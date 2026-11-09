Comme on pouvait s’y attendre, la majorité de Pastef a encore rejeté le projet de LFI après le rejet, il y a quelques jours, du PLFR. Dans un communiqué, ils informent : « Le Groupe considère que l'Assemblée nationale ne peut autoriser les recettes et les dépenses de l'État sur la base de prévisions contradictoires et d'une documentation insuffisante. Son vote procède de cette exigence de sincérité budgétaire, de transparence et de respect des prérogatives constitutionnelles de la représentation nationale ».

À l’appui de sa décision, la majorité évoque essentiellement un retard dans la transmission de certains documents, des incohérences avec les chiffres de la LFI encore en vigueur et un manque de sincérité. « Alors que le projet de loi de finances de l'année 2027 a été déposé depuis le 12 octobre, les documents qui l'accompagnent, tels que les documents de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et les projets annuels de performance (PAP), n'ont été communiqués que le 5 novembre, tandis que la stratégie de gestion de la dette n'a été transmise que dans la soirée du 6 novembre », ont-ils dénoncé.

Les députés de Pastef réclament également des documents tels que les lois de règlement 2024 et 2025, le rapport trimestriel d'exécution budgétaire de fin septembre 2026, le rapport de l'IGF sur la dette non financière, le rapport Forvis Mazars et l'audit du registre national unique (RNU), qui n'ont pas été transmis. Le grief que beaucoup pourront leur opposer, c’est qu’il a fallu attendre le départ d’Ousmane Sonko du gouvernement pour faire de tous ces documents une exigence.

Par rapport au volet budgétaire du PLFI 2027, les amis d'Ayib Daffé fustigent le fait qu’il a été bâti sur le projet de loi de finances rectificative 2026 (PLFR 2026) rejeté. « Le cadrage macroéconomique et budgétaire du projet de loi de finances de l'année 2027, en matière de recettes, de dépenses, de déficit et de besoin de financement, est bâti sur les hypothèses et chiffres du PLFR 2026 qui, du fait de son rejet, n'est pas dans l'ordonnancement juridique », ont-ils justifié.

Du fait de ce rejet de la LFR, le gouvernement est dans un véritable imbroglio. Si la LFR n’est pas entrée en vigueur à cause de son rejet par les députés, les chiffres de la LFI sont caducs. L’errata du ministre, selon Pastef, remplace la référence à la « LFI 2026 ajustée » par celle de la LFI 2026 effectivement votée. « Cette rectification cosmétique change les termes de comparaison, sans modifier les agrégats du PLFI 2027 », indiquent les parlementaires.

En effet, dénoncent les députés de Pastef, comparé aux chiffres de la LFI, il apparaît que les recettes diminuent de 176,7 milliards de FCFA, contre une réduction des dépenses de 70,2 milliards. Le déficit nominal, pour eux, augmente de 106,6 milliards pour atteindre 1 351,7 milliards. « Les recettes fiscales reculent de 340,2 milliards, tandis que le besoin de financement progresse de 533,5 milliards. Ces évolutions contredisent la consolidation présentée dans le DPBEP 2027-2029 et l'exposé général des motifs du PLFI 2027 », ont-ils dénoncé, faisant fi des vrais chiffres sur les recettes et les dépenses.

La majorité a par ailleurs rejeté les réformes sur les subventions énergétiques. « Les subventions passeraient de 790,3 milliards de FCFA en 2026 à 477 milliards en 2027, soit une réduction de 313,3 milliards. Le Groupe conteste une stratégie qui ferait principalement supporter cet ajustement aux populations. Il préconise des simulations combinant modulation des subventions et ajustement de la fiscalité pétrolière, afin de préserver les ménages et les entreprises sans compromettre l'équilibre budgétaire », lit-on dans le communiqué.

Il faut noter que ce chiffre de 790 milliards aussi est celui de la LFR qui a été rejetée.