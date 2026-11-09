L’ancien ministre de l’Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam est invité à prendre part, le 10 novembre à Bruxelles, à une audition du Parlement européen consacrée au financement de l’éducation en Afrique subsaharienne. En marge de cette intervention au Parlement européen, son nom figure également parmi les intervenants annoncés d’un dialogue sur l’avenir de l’éducation à l’horizon 2030 et au-delà.

Comment les pays africains peuvent-ils mobiliser davantage de ressources pour financer une éducation de qualité, accessible à tous ? La question sera au centre d’une audition publique prévue ce mardi 10 novembre 2026 au Parlement européen, à Bruxelles. Parmi les personnalités invitées à y contribuer figure Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre sénégalais de l’Éducation nationale et envoyé de haut niveau et conseiller du Partenariat mondial pour l’éducation (PME).

Dans une lettre datée du 27 octobre, la commission du développement du Parlement européen l’invite à intervenir sur le thème : « Mobilisation des ressources nationales en faveur d’une éducation de qualité en Afrique subsaharienne : quelles options pour la coopération européenne au développement ? » L’audition est annoncée de 15 h à 16 h 30, heure de Bruxelles.

Les organisateurs souhaitent examiner les moyens de renforcer durablement le financement national de l’éducation, alors que les systèmes éducatifs font face à d’importantes pressions financières et que les ressources internationales consacrées au développement se resserrent. Les échanges porteront aussi sur la manière dont la coopération européenne peut aider les pays partenaires à mobiliser et à utiliser leurs ressources, en complément de leurs propres efforts.

L’expérience sénégalaise attendue

Dans son invitation, la commission du développement du Parlement européen met en avant le parcours de Serigne Mbaye Thiam : son expérience à la tête du ministère sénégalais de l’Éducation nationale, son rôle d’ancien vice-président du conseil d’administration du PME et ses responsabilités actuelles au sein de ce partenariat.

Son éclairage est notamment attendu sur les difficultés auxquelles les gouvernements africains sont confrontés pour mobiliser des ressources suffisantes et les affecter à l’éducation. Pour les organisateurs, son expérience des politiques éducatives et des finances publiques au Sénégal peut nourrir la réflexion sur les formes d’appui que l’Union européenne pourrait apporter à ses partenaires.

Serigne Mbaye Thiam est le seul ministre ayant occupé cette fonction sans interruption pendant toute la présidence de Macky Sall. Entré au gouvernement en 2012, il a successivement dirigé les départements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Éducation nationale, puis de l’Eau et de l’Assainissement. Il a également été porte-parole du gouvernement. Cette présence prolongée l’a conduit à gérer des secteurs essentiels de l’action publique.

Au terme de ce parcours ministériel, il a été sollicité par le PME pour occuper la fonction d’Envoyé de Haut niveau. Sa longévité gouvernementale s’est accompagnée d’un engagement constant au sein du Parti socialiste. Figure influente de cette formation, Serigne Mbaye Thiam compte parmi les responsables qui plaident pour sa refondation, dans un contexte de léthargie de cette formation politique et de débats sur son orientation et son avenir.

Un second rendez-vous autour de l’après-2030

Le nom de Serigne Mbaye Thiam figure aussi sur l’affiche d’un dialogue régional consacré à l’éducation, prévu le même jour à Bruxelles, au palais des beaux-arts BOZAR. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du lancement régional du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2026, consacré à l’accès et à l’équité.

À l’approche de l’échéance de 2030 fixée pour les objectifs de développement durable, le dialogue doit permettre de tirer des enseignements des progrès accomplis et des inégalités persistantes, afin d’alimenter les discussions sur le programme éducatif de l’après-2030.

Selon la note de présentation de l’événement, le rapport examine les choix de politiques publiques, les réformes de gouvernance et les stratégies de financement qui ont permis à certains pays d’élargir l’accès à l’éducation tout en s’attaquant aux inégalités.

Parmi les autres intervenants annoncés figurent notamment le ministre zimbabwéen de l’Éducation primaire et secondaire, Torerayi Moyo, des représentants de la Commission européenne, ainsi que des acteurs du monde de l’éducation et de la recherche.

Ces deux rendez-vous placent au cœur des échanges une même préoccupation : comment donner aux systèmes éducatifs les moyens de répondre à des besoins croissants, tout en réduisant les disparités qui continuent de priver de nombreux apprenants d’une éducation équitable ?

AMADOU FALL