Entre sécheresses, inondations et fragilisation des chaînes d’approvisionnement, le continent fait face à un risque climatique aux conséquences économiques et sécuritaires majeures.

Le prochain épisode de Super El Niño pourrait constituer une nouvelle épreuve pour les systèmes agricoles et alimentaires africains. Attendu entre décembre 2026 et février 2027, selon les projections évoquées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ce phénomène climatique risque de perturber les régimes de précipitations et d’accentuer les vulnérabilités déjà présentes dans plusieurs régions du continent.

Les conséquences ne seront toutefois pas uniformes. En Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, des précipitations plus abondantes pourraient apporter un répit aux territoires confrontés à la sécheresse. Mais cette perspective comporte un revers : les fortes pluies pourraient provoquer des inondations et favoriser la propagation de maladies hydriques.

En Afrique australe, le scénario est plus préoccupant. Les risques de sécheresse et de fortes chaleurs font craindre une nouvelle dégradation des conditions de production agricole. Le précédent de 2015-2016 reste, à cet égard, particulièrement révélateur de l’ampleur. Cet épisode El Niño avait provoqué une sécheresse prolongée, entraînant une baisse pouvant atteindre 66 % de la production agricole globale dans certaines zones de la région. L’Afrique du Sud avait notamment perdu 47 % de sa récolte de maïs, au point de passer du statut d’exportateur net à celui d’importateur de denrées alimentaires.

Cette expérience donne une idée sur l’ampleur des perturbations possibles. D’autant que le contexte international apparaît aujourd’hui plus contraignant, avec les répercussions de la guerre en Ukraine sur les exportations céréalières de la mer Noire et les tensions liées à la guerre contre l’Iran sur les approvisionnements en urée, un intrant essentiel à la production agricole.

Quatre pays africains exposés à l’insécurité alimentaire alarmante…

Au-delà des aléas météorologiques, le principal danger réside dans leur capacité à fragiliser toute la chaîne de valeur alimentaire. De la production à la commercialisation, en passant par le transport et la distribution, les perturbations climatiques peuvent provoquer une contraction de l’offre, une hausse des prix et une dégradation de l’accès aux denrées alimentaires.

Les petits exploitants agricoles apparaissent comme les premières victimes potentielles de cette situation. Disposant généralement de moyens limités pour anticiper les chocs, protéger leurs cultures ou compenser les pertes de récoltes, ils sont particulièrement exposés aux conséquences des sécheresses et des inondations.

Cette fragilité intervient alors que plusieurs pays africains connaissent déjà des niveaux préoccupants de faim et de malnutrition. L’Indice mondial de la faim (GHI) 2026, cité dans l’analyse, souligne l’ampleur du problème. Quatorze pays africains figurent dans la catégorie de faim grave, tandis que les quatre pays classés dans la catégorie alarmante à l’échelle mondiale sont tous africains. Il s’agit du Tchad, de la République démocratique du Congo (RDC), de Madagascar et de la Somalie.

Ces indicateurs illustrent une réalité préoccupante. Pour une partie du continent, le prochain choc climatique pourrait accentuer des difficultés alimentaires structurelles. La situation risque également d’être aggravée par le recul des mécanismes de solidarité internationale et les restrictions potentielles des échanges commerciaux, dans un contexte où plusieurs États privilégient désormais leurs approvisionnements nationaux.

Quand la faim devient un facteur de conflit…

Le risque ne se limite cependant pas aux conséquences économiques et humanitaires. L’insécurité alimentaire peut également devenir un facteur de déstabilisation politique et sécuritaire. C’est l’un des principaux enseignements de l’analyse de l’Institue for Securty Studies (ISS), qui établit trois formes d’interaction entre alimentation et conflits.

La première concerne la nourriture comme facteur déclencheur de tensions. Lorsque les sécheresses réduisent les ressources en eau et les pâturages, les rivalités entre communautés peuvent s’intensifier. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs constituent une illustration de cette compétition pour l’accès aux terres, à l’eau et aux ressources naturelles. Les inondations et les épisodes de sécheresse associés à El Niño peuvent ainsi exacerber des tensions locales préexistantes.

La deuxième dimension renvoie à l’agriculture comme victime des conflits. Les violences armées détruisent les exploitations, perturbent les circuits commerciaux et limitent l'accès des populations aux denrées alimentaires. Dans ce contexte, les chocs climatiques jouent le rôle de multiplicateurs de menaces, en aggravant les difficultés de production et de distribution dans des territoires déjà fragilisés par l'insécurité.

Enfin, la troisième forme concerne l’instrumentalisation de la nourriture. L’accès à l’alimentation et à l’aide humanitaire peut devenir un moyen de pression dans les situations de guerre. Pourtant, le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté à l’unanimité, en 2018, la résolution 2417 condamnant le recours à la famine contre les populations civiles et le refus de l’accès humanitaire.

Le Soudan constitue aujourd’hui l’une des illustrations les plus préoccupantes de cette réalité sur le continent, avec environ 30 millions de personnes touchées par la crise évoquée dans l’analyse de l’ISS. D’autres foyers de vulnérabilité sont également identifiés, notamment l’est de la RDC, le nord-est du Nigeria, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Dans ces territoires, la combinaison des conflits, des déplacements de populations et des perturbations climatiques pourrait compliquer davantage les réponses humanitaires.

Une réponse africaine encore insuffisante…

Face à cette menace, les initiatives de préparation se multiplient. L’Union africaine a notamment organisé une réunion ministérielle extraordinaire en juillet afin d’examiner les capacités du continent à anticiper les conséquences du phénomène. Des organisations comme l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) travaillent également sur les enseignements des précédents épisodes El Niño et les mesures d’adaptation agricole.

A ces initiatives s’ajoutent les interventions d’organisations humanitaires et de développement, notamment WaterAid et les sociétés nationales de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui préparent des actions d’accompagnement des communautés exposées. Mais ces efforts restent insuffisants au regard de l’ampleur des risques. Le manque de financement, les capacités limitées d’anticipation et les difficultés de coordination constituent autant d’obstacles à une préparation efficace. D’autant que les phénomènes météorologiques extrêmes gagnent en fréquence et en intensité, sur fond de hausse des températures terrestres et marines.

L’hypothèse d’un épisode La Niña particulièrement intense après ce Super El Niño constitue également une source d’inquiétude. Un tel enchaînement pourrait inverser la répartition géographique des sécheresses et des inondations, prolongeant ainsi les perturbations agricoles et alimentaires.

Au fond, le défi posé à l’Afrique dépasse largement la seule question climatique. Il interroge la capacité des États à protéger leurs systèmes alimentaires, à prévenir les tensions autour des ressources naturelles et à préserver la stabilité des territoires fragilisés. La réponse ne peut donc être exclusivement agricole ou humanitaire. Elle doit articuler politiques climatiques, investissements agricoles, dispositifs de sécurité alimentaire et stratégies de prévention des conflits.

Car, lorsque les ressources se raréfient et que l’accès à la nourriture devient incertain, le dérèglement climatique cesse d’être une simple menace environnementale. Il devient un enjeu de paix et de sécurité pour le continent.

Khaly SARR