En envisageant de transférer au Rwanda des migrants dont les demandes de séjour ont été rejetées, cinq pays européens relancent la politique d’externalisation des contrôles migratoires. En filigrane de ce dispositif, présenté comme une réponse à l’immigration irrégulière, se dessinent des enjeux de souveraineté africaine, de droits humains et d’influence géopolitique.

L’Europe cherche-t-elle à résoudre sa pression migratoire en la déplaçant vers le continent africain ? L’annonce, le 16 novembre 2026, d’un projet de création d’un « centre de retour » au Rwanda par cinq États membres de l’Union européenne (UE) remet au premier plan cette interrogation. L’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, le Danemark et les Pays-Bas envisagent d’y transférer, à partir de 2027, des personnes dont les demandes de séjour en Europe ont été rejetées.

Le dispositif, encore en phase de projet, prévoit dans un premier temps le transfert d’une centaine de personnes vers le Rwanda. Elles seraient accueillies dans un centre où elles pourraient décider de rester, de repartir ou de retourner dans leur pays d’origine. Les ministres concernés n’ont toutefois pas souhaité communiquer les détails financiers de l’opération.

Au-delà de son dimensionnement initial, cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie européenne d’externalisation des politiques migratoires. Elle s'inscrit dans le prolongement du règlement européen sur le retour, adopté en juin par le Parlement européen et en octobre par le Conseil de l’UE. Ce texte élargit les possibilités de renvoi vers des pays tiers, y compris lorsque les personnes concernées n’entretiennent aucun lien avec ces territoires et n’ont pas consenti à s’y rendre, sous réserve de l’accord du pays d’accueil.

Depuis la crise migratoire de 2015, la question des migrations est devenue un enjeu politique majeur au sein de l’Union européenne. Face aux difficultés de construire un consensus sur une politique migratoire commune, plusieurs États ont progressivement privilégié des arrangements avec des pays situés hors de leurs frontières.

Une pression migratoire européenne délocalisée en Afrique…

Cette externalisation consiste à déplacer une partie du contrôle migratoire, de l’accueil et désormais des procédures de retour vers des États tiers. L’Afrique occupe une place disproportionnée dans cette stratégie. Pourtant, selon les données citées dans l’analyse des chercheurs de l’Institut d’études de sécurité (ISS), les Africains ne représentaient qu’un quart des migrants en situation irrégulière recensés en Europe entre 2014 et 2024, soit environ un million sur quatre millions.

Cette disproportion interroge les priorités géographiques de la politique européenne. Elle révèle également un rapport de négociation asymétrique. Les États européens cherchent à éloigner les conséquences politiques et administratives de leurs politiques migratoires, tandis que les pays africains sont sollicités pour accueillir des personnes dont ils ne sont pas nécessairement les destinations initiales.

Le précédent britannique au Rwanda illustre les difficultés de cette approche. Londres avait consacré environ 290 millions de livres sterling à son projet d’expulsion vers Kigali. Pourtant, seules quatre personnes avaient été transférées avant son abandon. L’accord avait suscité de nombreuses contestations, notamment sur les garanties de protection des personnes concernées.

Derrière la coopération migratoire se joue également une question de gouvernance et d’influence politique. Les accords conclus entre les États européens et certains gouvernements africains peuvent procurer à ces derniers des ressources financières et une reconnaissance diplomatique. En contrepartie, ils risquent de renforcer des pouvoirs contestés sur le plan démocratique.

L’exemple tunisien est patent. Le protocole d’entente conclu en 2023 entre l’Union européenne et la Tunisie prévoyait notamment une enveloppe de financement de 700 millions d’euros. Cependant, des organisations dénonçaient les atteintes aux droits des migrants subsahariens et les pratiques du président Kaïs Saïed à l’égard des institutions démocratiques.

En Libye, le soutien européen aux dispositifs de contrôle maritime a également été associé à de graves accusations contre les forces chargées d’intercepter les migrants, notamment des pratiques d’extorsion et des défaillances dans le traitement des appels de détresse.

Le Rwanda, entre ambition diplomatique et des controverses…

Le risque est donc ambivalent. D’une part, transformer certains gouvernements africains en sous-traitants des politiques migratoires européennes et d’autre part, réduire les mécanismes de contrôle démocratique sur des accords souvent négociés dans l’opacité. Selon l’ISS, les arrangements informels échappent plus facilement aux mécanismes de responsabilité normalement prévus dans les accords institutionnels européens. Cette situation fragilise aussi la capacité des citoyens et des institutions africaines à demander des comptes à leurs dirigeants.

Pour Kigali, cette initiative constitue une occasion de consolider son positionnement comme partenaire international sur les questions migratoires. Le ministre rwandais de l’Intérieur, Vincent Biruta, a défendu, sur France 24, le projet en invoquant l’histoire du pays, marqué par les déplacements forcés de populations, ainsi que son engagement en faveur de la libre circulation. Il a notamment mis en avant le Mécanisme de transit d’urgence, à travers lequel le Rwanda a accueilli 3 097 migrants bloqués en Libye depuis 2019. Plus de 2 600 d’entre eux auraient ensuite été relocalisés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres partenaires internationaux.

Cette expérience permet au Rwanda de présenter son intervention comme une contribution aux réponses internationales aux crises migratoires. Mais cette posture humanitaire se heurte aux critiques relatives aux garanties effectives de protection des personnes transférées. En 2023, la Cour suprême britannique avait notamment jugé que le Rwanda ne constituait pas une destination suffisamment sûre pour accueillir des demandeurs d’asile dans le cadre de l’accord conclu avec Londres.

Le journaliste rwandais Samuel Baker Byansi, cité par Al Jazeera, estime pour sa part que ce partenariat pourrait acheter le silence du gouvernement rwandais face aux critiques internationales. Une accusation qui souligne la dimension politique de ces arrangements, au-delà de leur présentation strictement humanitaire.

L’Union africaine face à un impératif de position commune…

L’un des principaux problèmes du projet européen réside dans l’absence de preuves solides de son efficacité. Les expériences précédentes invitent à la prudence. Entre mars 2025 et août 2026, le dispositif italien de transfert de migrants vers l’Albanie n’a concerné que quelques centaines d’hommes faisant l’objet d’ordres d’expulsion. Pour le Rwanda, le transfert initialement envisagé d’une centaine de personnes paraît également limité au regard des ambitions affichées par les gouvernements européens. L’objectif de démantèlement des réseaux de passeurs et de réduction de l’immigration irrégulière reste effectivement à démontrer.

Plus préoccupant, les politiques restrictives peuvent déplacer les routes migratoires plutôt que supprimer les facteurs qui alimentent les départs. Les réseaux de passeurs s’adaptent aux contrôles, tandis que les migrants empruntent parfois des itinéraires plus dangereux et plus coûteux. La demande de migration demeure ainsi intacte.

Face à cette dynamique, la réponse africaine ne peut se limiter à des protestations diplomatiques isolées. En octobre 2025, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples avait déjà adopté une résolution critiquant l’externalisation des politiques migratoires et les transferts de migrants vers l’Afrique depuis des régions extérieures au continent. Elle appelait notamment à la transparence et mettait en garde contre la transformation de l’Afrique en « zone de largage ».

L’objectif doit être désormais de construire une position africaine commune sur les conditions de négociation de ces accords. L’Union africaine et ses États membres devraient notamment exiger la publication des engagements financiers, un contrôle indépendant, des garanties juridiquement opposables en matière de droits humains et des mécanismes de réexamen.

L’Afrique ne peut devenir par conséquent le territoire de délocalisation des difficultés politiques européennes. Une coopération migratoire véritablement équilibrée suppose que les responsabilités, les coûts et les garanties de protection soient partagés. À défaut, le partenariat risque de consacrer une relation de dépendance dans laquelle les impératifs électoraux européens prennent le pas sur la souveraineté et les priorités africaines.

Khaly SARR