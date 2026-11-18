Chaque match de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France donne un peu plus d’indications que le précédent sur les idées de jeu du nouveau sélectionneur. La trêve internationale de novembre a prouvé qu’il entend avoir un trident particulièrement technique au milieu, composé de Rabiot, Da Cunha et Cherki. Suffisant pour battre l’Espagne, cauchemar qui ne quitte jamais les esprits bleus ?

Presque quatre mois jour pour jour ont séparé la demi-finale du Mondial 2026 perdue face à l’Espagne et la victoire en Ligue des nations contre la Turquie, et on serait tenté de dire que tout a changé pour l’équipe de France. Les hommes d’abord, autant sur le banc que sur le terrain, les idées ensuite, même si le projet de jeu de Zinédine Zidane n’est évidemment pas encore bien visible après seulement six matchs. « On a besoin de garder le ballon, on est une équipe qui aime courir avec le ballon.

Sans ballon, ce n’est pas notre truc », théorisait le sélectionneur, une fois la qualification pour les quarts acquise au terme d’un match conclu avec 60 % de possession. Il va falloir en montrer encore plus pour convaincre et tourner définitivement la page Didier Deschamps, mais les bases sont là et elles se situent au milieu.

Les trois font la paire

Après des premiers tests à la rentrée, le rassemblement de novembre a donné quelques indications à propos des cadres de cette nouvelle ère : Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha et Rayan Cherki ont commencé les deux matchs comme titulaires. S’il ne faut pas enterrer trop vite Manu Koné, très remarqué en septembre, mais blessé, ou Eduardo Camavinga, dont les entrées restent convaincantes, ces trois-là semblent avoir pris une longueur d’avance. « C’est un milieu très complémentaire, ils sont techniques, créatifs », avance Guy Lacombe, ancien coach de Ligue 1, qui a révélé un certain Zizou – qu’il appelle encore Yazid.

Alors que Deschamps a souvent privilégié un double pivot, l’ancien entraîneur du Real Madrid garde son ossature à trois milieux. Surtout, les joueurs choisis sont plus techniques qu’athlétiques. Le grand gagnant de ces changements est évidemment Da Cunha, petit nouveau à Clairefontaine, mais déjà installé dans le onze. Après 180 minutes en novembre, le joueur de Côme s’affirme en position de sentinelle et, même si ses matchs sont loin d’être parfaits (face à la Turquie, une perte de balle aurait pu avoir le même impact que contre l’Italie en octobre, à savoir un but encaissé), la balance penche clairement vers le positif.

« Il est vraiment très intéressant. C’est un joueur intelligent, technique, qui relance très, très bien, s’enthousiasme Olivier Dall’Oglio. C’est une bonne surprise. Il fait partie des joueurs qui vont certainement maintenir beaucoup de choses dans le futur. » Avant la rencontre de dimanche, le principal intéressé confiait à la presse son enthousiasme au moment de fouler la pelouse avec le maillot bleu : « C’est vrai que j’ai un rôle différent à Côme, où je joue plus haut. Ici, je suis devant la défense, je dois moins me projeter qu’en club, mais j’aime les deux postes. Je me sens bien dans l’équipe, pour être honnête, je ne pensais pas avoir autant de temps de jeu. »

À 25 ans, le Roannais a moins d’expérience que Rabiot (31 ans), n’a jamais bénéficié du statut de crack comme Cherki (23 ans), et c’est peut-être cet amalgame qui entraîne la complémentarité. Quand l’ancien Lyonnais s’octroie quelques libertés essentielles à son jeu, les deux milieux de Serie A assurent l’équilibre, quitte à brider parfois le Milanais, pourtant offensif sous les ordres de Deschamps. « Rabiot est un garçon qui travaille beaucoup. On sait très bien que ce n’est pas dans l’ADN de Cherki de défendre, on le savait très bien à Lyon, mais on voit qu’il met beaucoup plus de volonté quand même », analyse l’ancien entraîneur de Saint-Étienne. « On avait peut-être des interrogations avec Cherki, mais le fait qu’il joue comme ça à Manchester City l’a fait progresser sans ballon. Rabiot ne diminue pas la qualité technique et il apporte plus dans les autres domaines, notamment physique », confirme Lacombe.

Une solution viable ?

Dimanche soir, le plus ancien de l’entrejeu était le garant du contrôle voulu par l’équipe de Zidane, prenant notamment la place du latéral qui montait. Un positionnement préventif qui n’a pas empêché les Bleus de se faire peur à plusieurs reprises. « C’est le point à corriger des six premiers matchs, on est mis rapidement en danger », souligne Dall’Oglio. D’autant plus que Rabiot, malgré un positionnement plus bas et une décharge de responsabilité à la relance, s’est montré plutôt brouillon, en témoignent ses 11 pertes de balle, soit autant que Cherki avec beaucoup moins de touches (46 contre 78).

Si les repères ne sont pas encore parfaitement trouvés, ce milieu de terrain reste performant sans ballon, et semble capable de gérer aussi bien un pressing intense, comme entrevu lors de la trêve précédente ou durant la première période en Italie, qu’un tempo plus lent.

Autant de points qui rappellent la large palette du milieu espagnol. Rodri et compagnie sont évidemment dans les têtes de tout le monde, quatre mois après avoir mis au supplice leurs vis-à-vis français avant de s’adjuger le doublé Euro 2024 – Mondial 2026. Tel le cheval de Troie, Zinédine Zidane, qui connaît le système ibérique comme sa poche, pourrait avoir l’antidote, et l’ancien du Real semble visiblement combattre le feu par le feu.

« Ce n’est pas évident d’avoir des joueurs aussi polyvalents que peut avoir l’Espagne, qui peuvent aussi attaquer, qui sont très techniques et qui sont capables de défendre avec force. Je pense que Zidane peut faire avancer les mentalités là-dessus en France, mais il faudra des résultats », juge Dall’Oglio, qui voit un « risque » à prendre pour enfin battre cette Roja. Avant un potentiel choc en quarts de finale, le milieu français aura au moins pu prendre quelque peu ses marques. Désormais, place au crash-test ?

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