Ils sont arrivés pour découvrir la Tanière et apprendre des anciens ; pourtant, en deux matches contre le Soudan, Pathé Mboup, Paul Mendy, Pape Demba Diop et Clayton Diandy ont renversé la double confrontation et bousculé la hiérarchie de la Tanière. Les quatre bleus ont saisi leur chance : deux buts en douze minutes pour Mboup, un but décisif pour Mendy à Juba, et une concurrence désormais relancée pour les cadres.

Patrick Vieira a joué son va-tout. En lançant quatre bleus contre le Soudan, il a pris le plus gros risque de son début de mandat. Et son pari a payé au-delà de toute espérance. Ils n'avaient ni l'expérience, ni le statut, ni même une sélection. Et pourtant, en douze minutes à Juba, Pathé Mboup et Paul Mendy ont fait ce que les cadres n'arrivaient plus à faire : renverser un match que le Sénégal était en train de perdre. La jeunesse n'a pas seulement sauvé les Lions, elle a changé leur visage.

La jeunesse montre les crocs

Lors de la conférence de presse de publication de la liste, le sélectionneur national a mis l’accent sur le mérite des jeunes joueurs qu’il a convoqués, compte tenu des performances réalisées en club. Il avait, cependant, précisé que rien n’est acquis et qu’au final, il leur appartenait de gagner leur place dans la Tanière. ‘’Ils sont sélectionnés parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils vont avoir l'opportunité de faire voir leur talent. Mais c'est sûr que s'ils veulent revenir, il faudra performer. Et à partir de là, la chance a été tendue. Maintenant, c'est à eux de la saisir’’, a déclaré Patrick Vieira. Les nouvelles recrues ont-elles déjà gagné leur place, ou surfent-elles sur un effet de surprise ? Difficile de trancher ce débat, mais une chose est sûre : après les deux rencontres de la fenêtre de novembre, force est de constater que les nouveaux venus ont marqué un grand coup.

Pathé Mboup a été le plus remarqué des quatre novices. À Dakar, l’attaquant du Stade brestois a marqué sur son tout premier ballon en sélection, sur une passe de Pape Matar Sarr. À Juba, il entre à 2-2, au moment le plus difficile. Sur son deuxième ballon, il a parfaitement exploité une passe de Dion Lopy pour redonner l’avantage à son équipe (3-2), puis il a fixé la défense soudanaise avant de servir Paul Mendy pour le 4-2. Il a même manqué de peu le doublé en touchant le poteau.

Selon les données Opta, Mboup totalise seulement 12 minutes de jeu, 11 ballons touchés, 2 buts, 1 passe décisive et 1 poteau. Soit une contribution décisive toutes les 4 minutes. Il s’est révélé comme un attaquant avec un sens du but, du sang-froid et une bonne capacité à attaquer la profondeur face à une défense haute. Avec seulement 12 minutes de jeu, il est prématuré de lui octroyer un statut de titulaire, mais celui de joker de luxe en attaque. Vieira peut désormais compter sur lui comme finisseur.

Passé inaperçu lors de sa première apparition sous le maillot des Lions dans les dernières minutes du temps réglementaire, à la place de Nicolas Jackson (86e), Paul Mendy s’est montré décisif à Juba. Entré un peu plus tôt (77e, sortie de Jackson), l’attaquant de Cagliari a ouvert son compteur buts en sélection en crucifiant le portier adverse dans le temps additionnel (90e +2), sur un service de Mboup. Avec 1 but en 2 entrées de jeu, pour seulement 17 minutes jouées, il a démontré une présence dans la surface, un sens du timing de l’appel et une complicité avec Mboup. Il lui faudra encore plus de temps pour montrer ce qu’il vaut réellement.

Pape Demba Diop a déjà connu une sélection, mais c’était avec une équipe du Sénégal hybride, composée de joueurs locaux et des sélections U20 et U23. C’était lors du nul contre le Rwanda (1-1), du 9 septembre 2023, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. C’est donc sa première convocation avec l’équipe première. Parmi les quatre novices, il a été le joueur le plus utilisé. Il a comptabilisé plus de trente minutes de jeu sur l’ensemble des deux rencontres. A Juba, il est lancé dans l’entrejeu (à la place de Pape Gueye, 77e), dans des moments où le Sénégal souffre au milieu (2-2). Grâce à son volume et son agressivité, il a participé à densifier le milieu de terrain. Il a réussi à gagner les deuxièmes ballons, casser les longs ballons soudanais. Même s’il n’a pas bouleversé la hiérarchie, il a montré sa combativité et sa capacité à entrer dans un match intense.

Quant à Clayton Diandy, il a honoré sa première sélection lors de la manche aller à Dakar. En 15 minutes sur la pelouse, il a montré sa polyvalence, son profil de joueur moderne, capable de jouer haut et de défendre.

Les cadres sous pression ?

Dans les moments compliqués marqués par le manque de solutions des titulaires, Vieira a trouvé la clé du match avec les gamins. La jeunesse n’a pas seulement sauvé les Lions, elle a changé leur visage. Ce baptême du feu réussi des nouvelles recrues intensifie la concurrence dans la Tanière. Les cadres sont-ils sous pression ? Pour Patrick Vieira, les choses sont claires : ‘’cette jeunesse aussi a besoin de cadre, a besoin de leader’’. Il n’est donc pas question pour le coach de faire une révolution générationnelle.

Cependant, en lançant Pathé Mboup, Paul Mendy, Pape Demba Diop et Clayton Diandy, et surtout en les voyant décider des deux rencontres, le sélectionneur a envoyé un message clair à tout le vestiaire : plus personne n’est intouchable.

LOUIS GEORGES DIATTA