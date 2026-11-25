Réunis mardi 24 novembre à l’occasion du premier forum du Maritime Anti-Corruption Network (MACN) consacré aux ports sénégalais, les acteurs du secteur maritime ont débattu des pratiques qui pèsent sur l’attractivité du port de Dakar. Le Premier ministre a plaidé pour des procédures écrites et la dématérialisation des opérations portuaires et douanières.

Le port de Dakar a un problème de réputation auprès de certains armateurs. C’est le constat dressé mardi 24 novembre par Me Mame Adama Guèye, représentant au Sénégal du Maritime Anti-Corruption Network (MACN), à l’ouverture du premier forum du réseau consacré à l’efficacité et à l’intégrité dans les ports sénégalais. Lors de l’assemblée générale du MACN, tenue en janvier à Athènes, plusieurs membres lui ont fait part de leurs réserves. « J’ai constaté, pour avoir été abordé par beaucoup de membres, que le port de Dakar n’a pas une bonne réputation », a-t-il confié.

L’avocat a évoqué une disposition baptisée « Spécial Dakar Clause », qui, selon lui, inciterait certains membres du réseau à éviter une escale à Dakar lorsqu’ils en ont la possibilité. « C’est une très mauvaise tendance. C’est un mauvais message à la communauté », a-t-il déploré. À ses yeux, la présence du Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, au forum témoigne d’une volonté politique de s’attaquer à ces difficultés.

Le MACN, réseau international d’entreprises maritimes engagées dans la lutte contre la corruption, rassemble plusieurs centaines d’acteurs, dont de grands armateurs. Au Sénégal, une première mission d’évaluation, menée en 2023, a été suivie par la mise en place d’un groupe de travail national en avril 2024. Me Guèye résume l’attente des entreprises membres. Elles veulent connaître les règles applicables et se disent prêtes à s’acquitter des sanctions prévues lorsqu’elles les enfreignent.

Pour le chef du gouvernement, la qualité du service rendu aux usagers pèse directement sur la capacité du Sénégal à s’imposer comme un pôle logistique en Afrique de l’Ouest. « La compétitivité d’un port se mesure surtout à la qualité de ses services, à la célérité de ses opérations, à la prévisibilité de ses procédures et à la confiance des opérateurs économiques », a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la formalisation des règles administratives. « Toute administration doit avoir des procédures écrites. C’est le minimum. » Le Premier ministre a également appelé à la « digitalisation intégrale des opérations portuaires et douanières ». La dématérialisation des formalités et l’interconnexion des systèmes d’information doivent permettre de suivre les opérations, de limiter les interventions informelles et de donner aux usagers une meilleure visibilité sur les délais et les coûts. Leur mise en œuvre suppose que les administrations, les autorités portuaires et les opérateurs privés harmonisent leurs procédures.

Ndayane et Sendou face aux mêmes exigences

Les projets portuaires de Ndayane et de Sendou donnent une autre dimension à cette réforme. Pour le représentant du MACN, les règles de fonctionnement des nouvelles plateformes doivent être fixées dès leur mise en service. « Dans cette période de transition, il ne faut pas que ce qui affecte actuellement le port de Dakar soit transféré vers le port de Ndayane. Il faut que les nouveaux ports partent sur de nouveaux standards », a-t-il prévenu. À Ndayane, où l’investissement privé annoncé s’élève à 1,2 milliard de dollars, la fréquentation du port pèsera sur sa rentabilité. Me Guèye a rappelé que le volume d’escales conditionnera les recettes nécessaires pour couvrir l’investissement et rembourser la dette. Les atouts géographiques du Sénégal et ses nouvelles infrastructures devront donc s’accompagner de procédures que les compagnies maritimes pourront connaître à l’avance et retrouver d’un port à l’autre.

Le Premier ministre a invité les participants à proposer des engagements précis, à désigner les responsables de leur exécution et à fixer un calendrier. Une déclaration d’engagement, une feuille de route et la création d’un comité national de suivi figurent parmi les pistes évoquées. Pour les usagers, les premiers résultats se vérifieront dans les opérations courantes, à travers le temps nécessaire pour accomplir une formalité, la possibilité d’en suivre le traitement et la connaissance des frais à acquitter. C’est sur ces changements que les armateurs pourront juger si les engagements pris au forum se traduisent dans le fonctionnement du port.

Fatou Ba