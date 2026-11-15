EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À FIN SEPTEMBRE 2026 : Les recettes du Pres loin du compte

Les recettes internes de l’État augmentent de 16,8 % sur un an, mais restent inférieures de 91,7 milliards de francs CFA à l’objectif des neuf premiers mois. Le rapport d’exécution budgétaire au 30 septembre fait également ressortir un faible niveau de réalisation des investissements et un rendement des mesures du Plan de redressement économique et social inférieur aux attentes.

Davantage de recettes qu’en 2025, mais moins que prévu. Au 30 septembre 2026, l’État a mobilisé 3 739,3 milliards de francs CFA de recettes internes, soit une hausse de 537,3 milliards sur un an. Cette progression de 16,8 % ne suffit toutefois pas à atteindre la cible de 3 831 milliards fixée pour les neuf premiers mois. Il manque 91,7 milliards, selon le rapport trimestriel d’exécution du budget publié en novembre. Dons compris, les recettes du budget général atteignent 3 785,2 milliards, soit 63,8 % de la prévision annuelle.

En face, les dépenses s’établissent à 4 370,7 milliards, correspondant à 60,8 % des crédits ouverts. Le déficit budgétaire ressort ainsi à 585,5 milliards, soit 2,5 % du produit intérieur brut nominal retenu dans la loi de finances initiale. Il représente 47 % du déficit annuel prévu, fixé à 1 245,1 milliards.

Le manque à gagner sur les recettes internes tient principalement au rendement des mesures du Plan de redressement économique et social (PRES). Leur mobilisation accuse un écart de 162,3 milliards par rapport à la programmation à fin septembre. Les recettes hors PRES dégagent, à l’inverse, un surplus de 70,6 milliards, qui compense une partie de cette contre-performance. Les seules recettes fiscales du PRES ont rapporté 178,1 milliards, contre un objectif de 332,4 milliards à cette date.

Elles n’atteignent donc que 53,6 % de la cible des neuf premiers mois et 25,3 % de la prévision annuelle de 703,6 milliards. Le rapport relève plusieurs difficultés. À fin août, les jeux de hasard ne réalisaient que 48,7 % de leur cible, tandis que l’échéance de juillet des concessions téléphoniques, d’un montant de 25 milliards, n’avait pas été encaissée. Le mobile money atteignait, pour sa part, 97,4 % de son objectif, grâce à un encaissement exceptionnel en juin.

Sur le volet douanier, le retard de mise en service de la plateforme d’enregistrement des IMEI et l’abandon de la mise en œuvre de la taxe à l’exportation sur les minerais ont pesé sur les résultats. À fin septembre, la taxation des importations de téléphones a produit 2,4 milliards, pour une prévision annuelle de 18 milliards. Les taxes à l’exportation ont rapporté 4,2 milliards, exclusivement issus du cajou, contre un objectif de 20,1 milliards. Les recettes non fiscales du PRES restent également faibles : un milliard a été recouvré sur les dividendes des sociétés minières, contre neuf milliards attendus à fin septembre et une prévision annuelle de 59 milliards.

L’impôt sur les sociétés soutient les encaissements

Les recettes fiscales dans leur ensemble progressent pourtant de 16,6 % sur un an, pour atteindre 3 484,3 milliards. L’impôt sur les sociétés constitue l’un des principaux moteurs de cette hausse. Il a rapporté 627,5 milliards, soit 45 % de plus qu’à fin septembre 2025. Le rapport attribue cette évolution aux acomptes et à des encaissements exceptionnels du secteur pétrolier en juin. À l’inverse, l’impôt sur le revenu hors Centre comptable André Peytavin recule de 8,1 %, à 494,9 milliards. Il reste inférieur de 109,6 milliards à l’objectif de la période. Les impôts indirects atteignent, quant à eux, 1 809,9 milliards, en hausse de 9 %, mais avec un écart de 81,2 milliards par rapport à leur cible.

Les recettes non fiscales dépassent leur objectif des neuf premiers mois. Elles s’établissent à 255 milliards, contre 219,6 milliards attendus, grâce notamment aux revenus du domaine et aux recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures. Ces dernières atteignent 58,8 milliards, en progression de 7,9 % sur un an. Les dons restent à 45,9 milliards, pour une prévision annuelle de 191,5 milliards. Les dons budgétaires ne représentent que 0,1 milliard, sur 46,3 milliards inscrits pour l’année.

L’investissement directement exécuté par l’État à 22,1 %

Du côté des dépenses, l’écart est marqué entre les charges ordinaires et l’investissement. Les premières atteignent 3 302,7 milliards, soit 75,4 % des crédits ouverts. Les dépenses en capital s’élèvent à 1 068 milliards, correspondant à un taux d’exécution de 38,1 %. Sur ressources internes, les investissements directement exécutés par l’État n’ont mobilisé que 197,4 milliards sur 894,4 milliards de crédits ouverts, soit 22,1 %. Les transferts en capital affichent un niveau de réalisation nettement supérieur, avec 443,9 milliards, soit 79,9 % de leur enveloppe.

Les dépenses d’investissement sur ressources extérieures atteignent 426,7 milliards, soit 31,5 % des crédits ouverts. Elles comprennent 381,4 milliards financés sur prêts projets et 45,3 milliards sur dons en capital. Les dépenses ordinaires représentent ainsi 75,6 % des dépenses totales du budget général. La masse salariale s’établit à 1 142,5 milliards, en hausse de 5,4 % sur un an. Les intérêts et commissions de la dette atteignent 874 milliards, dont 645 milliards au titre de la dette extérieure et 229 milliards pour la dette intérieure. Les transferts courants absorbent 1 049,9 milliards, contre 236,3 milliards pour les acquisitions de biens et services.

Le même décalage dans les organismes publics

La faiblesse de l’exécution des investissements apparaît également dans les 188 organismes publics suivis par la Direction du secteur parapublic. Sur un budget consolidé de 2 445,6 milliards, leurs dépenses atteignent 980,7 milliards, soit 40,1 % des crédits. Le fonctionnement affiche un taux d’exécution de 58,3 %, contre seulement 20,6 % pour l’investissement. Ce dernier taux recule de 12,19 points par rapport à fin septembre 2025, dans un périmètre de suivi passé de 182 à 188 organismes.

Leur encours de dette s’élève à 376,4 milliards. Hors emprunt du Fonds d’entretien routier autonome, il atteint 355,7 milliards, en hausse de 16,59 % depuis fin juin. Le rapport précise que les dettes fournisseurs expliquent l’essentiel de cette progression trimestrielle. Pour le dernier trimestre, le montant de recettes internes restant à mobiliser est de 2 001,4 milliards afin d’atteindre la prévision annuelle. Le rapport appelle à accélérer les recouvrements, particulièrement ceux du PRES, et à encadrer les engagements de dépenses en fonction des ressources disponibles.