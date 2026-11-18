Le village religieux de Gouye Yatte Chérif, situé dans la commune de Méouane, a célébré son Gamou annuel 2026 dans une atmosphère de ferveur religieuse et de communion spirituelle. Cette édition a été marquée par d’importants messages du khalife général, Mame Hamdy Chérif Aïdara, qui a notamment appelé la jeunesse à renoncer à l’émigration irrégulière et invité les acteurs politiques à privilégier le dialogue face aux tensions persistantes entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale.

L’un des temps forts du gamou de Gouye Yatte Chérif a été l’appel solennel lancé par Mame Hamdy Chérif Aïdara à l’endroit de la jeunesse sénégalaise, particulièrement exposée aux risques de l’émigration irrégulière. Face à la multiplication des départs clandestins par voie maritime et aux drames récurrents qui endeuillent de nombreuses familles, le guide religieux a exhorté les jeunes à renoncer aux traversées périlleuses de l’océan à bord de pirogues.

Cet appel s’inscrit dans une démarche de sensibilisation visant à préserver des vies humaines et à rappeler aux jeunes l’importance de croire en leurs capacités, de saisir les opportunités disponibles et de privilégier des perspectives d’avenir qui ne mettent pas leur existence en danger.

Au-delà des préoccupations sociales et nationales, les autorités religieuses ont également remis au premier plan les difficultés structurelles auxquelles demeure confrontée la cité de Gouye Yatte Chérif. L’enclavement routier, les insuffisances dans l’accès à l’eau potable et les limites de la couverture du réseau téléphonique constituent autant de contraintes qui entravent le développement de la localité et compliquent l’accueil des milliers de fidèles venus prendre part au Gamou.

À cet effet, le khalife a plaidé pour une meilleure prise en charge institutionnelle de la cité religieuse. Il estime que Gouye Yatte Chérif mérite désormais d’être intégrée au programme de modernisation des cités religieuses, au regard de son importance spirituelle et de l’envergure de son rendez-vous religieux annuel. « Gouye Yatte a besoin d’infrastructures structurantes pour l’accueil de ses hôtes de marque et pour l’organisation d’événements religieux dont le Gamou annuel, qui nécessite des dépenses énormes en l’absence d’infrastructures de qualité », a-t-il fait valoir.

Il souhaite ainsi une implication plus soutenue de l’État, notamment à travers l’organisation d’un Comité régional de développement (CRD) sous l’égide du gouverneur, suivi d’une réunion nationale présidée par le ministre de l’Intérieur. Une démarche qui permettrait, selon le religieux, d’anticiper les besoins de la cité, de renforcer les dispositifs organisationnels et d’inscrire durablement Gouye Yatte Chérif dans une dynamique de modernisation.

Les tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale dénoncées

Egalement, Mame Hamdy Chérif Aïdara, par la voix de son porte-parole, a livré un message à l’endroit de la classe politique sénégalaise, dans un contexte marqué par des tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Préoccupé par les répercussions de ces divergences sur la vie nationale, le guide religieux a invité les responsables politiques, aussi bien au sein du pouvoir exécutif que de l’institution parlementaire, à faire preuve de retenue, de responsabilité et de dépassement. Pour lui, les rivalités et les querelles politiques ne doivent en aucun cas prendre le dessus sur les attentes des populations, déjà confrontées à de nombreuses difficultés socioéconomiques.

Le khalife considère notamment que le blocage de textes législatifs à l’Assemblée nationale peut avoir des conséquences préjudiciables pour l’ensemble des Sénégalais. Il a, dans cette perspective, exhorté les députés et les membres de l’Exécutif à privilégier le dialogue, la concertation et le compromis afin de préserver la stabilité des institutions et de garantir le fonctionnement normal de l’État.

Ndeye Diallo (Thiès)