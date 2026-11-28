Pour sa 9ᵉ édition, prévue du 8 au 12 décembre 2026, le festival fondé par Moly Kane franchit un nouveau cap avec la création d’un marché du film au Musée des civilisations noires. La Côte d’Ivoire, avec Clap Ivoire, sera le pays invité d’honneur de ce rendez-vous consacré au cinéma africain.

Neuf années de passion, de persévérance et de promotion du court-métrage. Le Festival Dakar Court entend franchir une nouvelle étape dans son développement. À l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi 26 novembre à l’Institut français , son fondateur et président d’organisation, Moly Kane, a dévoilé les grandes lignes de la 9ᵉ édition, prévue du 8 au 12 décembre prochain. Au-delà des projections et des compétitions, cette édition sera marquée par une innovation majeure : la mise en place d’un marché du film au Musée des civilisations noires.

Depuis sa création en 2018, Dakar Court s’est progressivement imposé comme un rendez-vous consacré à la valorisation du court-métrage et à l'accompagnement des jeunes talents du cinéma. Neuf ans après ses premiers pas, le festival affiche de nouvelles ambitions : renforcer les échanges entre professionnels, favoriser les collaborations internationales et contribuer à la structuration de l’industrie cinématographique africaine. Face à la presse, Moly Kane n’a pas caché son émotion en revenant sur le chemin parcouru. « Neuf ans de parcours, neuf ans d’obstacles, neuf ans de bonheur, neuf ans de succès », a-t-il résumé, avant de rappeler les difficultés des débuts et la volonté qui a permis au festival de grandir. Pour le fondateur, cette évolution repose également sur la transmission et la formation.

Une compétition élargie, reflet de la vitalité du cinéma sénégalais

Autre motif de satisfaction pour cette 9ᵉ édition : la qualité et le nombre de films sénégalais reçus. Face à cette production grandissante, l’organisation a décidé de revoir le format de la compétition. « Cette année, honnêtement, on a reçu beaucoup de films sénégalais de qualité », s’est réjoui Moly Kane. Une dynamique qui a conduit à la mise en place de deux catégories distinctes : une compétition nationale et une compétition internationale.

Cette nouvelle configuration permettra de donner davantage de visibilité aux réalisateurs sénégalais, y compris à ceux dont les œuvres seront retenues dans la sélection internationale. Une manière de reconnaître la diversité des propositions artistiques et de renforcer la présence du Sénégal dans les circuits cinématographiques internationaux. Le jury officiel sera présidé par la Franco-Sénégalaise Ramatoulaye Sy. Elle sera accompagnée de quatre autres professionnels issus de différents horizons : Hilda, actrice algérienne, Thierno, critique de cinéma, Souley, critique nigérien, ainsi que Magali, productrice française. Une composition internationale qui traduit la volonté du festival de favoriser le dialogue entre les différentes sensibilités du cinéma.

Le marché du film, une nouvelle ambition pour Dakar Court

La grande nouveauté de cette édition reste toutefois la création d’un marché du film au Musée des civilisations noires, partenaire officiel du festival. Pour Moly Kane, cette initiative constitue l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs années à travers la participation de Dakar Court à de grands rendez-vous internationaux. Le festival a notamment développé des relations avec le marché du film de Clermont-Ferrand, celui de Cannes et celui de Berlin. Des délégations de professionnels sénégalais ont également été envoyées à l’étranger pour découvrir les mécanismes de ces plateformes, rencontrer des acteurs de l’industrie et explorer des possibilités de coproduction.

« On a vu, maintenant il était temps de passer au marché du film », a expliqué le fondateur. Cette nouvelle plateforme ambitionne de rapprocher producteurs, réalisateurs, distributeurs et autres professionnels du secteur autour de rencontres, d'échanges et d'opportunités de collaboration. Elle devrait accueillir plusieurs délégations étrangères et des stands représentant différentes industries cinématographiques. Parmi les participants annoncés figurent notamment Unifrance, avec une délégation de producteurs et de distributeurs français, ainsi que des représentants de la Colombie, qui viendront présenter leur cinéma et leurs initiatives. Des professionnels sénégalais bénéficieront également d'espaces d'exposition, avec des stands consacrés aux initiatives locales et aux acteurs de la photographie et du cinéma.

La Côte d’Ivoire à l’honneur avec Clap Ivoire

Cette 9ᵉ édition accordera une place particulière à la Côte d’Ivoire, désignée pays invité d’honneur à travers son festival Clap Ivoire. La présence ivoirienne viendra renforcer les liens entre les industries cinématographiques sénégalaise et ivoirienne, tout en mettant en lumière les productions et les talents de ce pays. Un espace sera notamment consacré à la délégation ivoirienne et aux autres initiatives cinématographiques de la sous-région. Cette participation traduit l'ambition de Dakar Court de faire du festival un espace de rencontre et de coopération entre les cinémas africains.

Présent à cette rencontre au nom du directeur de la Cinématographie, Germain Coly, Mounir Barros a salué la constance de Moly Kane et de son équipe dans l'organisation de ce rendez-vous culturel. Le représentant de la Direction de la cinématographie a réaffirmé la volonté des pouvoirs publics d'accompagner les initiatives contribuant au développement du secteur audiovisuel et cinématographique national. « Vous avez le soutien de l’État du Sénégal », a-t-il assuré, mettant particulièrement en avant le rôle de la Direction de la cinématographie et de son bras technique et financier, le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA).

Pour lui, l'accompagnement institutionnel doit permettre de « véritablement impulser, accompagner, dynamiser tout l'écosystème du cinéma sénégalais ». Il a également salué l'arrivée du marché du film, qu'il considère comme une opportunité supplémentaire pour les professionnels. « C'est encore une formidable opportunité pour tous les acteurs qui évoluent dans le milieu, de manière à créer des opportunités », a-t-il souligné, rappelant que le développement du cinéma passe aussi par la mise en relation des différents acteurs de la chaîne de production.

Durant cinq jours, Dakar Court investira plusieurs espaces de la capitale. L’Institut français accueillera une partie des activités et des projections du festival. Le cinéma Pathé abritera la cérémonie d'ouverture, annoncée pour le 8 décembre, tandis que le Musée des civilisations noires accueillera le marché du film les 9 et 10 décembre. Au-delà des projections, cette nouvelle édition entend faire de Dakar un véritable carrefour de rencontres et de circulation des œuvres cinématographiques.

Fatou Ba