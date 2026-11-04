Ce mardi, le monde du football pleure la mort de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, décédé des suites d'un choc violent en plein match. Il n'avait que 30 ans, et le pied doit désormais faire face à ce traumatisme.

C'était un match lambda, d'un lundi lambda, sur un score lambda. Tenerife-FC Andorre, en fin d'après-midi, 2-2. Dans les derniers instants du match, près du milieu de terrain, Jesús Owono, gardien d'Andorre, tente de stopper Jesús de Miguel, l'attaquant de Tenerife, qui s'en allait a priori marquer. Le choc est violent, poussant les services médicaux à intervenir rapidement pour transporter De Miguel à l'hôpital et l'arbitre à mettre un terme à la rencontre. Owono a été expulsé. Dans un état neurologique dégradé des suites d'un arrêt cardiaque, Jesús de Miguel est finalement décédé ce mardi, à 30 ans.

Le contexte

Ce match Tenerife-Andorre s'inscrivait dans le cadre de la 12e journée de deuxième division espagnole. Disputée un lundi après-midi à l'Heliodoro de Tenerife, la rencontre pouvait permettre aux locaux (quatorzièmes au classement) de repasser en première moitié de tableau et à Andorre de sortir de la zone rouge. Tenerife menait ainsi de deux buts, avant d'être rejoint en fin de rencontre. Réduites à dix, les deux équipes se dirigeaient donc vers un 2-2, avant qu'à la 90e+7 d'une partie interminable, Jesús Owono ne vienne percuter Jesús de Miguel, avec l'issue tragique que l'on connaît.

L'intervention du gardien Owono :

La sortie de Jesús Owono avait pour objectif d'empêcher De Miguel de filer au but. Touché au niveau du thorax par la jambe droite du gardien, le joueur est tombé à la renverse, inerte. Ce comportement vu et revu chez les portiers interroge donc toujours sur leurs interventions, parfois à la limite de l'agression. Depuis le choc de Harald Schumacher sur Patrick Battiston en 1982, rien ne semble vraiment avoir changé concernant les règles, les exemples de sorties non maîtrisées étant nombreux.

L'inquiétude puis l'effroi pour De Miguel :

Quelques minutes après sa chute, Jesús de Miguel a été victime d'un arrêt cardiorespiratoire. D'abord soigné sur la pelouse, il a été évacué vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife. Réanimé et dans un état stable, bien que grave, De Miguel a été gardé en observation durant la nuit de lundi à mardi. Son état neurologique s'est malheureusement dégradé, et son décès annoncé ce mardi matin, à 8 heures.

Des aventures en semi-pro à la deuxième division :

À 30 ans, Jesús de Miguel Alameda, de son nom complet, avait vu du pays. Formé à Leganés, l'enfant de Madrid n'a cependant jamais pu goûter à la Liga. Mais c'est bien dans la capitale espagnole qu'il lance sa carrière, en alternance de la troisième et quatrième division entre l'Internacional Madrid, Fuenlabrada, Adarve et Navalcarnero (de 2016 à 2021). Quatre ans de bourlingue en semi-pro donc, avant d'enfin découvrir le niveau du dessus, loin de ses bases. D'abord à Salamanque et au club d'Unionistas (toujours en troisième division), puis en D2 avec Castellón, en région de Valence, et enfin à Tenerife, dans les Canaries.

Quelles conséquences ?

Pour Jesús Owono, restent désormais les questions d'éventuelles poursuites pénales. Liées à une forme d'homicide involontaire dans le cadre de sa profession ? En Espagne, la frontière entre sanction sportive et sanction pénale est encore floue. Dans les sources locales, une jurisprudence remontante à 2025 a ainsi fait sa réapparition.

Il s'agit d'un verdict rendu par le magistrat Vicente Magro Servet (arrêté STS 379/2025) le 30 avril 2025. Ce verdict concernait l'agression subie par un joueur de la partie d'un adversaire, venu lui asséner un coup de pied dans le dos à la suite d'une dispute en plein match amateur à Barcelone. La victime est retrouvée tétraplégique, et le coupable condamné pénalement à six ans de prison.

Dans sa décision, le magistrat Magro Servet expliquait ainsi qu'il dissociait l'accident lié au jeu (tacle, choc, intervention rugueuse) de l'agression déconnectée du jeu (en dehors du terrain ou sans que l'adversaire ne puisse se défendre). Les accidents liés au jeu ne seraient ainsi sanctionnés que sportivement, tandis que les attaques intentionnelles seraient condamnées pénalement.

En février 2014, par exemple, un autre joueur amateur de l'UD Telde (près de Las Palmas) a été condamné à six mois de prison pour avoir donné un coup de coude volontaire à son adversaire de l'UD Balos.

Il faut donc situer l'intervention d'Owono : coup de pied volontaire au niveau de la poitrine ou simple intervention non maîtrisée. Le comité de discipline de la Fédération espagnole (RFEF) devra émettre un premier avis.