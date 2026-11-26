L'Europe n'a pas perdu sa pertinence au Sahel, à condition de sortir du court terme. L'avis est du patron de l'ONG Timbuktu Institute, Dr Bacary Sambe.

Timbuktu Institute a pris part, à Bruxelles, au Schuman Security and Defence Forum (17-18 novembre). Lors de la session consacrée aux think tanks, Dr Bakary Sambe a mis en garde contre un risque de décalage de la réponse européenne à l'influence russe au Sahel. Un décalage qui tient, selon lui, autant aux pesanteurs de l'Europe qu'à la capacité d'adaptation de Moscou.

Le Schuman Forum réunit chaque année à Bruxelles responsables politiques, militaires, diplomates et chercheurs autour des enjeux de sécurité et de défense de l'Union européenne. Dans le débat réservé aux centres de réflexion, la question sahélienne s'est imposée sous un angle précis : comment l'Europe répond-elle à une influence russe qui s'est installée durablement dans la région, et qui ne ressemble plus à celle d'il y a cinq ans ?

Pour le directeur du Timbuktu Institute, le diagnostic est clair. L'Europe court le risque d'ajuster sa réponse à une réalité qui a déjà changé. Il identifie deux sources à ce décalage : la difficulté européenne à dépasser le choc de l'avance informationnelle russe, et l'évolution rapide de la stratégie de Moscou, qui a tourné la page du mercenariat vers l’institutionnalisation et la diversification sectorielle de sa coopération. Moscou qui cible le concret et une Europe qui en est encore au containment informationnel ; domaine dans lequel la Russie jouit de l’avantage de l’ancrage local avec des relais et une endogénéisation des méthodes.

Le premier décalage, selon le Dr Sambe, est d'ordre paradigmatique, car pendant plusieurs années, la Russie a pris une avance nette dans l'espace informationnel sahélien. Cette avance a contribué à la perte d'influence de l'Europe, puis au rejet ouvert de certains pays européens.

Pour le Dr Sambe, l'Europe peine encore à sortir de ce choc vu qu'elle continue de lire la situation à travers le prisme de la défaite informationnelle, en cherchant à répondre au coup pour coup aux narratifs hostiles. Or ce terrain est déjà occupé. Les récits favorables à Moscou se sont enracinés et circulent désormais d'eux-mêmes, portés par des acteurs qui en ont endogénéisé le contenu et l’orientation.

Les espaces numériques maliens en offrent une illustration car la coopération militaire russe y est régulièrement présentée comme une rupture d'avec les rapports de dépendance associés à l'ancien partenaire français. Des médias locaux comme Kati 24 mettent en avant la « sincérité » et la « dignité » du partenariat russo-malien. L'Europe ne fait plus face à une propagande importée, mais à ce qui ressemblerait à des convictions partagées par une partie de l'opinion.

Une Europe qui se bat sur deux fronts

Le premier décalage des réponses européennes au Sahel face à la Russie s'aggrave d'un déséquilibre structurel, indique le patron de Timbuktu Intstute. Sans y être préparée par une stratégie à long terme, selon lui, l'Europe a été contrainte de mener un double combat. « Au Sahel, elle cherche à contrecarrer la stratégie de Moscou et les manipulations de l'information et ingérences étrangères (FIMI). En Europe, elle est pleinement engagée dans le dossier ukrainien. La Russie, elle, semble ne pas avoir à gérer le dossier de l'Ukraine au Sahel : elle y avance sur un seul front tout en renvoyant à l’Europe l’image d’un pays capable de nuire à ses intérêts loin de ses frontières. Ce déséquilibre pèse lourdement sur les perceptions », dit-il.

Le Dr Sambe pointe aussi du doigt le déficit de pédagogie et de communication sur le conflit ukrainien auprès des populations de la région. Pour beaucoup de Sahéliens, cette guerre reste lointaine et mal comprise. Ses enjeux ne leur ont jamais vraiment été expliqués, alors qu'ils en subissent pourtant les effets, notamment sur les prix alimentaires et énergétiques. C’est le même biais cognitif entre des Sahéliens qui pensent être au cœur des préoccupations et des priorités européennes alors que l’Europe est complètement obnubilée par la question ukrainienne.

"L'Ukraine elle-même pourrait avoir sa part de responsabilité sur cette perception tenace au Sahel d’un conflit tout d’abord intereuropéen dépouillé du sens qu’on lui donne en Europe en ce qui est de la défense de la démocratie. Les maladresses de la diplomatie ukrainienne au début de cette guerre de même que son manque d'agilité dans la communication sur le conflit ont laissé le champ libre aux campagnes de désinformation. Celles-ci ont installé l'image d'une Ukraine devenue bras armé des puissances occidentales et parfois même actrice dans le conflit sahélien. À l'heure des narratifs souverainistes, cette image pèse lourd", souligne le Dr Sambe.

D'après lui, le résultat de cette bataille européenne sur deux fronts est un véritable paradoxe. L'Europe est perçue comme combattant la Russie au Sahel avec les arguments d'un conflit qui n'est pas considéré comme celui de la région par les populations de la région. A ses yeux, sa lutte contre la désinformation, qui est un défi partagé avec les autres pays, risque alors d'être lue comme l'exportation d'une guerre européenne sur le sol africain.

Une Russie qui a changé de registre

Le second décalage tient, selon Dr Bakary Sambe, à la capacité d'adaptation inattendue de Moscou. La Russie, dit-il, cherche à se défaire de l'image d'une influence bâtie sur le mercenariat de Wagner et sur les campagnes de désinformation. Il prévient : si l'Europe continue de ne combattre que cette Russie-là, elle risque de viser une cible qui s'est déplacée.

Sur le plan militaire, d'abord, le modèle russe, d'après lui, décrit comme du mercenariat a été étatisé bien que la majeure partie de l’effectif d’Africa Corps vienne des ex-Wagner. Le retrait de Wagner du Mali et son remplacement annoncé par l'Africa Corps, placé sous l'autorité du ministère russe de la Défense, ont transformé le mercenariat en coopération d'État à État. L'offre russe est de plus en plus modulable et multisectorielle : environ 2 000 hommes engagés au combat au Mali, quelques centaines au plus dans des rôles d'encadrement au Burkina Faso et au Niger.

Mais l'essentiel, pour la Russie, souligne-t-il, semble se déplacer ailleurs. Moscou diversifie ses points d'entrée et développe une coopération multisectorielle, fondée sur des projets concrets bien au-delà du simple sécuritaire. "Les mines : Moscou accompagne la souveraineté minérale revendiquée par les États. Au Mali, la raffinerie nationale d'or est détenue à 62 % par l'État et à 38 % par la société russe Yadran. Le 28 octobre 2026, Bamako a signé avec Zarubezhgeologia la cartographie géologique de la moitié du territoire. Le nucléaire civil : Rosatom a signé des accords avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au sommet Russie-Afrique d'octobre 2026, le Ghana et le Togo ont rejoint cette dynamique. L'éducation et la culture : Moscou étend son réseau de « Maisons russes », avec de nouveaux accords signés en 2026 dans huit pays africains, dont le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette offre s'appuie sur une assise informationnelle désormais endogénéisée et une cohérente stratégie de localisation des approches », renseigne-t-il.

Il s’y ajoute, Tafouk TV, la chaîne de l'AES lancée à Bamako, qui a conclu un accord de coopération avec Russia Today. Dr Sambe de pointer les relais locaux qui ont une légitimité locale : influenceurs, plateformes, médias et figures politiques qui portent eux-mêmes les récits de souveraineté et de multipolarité.

Néanmoins, analyse-t-il, cette dynamique a ses limites malgré les apparences d’une avance qui semble affoler, car la Russie représente moins de 1 % des investissements directs étrangers sur le continent. "Ses exportations d'armes auraient reculé de 64 % entre 2016-2020 et 2021-2025. L'Africa Corps a dû se retirer de Kidal en avril 2026. Et des voix critiques montent en ligne, comme sur la plateforme ivoirienne Zapping CI, qui s'interroge sur le risque d'une « nouvelle dépendance ». Mais ces fragilités ne suffiront pas à elles seules à rétablir une position européenne d’antan qui a besoin d’une stratégie proactive repensée au-delà des réponses à court terme", prévient Dr Sambe.

Un partenaire parmi d'autres, mais pas n'importe lequel

En marge des travaux, le Dr Sambe est revenu sur la place de l'Europe dans un Sahel aux alliances recomposées. Pour lui, l'Europe est bien devenue un partenaire parmi d'autres. Mais, dit-il, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. « L'Europe a perdu son monopole, pas sa pertinence. Le défi est de passer d'une logique de tutelle à un véritable partenariat tel que décliné récemment par les responsables et diplomates européens dans la région, et de penser la région dans son ensemble, sans s'enfermer dans la fracture entre la CEDEAO et l'AES qui, malgré toute durée, ne sera que passagère », préconise-t-il.

Sur la question des valeurs, il récuse l'idée qu'elles seraient un handicap face à des partenaires moins exigeants et plus concertés. Le problème, selon lui, est moins un quelconque rejet de la démocratie – démenti par toutes les données – que la perception d'un double standard. Les valeurs ne s'imposent pas, elles se partagent, insiste-t-il, en invitant l'Europe à s'appuyer sur les traditions locales de régulation sociale et religieuse par une valorisation des ressources endogènes. Si l’Europe est efficace, prévisible et engagée dans la durée, ses valeurs qu’elle partage avec les pays de la région peuvent la distinguer de partenaires plus transactionnels.

Reste maintenant quelque chose d'essentiel, à ses yeux : les populations sahéliennes ne doivent pas payer en même temps le prix de l'insécurité et des désaccords entre gouvernements. Suspendre l'aide, rappelle-t-il, revient souvent à laisser le terrain aux groupes armés et aux réseaux criminels. « L'Europe doit préserver ses canaux humanitaires et de développement, travailler avec les acteurs de proximité et miser sur la prévention, notamment dans les zones frontalières et les pays côtiers. C'est aussi là que se joue la réponse à l'influence russe qui la hante, mais qui ne doit pas la désorienter. Moins dans les déclarations que dans la présence concrète auprès des gens. L'Europe restera utile et pertinente dans son intervention au Sahel si elle réussit l’agilité d’accepter de compter moins sur sa visibilité que sur sa présence collaborative là où elle demeure pertinente", conseille-t-il.

CHEIKH THIAM