Pour sa deuxième édition, le forum Sénégal Women in Energy rassemble acteurs du secteur pétrolier et gazier, institutions publiques et établissements académiques autour d'une ambition commune : renforcer la place des femmes dans l'énergie.

Entre séances de mentorat, partage d'expériences et panels d'échanges, le forum Women in Energy a fait le plaidoyer pour une meilleure orientation des étudiantes vers les filières techniques et une réflexion concrète sur le maintien des carrières féminines dans le domaine de l'énergie. Ainsi, trois ans après une première initiative portée par BP, le rendez-vous Women in Energy change d'échelle. Pour cette deuxième édition, l'objectif est d'inscrire le dialogue sur le leadership féminin dans une démarche collective associant opérateurs et partenaires institutionnels.

C'est ce qu'explique la responsable de la communication et des affaires externes de BP Sénégal, Fatimata Sow qui insiste sur la volonté de fédérer les énergies autour de l'essentiel. « Cette année, nous voulions relancer ce forum-là, mais en conviant aujourd'hui les acteurs qui évoluent dans le secteur du pétrole et du gaz. Et Kosmos, parce que c'est notre partenaire en coentreprise avec Petrosen, et Woodside étant un opérateur qui est actuellement en opération, nous avons voulu joindre nos forces pour pouvoir vraiment apporter nos expériences, échanger, motiver la génération future dans le secteur de l'énergie. »

Avant même l'ouverture des débats, la rencontre a débuté la veille par une session de mentorat dédiée aux jeunes filles. Des institutions académiques ont fait le déplacement avec leurs étudiantes pour leur permettre d'appréhender concrètement les métiers existants, les parcours d'accès et l'utilité d'un accompagnement structuré pour guider leurs choix d'orientation. « C'est à travers les expériences des mentors qui étaient dans la salle que l'on comprend que tout est possible, que pour y arriver, il faut croire en soi et pousser en avant ses idées, ses rêves, et ne jamais douter. »

Pour le secrétaire permanent du Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz, Khadim Bamba Diagne, , la portée d'une telle rencontre organisée avec BP, Woodside, Sangomar, Kosmos, etc avec le concours du ministère de l'Énergie tient d'abord à sa capacité à ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi et de responsabilités aux femmes et aux étudiantes après leur formation.

Il souligne que l'un des principaux freins reste culturel : l'idée reçue selon laquelle l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans ses dimensions techniques, serait réservée aux hommes. Le rôle des femmes déjà en poste est alors essentiel pour incarner d'autres modèles auprès des plus jeunes. « L'idée, c'est vraiment que le pétrole et le gaz, les gens pensent que c'est un métier purement masculin, surtout les professions d'ingénieurs et de techniciens. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut des femmes ingénieures, des techniciennes, des polytechniciennes, car le domaine pétrolier et gazier, bref de l'énergie peut être doit se conjuguer au féminin.»

Au-delà de l'accès aux études scientifiques et techniques, le Dr Khadim Bamba Diagne met le doigt sur une fragilité observée tout au long du parcours scolaire et universitaire. Si les jeunes filles affichent d'excellents résultats au BFEM et au baccalauréat, leur présence diminue sensiblement à partir du niveau master. En cause, souvent, les contraintes liées au mariage, à la maternité et leurs répercussions sur l'évolution professionnelle. « Il est temps de réfléchir sur comment gérer cette période difficile, 25-35 ans, pour permettre aux femmes de traverser dans les meilleures conditions cette parenthèse de leur vie. Parce qu'on voit que les femmes à partir de 35 ans sont extrêmement performantes. »

Cette deuxième édition de Women in Energy pose ainsi les jalons d'un accompagnement plus complet : susciter des vocations dès l'université, mais aussi créer les conditions permettant aux femmes de franchir les étapes décisives de leur carrière dans le secteur de l'énergie. À ce propos, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du pétrole, Cheikh Diagne, ne dit pas autre chose. « Face à la transition énergétique et à la transformation structurelle que traverse notre économie, la valorisation du capital humain qui passe également par le concours des femmes constitue une dimension stratégique indispensable pour bâtir notre avenir énergétique. »

Mamadou Diop