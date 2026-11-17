Face à la saleté, à l’insécurité et au défaut d’investissement au marché au poisson de Kaolack, la ministre de la Pêche durcit le ton. En effet, saisie par les professionnels du marché eux-mêmes, qui dénoncent la situation, elle annonce le retrait de la gestion du marché à la mairie de Kaolack pour la confier à l’État du Sénégal.

Beaucoup de Kaolackois dénoncent depuis des années la mauvaise gestion du marché au poisson de Kaolack. D’ailleurs, c’est un secret de Polichinelle que de souligner le niveau de dégradation des lieux, tant sur le plan de l’assainissement que sur celui de la gestion des fonds, en ce sens que ceux-ci ne seraient pas logés à la perception, mais plutôt à la chambre de commerce de Kaolack et, pour d’autres, dans un compte bancaire privé.

Une pratique, si elle est avérée, qui trahit les textes qui régissent la gestion du marché. Dans les allées du marché au poisson, l’insalubrité a été longtemps décriée, surtout en saison des pluies, où les lieux deviennent impraticables, menaçant la santé des populations. En effet, les marchandises, notamment les ressources de la mer, côtoient la saleté et les eaux usées, avec tout le danger que cela comporte.

Pourtant, chaque jour, les autorités municipales prélèvent des taxes sur les activités des occupants du marché, qui peinent à s’en sortir face à la vie chère. Forte de ces constats, la ministre de la Pêche, saisie par des acteurs du marché dénonçant un marché agonisant, s’empare de l’affaire avec fermeté, apprend-on. En effet, Amy Mara Dieye aurait décidé de siffler la fin de la récréation face aux difficultés du marché, en annonçant que la gestion du marché au poisson sera désormais confiée à l’État du Sénégal. Une annonce qui a résonné comme une bombe, plongeant les gestionnaires actuels du marché dans une panique généralisée. En effet, une partie des travailleurs du marché, considérée comme proche du maire Serigne Mboup, qui a nommé l’équipe de gestion du marché, a fait face à la presse pour affirmer être au courant de la volonté de la ministre Amy Mara Dieye de leur retirer la gestion.

Selon Magueye Ndiaye, premier vice-président de l’association des occupants du marché, réputé proche de la gestionnaire principale du marché, Ndeye Lobé Lam, adjointe au maire de Kaolack, « la tutelle ne devrait pas se limiter à des dénonciations, mais plutôt leur parler avant de prendre une décision ». Surtout que, selon M. Ndiaye, le marché se porte bien depuis l’avènement de Serigne Mboup à la tête de la municipalité de Kaolack. À son avis, beaucoup de choses ont été faites, tant sur le volet de l’assainissement que sur celui de la gestion.

Dès lors, retirer le marché à l’équipe actuelle serait la pire des décisions à prendre. Seulement, ici à Kaolack et même au sein du marché au poisson, l’annonce de rendre le marché à l’État est bien accueillie, en ce sens qu’il est considéré que la gestion est « politisée par l’équipe du maire de Kaolack, qui se remplit les poches sans investissement sur les lieux ». La même crise que celle connue au marché central de Kaolack, dont les occupants ont toujours décrié la gestion, est évoquée. Pour eux, l’élection de Serigne Mboup a eu des conséquences dramatiques sur les populations kaolackoises et, pour ce qui les concerne, les marchés central et au poisson.

Parmi ceux qui approuvent la posture de la ministre, Atou Ndiaye, président du marché au poisson de Kaolack, déclare : « C’est une très bonne décision de reprendre le marché et de le confier à l’État du Sénégal. Le marché est à genoux et il n’y a que l’État qui peut le redresser, car il dispose des moyens financiers et matériels. Sur le plan sécuritaire, depuis plusieurs années, l’implantation d’un poste de police dans le marché a été une doléance vaine. Donc, si l’État reprend le marché, en 72 h, je parie qu’un poste de police sera érigé, surtout que nous ne sommes pas en sécurité du tout.

De plus, le marché est confronté à un grave problème d’assainissement que seul un État peut résoudre. La gestion de l’argent récolté comme taxes pose problème, car il y a des magouilles et les travailleurs du marché n’y gagnent presque rien. Je ne vois pas pourquoi on s’oppose à la gestion du marché par l’État du Sénégal, qui a toutes les possibilités de redresser le marché ? » a expliqué Atou Ndiaye. En agitant l’idée de retirer la gestion du marché au poisson aux proches du maire, Amy Mara Dieye s’est heurtée à une certaine résistance « impopulaire », mais, d’autre part, des centaines de Kaolackois, y compris les organisations les plus représentatives au sein du marché, saluent une telle posture qui, selon eux, sauve des vies et réoriente les fonds collectés vers des investissements nécessaires à l’épanouissement du marché et à celui de ses occupants.

Bachir KANE