En visite à Abidjan où il a participé au Forum économique de Treichville, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a plaidé pour une coopération africaine renforcée, fondée sur l’hospitalité, la solidarité et l’intégration des peuples.

Accueilli chaleureusement par le maire de Treichville, François Albert Amichia, et les autorités ivoiriennes, l’édile thiessois a placé son intervention sous le signe de la fraternité historique entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Il a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil qui lui a été réservé, saluant Abidjan comme une ville de convivialité, de générosité et de partage. « Entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, c’est une vieille histoire de fraternité, de solidarité et d’amitié entre nos deux peuples », a-t-il rappelé, soulignant la profondeur des liens humains, culturels et familiaux qui unissent les deux nations depuis des générations.

Pour Dr Babacar Diop, cette proximité dépasse les relations diplomatiques et les frontières nationales. Elle s’incarne dans les mariages, les brassages culturels, les liens de parenté et les trajectoires communes des communautés sénégalaise et ivoirienne. « En vérité, nous sommes devenus un même peuple avec deux États et deux drapeaux différents », a-t-il affirmé.

Au cœur de son discours, le maire de Thiès a rendu un vibrant hommage à Treichville, qu’il considère comme l’une des expressions les plus accomplies de l’hospitalité et du métissage africains. Il a salué la mémoire des premiers habitants de la commune, auxquels il attribue la construction d’une cité ouverte, accueillante et profondément marquée par la rencontre des cultures. Selon lui, Treichville constitue un exemple vivant de coexistence et d’intégration, où la diversité ethnique et culturelle devient une richesse collective.

« La différence n’est pas une menace, elle est une occasion de dialogue et d’enrichissement mutuel », a-t-il souligné.

Dans un contexte mondial marqué par les crises migratoires, la montée des replis identitaires et le rejet de l’étranger, Dr Babacar Diop estime que Treichville porte un message universel. Celui d’une Afrique capable d’accueillir, de tendre la main, de partager ses ressources et de faire de l’étranger un membre à part entière de la communauté.

Il a ainsi rappelé que l’hospitalité africaine ne se limite pas à un geste symbolique, mais repose sur des valeurs concrètes : l’accueil, l’accès au logement, le travail, l’intégration sociale et la création de liens familiaux.

Thiès et Treichville, des villes jumelles de destin

Dans cette perspective, le maire de Thiès a établi un parallèle entre Treichville et sa ville, qu’il présente comme deux territoires partageant une même vocation historique : celle de l’ouverture et de l’accueil. « Treichville est la ville la plus africaine de toute la Côte d’Ivoire, tout comme Thiès est la ville la plus africaine de tout le Sénégal », a-t-il déclaré, évoquant les similitudes entre les deux villes, notamment leur capacité à accueillir des populations venues d’horizons divers.

Il a rappelé que Thiès, notamment grâce à son histoire ferroviaire, a accueilli des communautés originaires du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Cap-Vert et de Côte d’Ivoire. Ces populations se sont progressivement enracinées dans la ville, contribuant à son développement économique, social et culturel.

Aujourd’hui, cette proximité historique se traduit par une volonté politique de renforcer les relations entre les deux collectivités. La coopération entre Thiès et Treichville entend ainsi ouvrir une nouvelle page de la coopération décentralisée africaine, reposant sur le respect mutuel, la dignité et la réciprocité.

Pour Dr Babacar Diop, les partenariats entre collectivités africaines ne doivent plus être envisagés sous le prisme de l’assistance ou de la dépendance vis-à-vis de partenaires extérieurs, mais comme de véritables espaces d’échanges, de solidarité et de valorisation des compétences locales.

Intervenant également sur les enjeux de développement urbain, le maire de Thiès a insisté sur la nécessité de repenser les politiques municipales face aux défis croissants auxquels sont confrontées les villes africaines.

Surpopulation, insécurité, changement climatique, inondations, dégradation des infrastructures, chômage, inégalités sociales, tensions communautaires et perte de dynamisme économique : autant de menaces qui fragilisent les espaces urbains et exigent des réponses innovantes.

Il a plaidé pour une nouvelle approche de l’urbanisme, articulée autour de la rénovation urbaine, de l’embellissement des villes, de la recherche de financements innovants et d’une meilleure planification territoriale. Mais cette transformation, selon lui, ne saurait être exclusivement guidée par les intérêts privés ou les logiques de rentabilité économique. « Nous devons promouvoir le droit à la ville pour tous », a-t-il insisté, appelant à préserver les ressources essentielles, les services publics et les biens communs au bénéfice de l’ensemble des habitants.

Le maire de Thiès a également défendu une gouvernance urbaine davantage participative, fondée sur la démocratie délibérative, la transparence et la lutte contre la corruption. Pour lui, la ville doit être un espace de renouvellement démocratique, où les citoyens prennent pleinement part aux décisions qui déterminent leur cadre de vie.

Ndeye Diallo (Thiès)