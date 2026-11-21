L’infirmerie des Lions ne désemplit pas. Plusieurs internationaux sénégalais sont encore à l’arrêt ou en phase de reprise. C’est le cas d'Ismaïla Sarr, d'Abdallah Sima et de Krépin Diatta, dont les situations évoluent différemment en Angleterre et en France.

Absent des terrains depuis le match de Ligue Europa contre Besiktas, le 22 octobre dernier, Ismaïla Sarr n'a toujours pas réintégré l'entraînement collectif de Crystal Palace. Blessé à l'aine depuis plusieurs semaines, l'attaquant sénégalais reste indisponible.

En conférence de presse ce jeudi, son nouvel entraîneur Thomas Frank n'a pas voulu se montrer rassurant. ‘’Il est difficile de dire quand il pourra reprendre l'entraînement. Il s'agit d'une blessure à l'aine, il faut donc faire preuve de prudence. Avec ce type de blessure, il faut être très attentif à l'intensité des efforts demandés’’, a-t-il expliqué. Le technicien danois a même laissé entendre que le retour de l'international sénégalais pourrait encore s'étirer. ‘’Cela pourrait prendre un peu plus de temps. Il faut éviter de faire deux pas en avant pour ensuite en faire deux en arrière. Le processus pourrait donc s'étirer un peu. Il ne sera pas forcément sur le terrain la semaine prochaine’’, a-t-il ajouté.

Abdallah Sima vers le retour

La nouvelle est en revanche plus encourageante du côté de Lens. Pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du RC Lens ce jeudi, Didier Digard a annoncé de bonnes nouvelles concernant son groupe, avant la réception de Toulouse samedi à 19h45. Absent ces dernières semaines, Abdallah Sima a repris l'entraînement collectif mercredi avec le RC Lens. L'attaquant sénégalais pourrait être dans le groupe samedi pour affronter Toulouse.

Krépin Diatta incertain

Krépin Diatta reste, lui, incertain pour le déplacement de Watford à Sheffield United, prévu ce samedi 21 novembre. Dans son dernier point médical publié ce jeudi, le club anglais indique que l'international sénégalais souffre d'un problème à la cheville et que son cas sera réévalué avant la rencontre.

Le défenseur des Lions s'était blessé le 7 novembre dernier face à Middlesbrough (0-0). Titulaire au coup d'envoi, il avait ressenti une douleur en début de match avant de céder sa place dès la 14e minute. Cette blessure l’avait contraint à déclarer forfait pour le dernier rassemblement des Lions, pour la double confrontation remportée contre le Soudan (4-1, 2-4), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

LOUIS GEORGES DIATTA