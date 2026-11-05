Publié le 5 Nov 2026 - 16:02
GAMOU ANNUEL DE GUYÈT CHÉRIF

Tivaouane prépare l’accueil des pèlerins, le khalife appelle au dialogue

 

À l’approche du Gamou de Guyèt Chérif, prévu le samedi 14 novembre, la préfecture de Tivaouane a réuni les services chargés de la sécurité, de la santé et de l’assainissement. Le khalife, Chérif Mame Aïdy Aïdara, a profité de l’occasion pour appeler les responsables politiques à dépasser leurs divergences et à se pencher sur les difficultés des populations.

 

Un poste médical avancé, des ambulances et des citernes d’eau figurent parmi les moyens prévus pour accueillir les pèlerins au Gamou de Guyèt Chérif. Réunis à la préfecture de Tivaouane autour du préfet Abou Sow, les membres du Comité départemental de développement (CDD) ont examiné les demandes du comité d’organisation et précisé les mesures que chaque service compte mettre en œuvre.

Le préfet a annoncé le déploiement des forces de défense et de sécurité, notamment de la gendarmerie. Les sapeurs-pompiers assureront les interventions d’urgence et contribueront à l’approvisionnement en eau en mettant des citernes à disposition. Le district sanitaire prévoit d’installer à Guyèt Chérif un poste médical avancé doté d’une équipe soignante et d’ambulances pour les éventuelles évacuations. Des actions de sensibilisation à la diphtérie sont également envisagées.

Le service d’hygiène doit mener des opérations de désinfection et contrôler les denrées alimentaires. L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) sera sollicité pour fournir des camions de vidange et des toilettes mobiles. La Senelec a donné des assurances sur la continuité de l’alimentation électrique et évoqué la possibilité de mobiliser des groupes électrogènes de secours. Les services des eaux et forêts ont été appelés à faciliter l’approvisionnement en bois mort.

Président du comité d’organisation et porte-parole du khalife, Chérif Sidi Mohamed Aïdara a salué les engagements des services de l’État et des autres partenaires, dont la mairie, la Croix-Rouge et la Sonatel. Il a dit espérer que les mesures annoncées seraient mises en œuvre à temps, notamment pour l’éclairage, l’hygiène et les communications.

Le khalife de Guyèt Chérif, Chérif Mame Aïdy Aïdara, a appelé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et les députés à privilégier le dialogue pour préserver la paix et la stabilité du pays.

Le guide religieux les a aussi invités à faire passer les préoccupations des populations avant leurs intérêts personnels. Il a demandé une attention particulière pour les sinistrés, les paysans et les familles vulnérables, et cité la cherté de la vie et les coupures d’électricité parmi les difficultés auxquelles les responsables politiques doivent apporter des réponses.

Ndeye Diallo (Thiès)

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social
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