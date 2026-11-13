L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits ont renforcé, hier, leur partenariat pour la création d’une crèche universitaire. La structure doit faciliter la poursuite des études et l’activité professionnelle des parents sur le campus.

À qui confier son enfant pendant les cours ou les heures de travail ? À l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), une future crèche doit apporter une réponse à cette difficulté rencontrée par des parents de la communauté universitaire. Le recteur, le Pr Alioune Badara Kandji, et la directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits (ANPECTP), Tabaski Ba, ont posé, hier, la première pierre de cette structure. Ils ont également signé l’avenant nº 1 à l’accord-cadre de coopération entre les deux institutions.

Le projet entend alléger les contraintes de garde qui pèsent sur la vie professionnelle et les études. Pour le recteur, l’université doit prendre sa part dans la recherche de solutions. « Ce que nous actons aujourd’hui, c’est la volonté de ne plus laisser aucun parent, membre de notre personnel, seul face à l’équation de la garde sécurisée de sa progéniture », a-t-il déclaré. Alioune Badara Kandji lie cette prise en charge aux conditions de travail sur le campus. Selon lui, « un parent rassuré est un collaborateur plus serein, un enseignant plus disponible, un chercheur plus créatif, en somme, un personnel plus engagé ».

La directrice générale de l’ANPECTP a également insisté sur les difficultés auxquelles cette crèche doit répondre. « Mettre en place une crèche au sein de l’Ucad répond à une préoccupation sociale bien réelle, notamment permettre aux parents, aux étudiantes et aux femmes du personnel universitaire, de poursuivre leurs études et leur carrière dans de meilleures conditions, tout en assurant à leurs enfants un accueil adapté à leurs besoins », a souligné Tabaski Ba. Elle a inscrit cette initiative dans les orientations de l’axe 2 de la Stratégie nationale de développement « Sénégal 2050 : agenda national de transformation ».

Au-delà de l’accueil des enfants, l’Ucad souhaite faire de la structure un espace de formation pratique. Le recteur envisage notamment d’y accueillir des étudiants de plusieurs disciplines pour des stages et des activités de recherche. « Cette crèche, installée au cœur de notre campus, sera un laboratoire vivant. Nos étudiants en sciences de l’éducation, en psychologie, en médecine, en sciences sociales, en nutrition ou en travail social pourront y effectuer des stages, y observer, y apprendre, y innover », a-t-il expliqué. Pour Alioune Badara Kandji, le projet donne aussi une traduction concrète aux ambitions d’inclusion de l’université. « L’inclusion et l’équité dont nous parlons tant dans nos amphithéâtres se jouent aussi là, très concrètement, à la porte d’une crèche », a-t-il affirmé.

Mamadou Diop