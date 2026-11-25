À Kër Ayo, une douzaine d’artistes explorent ce que le sport et la création ont en commun, du travail du geste à la recherche de la performance. Présentée jusqu’au 29 novembre dans le cadre du Off de la Biennale de Dakar, l’exposition « Mouvement et Matière » prolonge le volet culturel des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Des femmes en tenue traditionnelle sénégalaise jouent au basket, au football ou au tennis. Dans la série photographique « Linguer », Khalifa Hussein fait entrer sur les terrains de sport des silhouettes que l’on y voit peu. À Kër Ayo, ses images côtoient des peintures et des compositions plastiques qui abordent, chacune à leur manière, le corps, l’effort et la maîtrise du geste. Ouverte le 14 novembre, l’exposition collective « Mouvement et Matière » réunit une douzaine d’artistes autour de ces questions.

Pour Massamba Mbaye, critique d’art et commissaire de l’exposition, l’athlète qui affine son geste au fil des entraînements et l’artiste qui travaille sa matière partagent une même exigence. Le rapprochement se lit jusque dans les mots employés pour parler de la performance sportive. « Quand un champion devient incontesté, on dit qu’il est au sommet de son art », souligne-t-il.

L’exposition relie deux rendez-vous qui se sont succédé à Dakar, les Jeux olympiques de la jeunesse et la 16ᵉ Biennale de l’art africain contemporain. Selon le commissaire, l’appel à candidatures a suscité près de 300 réponses. Une dizaine d’artistes ont été retenus, auxquels se sont ajoutés des invités. Soly Cissé, Alioune Diagne, Mariza Dione, Kiné Aw et Assane Dione figurent parmi les exposants. « On a essayé de mettre ensemble toutes ces histoires, de raconter autour de la notion de matière et de mouvement et de prolonger cette exposition pour en faire un pont entre les Jeux olympiques de la jeunesse et la Biennale de Dakar », explique Massamba Mbaye.

Les sportives dans l’objectif

Dans « Linguer », la tenue traditionnelle occupe une place centrale. Khalifa Hussein la met en mouvement dans des disciplines dont les images les plus familières restent souvent masculines. Le photographe dit avoir voulu rendre visibles les sportives et interroger la place qui leur est accordée. « Tout ce que j’essaie de montrer, c’est la force de la femme, et surtout que les femmes aient plus de considération dans le sport », explique-t-il.

Ce que le roi doit aux autres

Avec « Mansa », Marie Dione, connue sous le nom de Mariza, aborde l’effort par son versant collectif. Le titre de l’œuvre désigne le roi dans la culture mandingue. La couronne, placée au sommet de la composition, représente à ses yeux une responsabilité confiée par la communauté. « Le roi, on ne naît pas roi, mais on devient roi par rapport à l’effort consenti de tout un peuple », dit-elle. L’artiste pose ainsi la question de ce que celui qui accède au pouvoir doit à ceux qui l’y ont porté. Elle voit aussi dans cette exposition l’occasion de présenter son travail aux côtés d’artistes d’autres générations. « C’est un plaisir de partager ça avec nos jeunes frères », confie-t-elle.

Diplômé de l’École nationale des arts en 2020, le peintre Abib Samb associe dans sa composition des personnages, des références olympiques et un objet du quotidien, la montre. Instrument de mesure du temps devenu aussi accessoire, elle lui sert de point de départ pour interroger ce que le corps mobilise dans l’effort. « Notre thème se développe sur trois parties : la dimension physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle », explique-t-il. Dans son œuvre, la performance engage aussi la concentration, la maîtrise de soi et l’équilibre intérieur.

Fatou Ba