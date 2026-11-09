Croissance au ralenti, investissements en berne, intérêts de la dette en hausse, entreprises au bord du gouffre, le Sénégal continue de payer très cher le scandale de la dette cachée.

Le Sénégal n’a pas fini de payer le prix de l’affaire de la dette cachée. Chaque année qui passe, le pays s’enfonce davantage dans la crise. Devant la commission des Finances de l’Assemblée nationale hier, pour les besoins de l’examen de la loi de finances initiale 2027, le ministre Cheikh Diba est largement revenu sur la réalité des finances publiques, plus de deux ans après l’éclatement du scandale.

L’un des chiffres qui illustre le mieux cette déliquescence de notre économie, c’est le taux de croissance, qui est au plus bas malgré l’arrivée du pétrole et du gaz. Par exemple, entre 2012 et 2023, ce taux tournait autour d’une moyenne de 5 %. Depuis 2024, la croissance hors hydrocarbures peine à franchir la barre des 3 %. En 2025, selon le ministre des Finances, le taux était de 2,2 %. Pour 2026, les projections font état de 2,7 %.

Dans la LFI 2027 présentée hier aux députés, elles connaissent encore une baisse sensible de plus d’un point. La LFI table en effet sur un taux de 1,5 % pour l’année à venir. Cheikh Diba se justifie : « Je veux être clair devant vous, ce chiffre n'est pas un renoncement. Il est le prix assumé du redressement. Nous avons choisi la vérité des chiffres plutôt que des hypothèses flatteuses que la réalité aurait démenties aisément ».

La croissance en berne

Ce ralentissement de la croissance s’explique en grande partie par les efforts colossaux du gouvernement, depuis 2024, pour assainir les finances publiques. Entre rationalisation des dépenses, coupes sur les investissements et renchérissement du coût de la dette, la dynamique de croissance a tout simplement été mise à rude épreuve. La priorité pour le gouvernement, c’est la maîtrise de la dette et du déficit. Sur ce point, des progrès importants ont été réalisés.

De plus de 13 % à fin 2024, le déficit était passé à 6,4 % en 2025, avant d’augmenter à nouveau en 2026, sous l’effet de la guerre en Iran. Dans la LFR qui a été rejetée par l’Assemblée nationale, ce déficit est projeté à 7,6 %. Les services de Diba prévoient de le ramener à 4,7 % dès 2027. Pour y parvenir, l’État a dû serrer la ceinture et renoncer à beaucoup de dépenses non essentielles.

« Par rapport à ce projet rectificatif que vous avez rejeté, les dépenses du PLFI 2027 baissent de 246,3 milliards de FCFA. Les recettes, quant à elles, progressent de 137,2 milliards de FCFA. Le Gouvernement a donc fait sa part du chemin », se défend le ministre des Finances.

Les dépenses en baisse de 246 milliards, les recettes en hausse de 137 milliards

Plus révélateur, selon lui, c’est le déficit primaire, c'est-à-dire le déficit hors paiement des intérêts. Celui-ci est passé de 450 milliards de FCFA en 2026 à 47,7 milliards de FCFA en 2027, soit 0,2 % du PIB, selon le PLFI. « Autrement dit, l'État se rapproche de l’équilibre entre ses recettes et ses dépenses hors intérêts de la dette, marquant ainsi une étape décisive dans le redressement de nos finances publiques », s’est réjoui Diba, qui précise : « Et si l'on met de côté les recettes pétrolières et gazières, par nature volatiles, notre effort propre sera tout aussi net. Le déficit primaire hors hydrocarbures passera alors de 2,8 % du PIB à 1,5 % ».

Grâce à cette consolidation budgétaire (réduction du déficit), indique le ministre de l’Économie et des Finances, le Sénégal peut espérer diminuer le recours à l’endettement (moins d’emprunts), ce qui pourrait avoir comme conséquence de limiter les charges d’intérêts sur la dette et de libérer des espaces budgétaires pour financer les priorités. « Cette trajectoire n'est pas imposée de l'extérieur. Elle résulte d’un choix de souveraineté. Un pays qui maîtrise sa dette maîtrise ainsi son destin », rembobine l’argentier de l’État.

Selon lui, l’accord technique signé avec les services du FMI n’est nullement contraire aux ambitions poursuivies par le Sénégal depuis 2024. « Cet accord est aligné sur nos propres choix adossés au Plan de redressement économique et social "Jubbanti Koom", à la stratégie de rationalisation des dépenses et à la réforme des subventions énergétiques. Il s’accompagne du Plan de traitement de la dette du Sénégal, mis en œuvre à partir d’octobre », s’est justifié Cheikh Diba.

Santé, Éducation, Protection sociale : le gouvernement défend ses priorités

Face aux députés et à une majorité hostile, le ministre des Finances s’est aussi efforcé d’expliquer les choix difficiles mais indispensables que le gouvernement a eu à faire. « Dans un contexte de ressources limitées, chaque franc affecté à une priorité traduit un choix et impose un renoncement. Nos arbitrages orientent les priorités vers les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement, de l'éducation, de la mobilité et de la protection des plus vulnérables », souligne le ministre des Finances.

Relativement à la santé des Sénégalais, le budget 2027 a inscrit la construction de cinq grands hôpitaux. Il est aussi prévu, selon le MFB, l’extension de la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la santé communautaire, ainsi que le soutien de la souveraineté pharmaceutique.

Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le gouvernement entend poursuivre le projet de Grand Transfert d'Eau sur 270 kilomètres, l'assainissement de Touba, ainsi que les efforts dans la prévention et la gestion des inondations.

S’agissant de l'éducation et de la jeunesse, Cheikh Diba promet la construction de 12 Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE), de 15 000 salles de classe connectées, de même que la poursuite des travaux des universités de Matam, du Sénégal oriental et du Sine-Saloum.

Concernant la mobilité et le désenclavement, il s’agira de mettre en œuvre les projets qui relient les territoires et les marchés. Cheikh Diba donne en exemple : le second pont de Ziguinchor ; le pont de Rosso ; la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda ; les programmes de désenclavement du Dande Maayo et de la Boucle du Fouladou…

Il figure également dans les projets prioritaires du gouvernement la souveraineté alimentaire. À ce titre, il est prévu : le financement de contrats-programmes par filière (riz, pomme de terre, oignon, élevage et filière lait). « Nous créerons 100 coopératives agricoles communautaires et engagerons l'aménagement de 320 000 hectares hydro-agricoles d'ici 2029 », promet le ministre.

Last but not least, dans le domaine de la solidarité nationale, c'est l'un des choix les plus forts de ce budget, selon Cheikh Diba. La LFI consacre le doublement des Bourses de sécurité familiale, qui passent de 70 milliards en 2026 (LFR rejetée) à 140 milliards de FCFA en 2027. « Plus d'un million de ménages vulnérables, exactement 1 000 649, en bénéficieront », magnifie Cheikh Diba.

Le gouvernement a par ailleurs fait des choix de recrutement axés essentiellement sur les secteurs de la santé, de l'éducation et des forces de défense et de sécurité.

Ch. Diba : “Nous refusons d’inscrire des crédits que nous ne sommes pas certains de recouvrer.”

Pour financer ces nombreuses dépenses, il faut surtout des recettes suffisantes. Cheikh Diba n’a pas manqué de faire un clin d’œil au dernier budget de Sonko, qui a été trop ambitieux par rapport aux résultats. Il déclare : « Nos recettes intérieures hors hydrocarbures progresseront de 5,8 % en 2027. Cette projection est volontairement prudente, le potentiel fiscal étant supérieur en réalité. Mais nous avons tiré les leçons de 2026. Nous refusons d'inscrire au budget des recettes que nous ne sommes pas certains de pouvoir recouvrer ».

Pour réaliser cet objectif, le gouvernement peut compter sur l’entrée en vigueur du nouveau Code général des impôts et du nouveau Code des douanes. Deux réformes majeures qui devraient permettre de moderniser le système fiscal et douanier, de simplifier les obligations des contribuables et de renforcer l'efficacité du recouvrement.

Ces réformes s'accompagneront de mesures concrètes articulées autour de : la réforme de la fiscalité foncière et immobilière ; l'audit des grands contribuables ; la taxation des services numériques fournis par des entreprises étrangères ; la réduction ciblée des exonérations fiscales ; l'entrée en vigueur du marquage fiscal sur cinq catégories de produits ; la simplification du dispositif de taxation du secteur informel et des particuliers ; la généralisation de la facturation électronique et la digitalisation des procédures fiscales et douanières.

Progrès sur la consolidation budgétaire

À côté de la mobilisation des ressources endogènes, le gouvernement mise également sur la réduction du train de vie de l’État pour dégager des marges budgétaires. Le gouvernement promet non seulement de réduire les dépenses de fonctionnement, mais aussi de maîtriser la masse salariale, en sus de la rationalisation des agences et organismes publics.

Mais le plus grand effort est attendu dans la rationalisation des subventions énergétiques, souhait du FMI depuis de longues années. Pour le gouvernement, une part importante de ces subventions profite aux ménages les plus aisés. Ce qui n'est ni juste ni soutenable, selon son réquisitoire. La nouvelle politique consiste à réorienter ces ressources, progressivement et de façon prévisible, vers : le gaz butane domestique, en particulier les petites bouteilles ; les petits consommateurs et petits professionnels dans le domaine de l’électricité…

« Notre objectif est de ramener le coût total des subventions énergétiques à 1 % du PIB d'ici 2029 en faisant un meilleur ciblage pour mieux protéger ceux qui en ont le plus besoin », s’est justifié le ministre de l’Économie et des Finances.

480 milliards pour relancer la machine économique

L’autre grande priorité pour le gouvernement, c’est le paiement des arriérés dus au secteur privé. Dans la LFI, il est inscrit une enveloppe de 480 milliards qui devrait soulager le monde de l’entreprise. « Au total, entre 2025 et 2027, l’État aura apuré la dette due au secteur privé à hauteur de 1 280 milliards », s’est félicité Cheikh Diba.

Selon lui, c’est une urgence de prendre en charge cette question de l’accumulation des arriérés. « Il y a des PME qui ont livré à l'État et qui attendent d'être payées. Il y a des salariés dont l'emploi est menacé. Il y a des banques qui hésitent à prêter. Payer ce que l'État doit, c'est remettre de la trésorerie dans l'économie réelle. C'est relancer l'investissement privé. C'est préserver des emplois », plaide l’argentier de l’État, qui promet que ces paiements se feront selon des critères objectifs et en toute transparence.

Soutenant que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour qu’une telle situation ne se reproduise pas, Cheikh Diba est revenu sur les réformes majeures de son département relativement à la gestion de la dette. Il cite en exemple la création de la Direction générale des Financements et de la Dette, ainsi que la programmation et l’exécution de toutes les dépenses financées sur ressources extérieures à travers l’application de gestion des dépenses publiques, SYSBUDGEP.

« Concrètement, aucun prêt et aucun don ne pourra plus être exécuté en dehors du circuit budgétaire. Chaque franc emprunté sera inscrit, suivi et justifié. C'est le gage d'une maîtrise réelle de l'endettement. C'est une garantie de traçabilité de chaque franc et de la crédibilité de nos finances publiques », poursuit le ministre Diba.

Dans ce même sillage, informe le ministre, tous les transferts au profit des services non personnalisés de l’État sont supprimés. « Aucun de ces services ne peut plus exécuter ses dépenses à travers un compte de dépôt. L’annexe XIII de la présente loi concerne les transferts au profit de tiers dont la phase administrative de la dépense est exécutée par les SNPE qui y figurent. La transparence n'est pas une contrainte que nous subissons. C'est un engagement que nous prenons devant vous, devant nos partenaires, et surtout devant les Sénégalais », a assuré le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.

Pour rappel, pour l’année 2027, le gouvernement évalue les recettes du budget général à 5 653,9 milliards de FCFA ; les dépenses à 7 005,6 milliards de FCFA ; le déficit est ramené à 1 351,7 milliards de FCFA, soit 4,7 % du PIB ; le déficit primaire est ramené à 0,2 % du PIB.

MOR AMAR