Réunies lundi à Thiès, les agences nationales de la Grande Muraille Verte ont examiné un dispositif commun de suivi. L’enjeu est de s’accorder sur les projets qui relèvent de l’initiative et de mesurer, d’un pays à l’autre, leurs résultats sur les terres dégradées et leurs effets sur les populations.

Quels projets peuvent être rattachés à la Grande Muraille Verte et comment en mesurer les résultats ? Ces deux questions étaient au cœur de l’atelier qui a réuni, lundi à Thiès, les agences nationales chargées de mettre en œuvre l’initiative. Dans le prolongement d’une rencontre à Addis-Abeba, les participants ont travaillé sur les critères à retenir pour identifier les projets, ainsi que sur les méthodes de collecte et de présentation des données. À l’ouverture des travaux, le ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables sur les interventions menées sur le terrain. L’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un tableau de bord commun. L’outil doit permettre de suivre l’avancement des projets, de comparer les résultats entre pays et de mieux rendre compte des réalisations aux États, aux partenaires financiers et aux populations concernées. Les travaux ont également porté sur l’Observatoire de la Grande Muraille Verte et les coalitions nationales.

Du reboisement à l’accès à l’eau

Au Sénégal, les interventions le long du tracé associent reboisement, régénération naturelle assistée et mise en défens de terres dégradées. Cette dernière consiste à limiter temporairement certains usages pour permettre à la végétation de se reconstituer. Les projets comprennent aussi l’aménagement de forages et le soutien à des activités génératrices de revenus dans les localités concernées. Le périmètre d’intervention de l’Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte a été étendu à l’ensemble du territoire national. Pour Aliou Gori Diouf, les projets de restauration des terres peuvent aussi soutenir l’économie locale et renforcer la cohésion sociale dans des territoires confrontés à des difficultés économiques et sécuritaires.

Le secrétaire exécutif de l’Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, Alioune Moustapha Garba, a rappelé les objectifs fixés pour 2030. L’initiative vise à restaurer 100 millions d’hectares de terres dégradées, à séquestrer 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d’emplois verts, notamment au bénéfice des jeunes et des populations rurales. Selon lui, l’évolution de l’initiative au fil des années rend nécessaire une définition commune des projets qui peuvent y être rattachés. Les indicateurs discutés à Thiès doivent permettre d’établir ce qui a été réalisé dans chaque pays et d’évaluer les effets de ces interventions. Les conclusions de l’atelier seront soumises au Conseil des ministres et au Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation.

Ndeye Diallo (Thiès)