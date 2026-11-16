Critiqué au Brésil pour avoir demandé qu’on gère son temps de jeu, critiqué en Catalogne pour être parti à l’autre bout du monde avec sa sélection, Raphinha se trouve entre deux eaux. Pourtant, lui ne veut que jouer. Alors, laissez-le tranquille.

De longues secondes de silence. C’est ce qu’il a fallu à Raphinha pour reprendre le cours de sa pensée lors de sa venue en conférence de presse à Singapour. Très ému, il en avait gros sur le cœur, le Brésilien : « Depuis la première fois où j’ai enfilé le maillot de l’équipe nationale, j’ai toujours clairement exprimé mon envie d’être ici. Je n’ai jamais tourné le dos à l’équipe nationale, j’ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir. Cela a toujours été un honneur, un privilège, et rien ne changera cela. » Pourtant, à en croire les médias brésiliens, Raphinha aurait manqué de respect à la Seleção, il y a de cela quelques jours, avec cette décla : « Si Ancelotti compte vraiment sur moi, il sait qu’il doit gérer mon temps de jeu. »

Est-ce si absurde que cela qu’un joueur régulièrement blessé plaide pour la gestion alors qu’il se rend au bout du monde pour disputer des matchs amicaux contre le Japon et Singapour ? Apparemment, oui. Si les reproches ne venaient que du Brésil, Raphinha n’aurait peut-être pas débarqué devant les journalistes aussi ému et marqué. Après tout, ce n’est pas le premier ni le dernier Auriverde à subir les foudres du pays.

Du côté de la Catalogne, même disquette. Pourquoi partir à Singapour pour ne jouer que des matchs amicaux ? L’ex-Rennais semble donc bloqué entre deux camps avec le sentiment que quoi qu’il fasse, quoi qu’il décide, les critiques s’abattront sur lui. Pourtant, Raphinha n’est qu’une victime de l’hypocrisie des clubs et des sélections, avec comme seul délit de vouloir s’éclater sur les terrains avec les Blaugrana et la Canarinha.

Un périple à faire enrager Jules Verne

En rejoignant la Seleção à Singapour, Raphinha voit son compteur kilométrique passer à 76 791 bornes. Deux tours du monde en 98 jours pour le Phileas Fogg brésilien. Dans ce périple depuis le début de la saison, « seulement » 19 838 km avec le Barça. Bien sûr, ça fait grincer des dents en Catalogne, surtout quand on sait que l’attaquant est revenu blessé de la dernière trêve, elle aussi en Asie.

Mais à quoi bon aller jouer Singapour en amical à 16 000 bornes du Brésil ? La question est légitime, sauf quand elle est posée par des clubs qui organisent des tournées d’été, voire d’hiver à l’autre bout du globe. Le Barça avait donc fait balader sa troupe en Corée et au Japon en juillet-août 2025, pour jouer contre le FC Séoul, le Daegu FC et le Vissel Kobe. Pas vraiment des cadors pour se préparer pour la saison. Le parallèle est ainsi flagrant avec la situation du Brésil : deux tournées promotionnelles et commerciales qui ne sont pas faites dans l’intérêt des joueurs. Allumer Raphinha parce qu’il ne veut pas refaire un tour à l’infirmerie n’a donc pas de sens.

Des exemples à foison

Le Brésilien n’est pas le seul à faire parler (malgré lui). Nombreux sont les exemples inverses du Brésilien, ceux qui décident de ne pas se rendre en sélection, comme Thibaut Courtois avec la Belgique pendant la Ligue des nations, ou ceux qui sont préservés. Ces derniers jours, on a ainsi vu Lamine Yamal au cœur de la polémique de l’autre côté des Pyrénées. Selon certains, le jeune Espagnol aurait simulé une blessure pour ne pas aller visiter Prague.

Heureusement, Luis de la Fuente veille au grain : il ne bénéficie d’aucun privilège, a-t-il défendu son prodige. Il ne faut parfois pas aller chercher très loin de chez soi pour trouver d’autres exemples. Kylian Mbappé a été visé après son forfait contre l’Italie, comme ça avait été le cas après sa blessure contre la Turquie, en septembre. Au lieu de tomber sur les joueurs, il faudrait peut-être se poser la bonne question : pourquoi sont-ils si souvent blessés ? Un rapide coup d’œil au calendrier pourrait nous donner la clé.

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