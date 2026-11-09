Dans son rapport d’octobre 2026 sur l’économie africaine, la Banque mondiale souligne le potentiel de l’intelligence artificielle pour transformer l’économie africaine, tout en alertant sur les déficits d’infrastructures, de compétences et de gouvernance qui freinent son développement.

La révolution de l’intelligence artificielle (IA) ouvre une nouvelle perspective de transformation économique pour l’Afrique subsaharienne. Mais le continent dispose-t-il des moyens nécessaires pour en tirer pleinement profit ? C’est l’une des principales interrogations soulevées par la Banque mondiale dans son rapport « Poser les fondations pour l’IA – État des lieux de l’économie africaine », publié en fin d'octobre 2026. Le document examine à la fois les perspectives économiques de la région et les conditions indispensables à l’adoption et à l’adaptation de l’intelligence artificielle aux réalités africaines.

Le constat de l’institution de Bretton Woods est sans détour. Pour elle, l’IA pourrait devenir un puissant levier de productivité et de développement, mais les économies africaines ne disposent pas encore des infrastructures et des capacités institutionnelles nécessaires pour exploiter pleinement cette technologie. L’enjeu ne consiste donc pas simplement à accéder aux nouveaux outils numériques. Il s’agit surtout de construire un environnement économique, technique et réglementaire capable de les rendre accessibles, utiles et durables.

La Banque mondiale présente des perspectives particulièrement ambitieuses. Selon ses estimations, l’intégration de l’IA pourrait générer jusqu’à 1 000 milliards de dollars de valeur économique supplémentaire en Afrique d’ici à 2035, favoriser la création de 35 à 40 millions d’emplois numériques et produire près de 150 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles, dans un scénario où le continent parviendrait à exploiter pleinement son potentiel.

Un potentiel économique considérable, mais encore hypothétique…

Ces chiffres donnent la mesure des possibilités ouvertes par l’intelligence artificielle. Dans l’agriculture, elle pourrait améliorer les rendements, faciliter le diagnostic des maladies des cultures et optimiser l’utilisation des intrants. Dans l’éducation, elle pourrait contribuer à personnaliser les apprentissages et à réduire certaines inégalités d’accès aux ressources pédagogiques. Dans la santé, les administrations et les entreprises, elle pourrait soutenir l’analyse des données, accélérer certaines procédures et améliorer la qualité des services.

Toutefois, ces projections ne constituent pas une prévision de croissance garantie. Elles reposent sur un scénario ambitieux d’adoption et de diffusion de l’IA. La Banque mondiale estime que, compte tenu du niveau actuel de préparation du continent, son intégration pourrait n’apporter qu’une contribution comprise entre 0,2 % et 4 % à la croissance cumulée du PIB au cours de la prochaine décennie. Même cette fourchette suppose une accélération de l’adoption par rapport aux capacités actuellement disponibles.

Le décalage entre le potentiel annoncé et les perspectives réalistes révèle ainsi la principale difficulté : l’Afrique ne manque pas nécessairement de possibilités d’application, mais de conditions matérielles et institutionnelles pour les généraliser.

Des infrastructures numériques encore insuffisantes…

Le premier obstacle identifié concerne l’accès aux infrastructures de base. La Banque mondiale estime qu’environ 900 millions d’Africains ne sont toujours pas connectés à Internet. Cette situation limite mécaniquement la diffusion des outils d’intelligence artificielle, particulièrement dans les zones rurales et auprès des populations à faibles revenus.

À cette difficulté s’ajoute le déficit d’infrastructures informatiques. Alors que l’Afrique représente environ 18 % de la population mondiale, elle ne concentre que 0,6 % de la capacité mondiale des centres de données. Parmi les centres de données africains, seule une faible proportion, estimée à environ 5 %, serait adaptée aux exigences de l’intelligence artificielle.

Le problème ne se limite pas à la disponibilité des équipements. L’alimentation électrique demeure une contrainte majeure. Les centres de données, les infrastructures de calcul et les services numériques nécessitent une fourniture d’électricité fiable et continue. Or, dans plusieurs régions du continent, les coupures et les insuffisances du réseau électrique compromettent la disponibilité et la qualité des services.

À ces déficits s’ajoute la question des données. Le rapport souligne que les données africaines ne représentent qu’environ 2 % des données mondiales utilisées pour l’entraînement des systèmes d’IA. Cette faible représentation réduit la capacité des modèles à comprendre les langues, les contextes sociaux, les pratiques économiques et les réalités culturelles du continent.

L’exemple du swahili est pertinent. La plateforme Hugging Face recense 710 jeux de données dans cette langue, contre 88 844 pour l’anglais. Cette disproportion illustre le risque de voir les outils d’IA reproduire des biais linguistiques et culturels, faute de ressources suffisamment représentatives des sociétés africaines.

Une adoption encore inégale entre les pays et les secteurs…

La diffusion de l’IA progresse sur le continent, mais elle reste très contrastée. Selon les données présentées dans le rapport, la proportion de la population en âge de travailler utilisant des outils d’IA générative variait, au premier trimestre 2026, de 7,2 % au Rwanda à 23,1 % en Afrique du Sud. Seize pays demeuraient sous le seuil de 10 %.

Le secteur privé connaît également des niveaux d’adoption variables. Dans les grandes entreprises, les taux d’utilisation atteignent environ 44 % au Kenya et au Nigeria, contre 61 % aux États-Unis. Ces écarts témoignent d’une diffusion encore limitée, même au sein des économies africaines les plus avancées sur le plan numérique.

L’administration publique constitue un autre terrain d’application, mais son utilisation de l’IA demeure principalement orientée vers des fonctions internes. Le rapport indique que 90,8 % des systèmes publics identifiés soutiennent des fonctions administratives internes, tandis que 88,9 % relèvent de modèles prédictifs ou d’optimisation. L’IA générative ne représente que 1,4 % des systèmes recensés.

Sur les quinze pays examinés, neuf évaluent leur niveau d’utilisation de l’IA comme étant encore élémentaire. Par ailleurs, seules trois agences numériques nationales proposent des licences d’IA générative aux fonctionnaires. Ces données montrent que l’intelligence artificielle reste davantage un outil d’expérimentation et d’assistance qu’un instrument pleinement intégré à la transformation des administrations. Pour la Banque mondiale, le défi consiste désormais à dépasser les initiatives isolées et à favoriser des applications capables de produire des résultats concrets à grande échelle.

L’emploi, plus de complémentarité que de remplacement à court terme…

La question de l’emploi occupe une place importante dans le rapport. Contrairement aux inquiétudes souvent exprimées sur les conséquences de l’automatisation, la Banque mondiale estime que les effets immédiats de l’IA sur le marché du travail africain devraient être moins importants que dans les économies à revenu élevé.

Le rapport met en avant une exposition relativement faible des emplois africains à l’automatisation par l’IA, tout en soulignant le potentiel de complémentarité entre les travailleurs et les nouvelles technologies. L’intelligence artificielle pourrait ainsi renforcer les capacités humaines, améliorer la productivité et faciliter l’exécution de certaines tâches plutôt que provoquer, à court terme, un remplacement massif de la main-d’œuvre.

Cette perspective ne signifie toutefois pas que les risques sont inexistants. Les effets de l’IA varient selon les secteurs, les qualifications et les catégories de travailleurs. Le rapport relève notamment qu’au Kenya, hors secteur agricole, 53 % des femmes occupent des professions exposées à l’IA, contre 38 % des hommes. Les métiers administratifs, le service à la clientèle et la vente au détail figurent parmi les activités concernées.

L’accès à Internet constitue également un facteur déterminant. Un travailleur dont le métier pourrait bénéficier des outils d’IA ne peut en tirer avantage s’il ne dispose pas d’une connexion suffisante. La fracture numérique risque ainsi de devenir une fracture de productivité, en favorisant les travailleurs et les entreprises déjà connectés.

Sortir de la fascination technologique pour construire les capacités…

La priorité ne consiste donc pas seulement à préparer les économies africaines aux transformations de l’emploi, mais également à développer les compétences numériques, techniques et professionnelles permettant aux populations de tirer parti de ces évolutions.

Au terme de son analyse, la Banque mondiale défend une idée centrale : l’avenir de l’intelligence artificielle en Afrique dépendra moins de la multiplication des annonces technologiques que de la capacité des États à construire les fondations nécessaires à son utilisation.

Le véritable défi africain n’est donc pas simplement d’entrer dans l’ère de l’intelligence artificielle. Il est de ne pas y entrer en position de dépendance, avec des infrastructures insuffisantes et une capacité limitée à définir ses propres priorités technologiques.

Khaly SARR