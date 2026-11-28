Les cadets sénégalais connaissent leur adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du monde U17. Il s’agit de l’Australie, qui a terminé à la première place de la poule C, avec cinq points, devant l’Argentine (2e, 4 pts) et le Mozambique (3e, 4 pts). Les Australiens ont battu d’entrée les Argentins (2-0), avant de concéder deux nuls face au Danemark (0-0) et au Mozambique (2-2).

Le Sénégal a réalisé le même parcours que son prochain adversaire (une victoire et deux nuls), mais s’est classé à la deuxième place de la poule F, derrière la Croatie (7 pts). Les Lionceaux se sont qualifiés à l’issue de leur nul contre le Tadjikistan (1-1) lors de la troisième et dernière journée. Les poulains de Lamine Sané avaient pourtant ouvert le score en première période avant de se faire rattraper en seconde période (1-1). Sur ses dix représentants, l’Afrique a placé huit équipes en seizièmes de finale : Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Maroc, Mozambique, Ouganda, Algérie et Égypte.

Le Cameroun et la Tanzanie n’ont pas réussi à se qualifier. Les Tanzaniens ont fini à la troisième place, mais n’ont pas suffisamment de points (1 pt) pour passer parmi les meilleurs troisièmes. Quant aux Lionceaux indomptables, ils sont derniers du groupe K, avec zéro point.

LOUIS GEORGES DIATTA